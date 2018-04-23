真菌或许能拯救世界：但强大的腐蚀能力如“魔鬼”

美军在南太平洋的伦多瓦岛登陆

新浪科技讯 北京时间4月23日消息，据国外媒体报道，帐篷正在消失，制服也是，但所有这些物品并没有立刻消失，一切都发生不知不觉间。这是第二次世界大战期间，敌人无处不在，但在美军位于所罗门群岛的营地中，任何东西都不会被清扫或偷走。

相反的，在这些偏远的南太平洋小岛上，一切东西似乎都在瓦解——而且速度极快。似乎有一些看不见的生物正在吃掉军营里的东西，包括勤务兵身上的T恤。美国陆军很快找到了罪魁祸首，那就是里氏木霉（学名：Trichoderma reesei），一种饥饿的真菌——它们在军事上的别名“QM6a”可能更广为人知。

尽管这种真菌一开始让美国军队损失了不少钱，但在今天，里氏木霉却得到了工业界（包括美国军队）的重视。想当初，这种能天然分解纤维素的霉菌让所罗门群岛的美军营地头疼不已，它们吃掉了美国人的棉布、木浆和纸张。现在，它们是纤维素酶的主要来源，而纤维素酶可以用于处理咖啡豆，或者将生物质转化成生物燃料。

罗伊·哈灵（Roy Halling）是美国纽约植物园的真菌学家。作为真菌学（研究对象包括蘑菇、霉菌和酵母等）部门的负责人，哈灵的时间主要在两个地方度过：实验室和野外。在参观位于布朗克斯的植物标本室（拥有将近800万件标本）时，他向我们讲述了真菌界令人难以置信的“腐烂”能力。

“在碳存在的地方，就有随时准备降解碳的真菌，”哈灵说道。从医院到农田，我们可以找到无数的例子，证明真菌并不是等闲之辈。比如令我们感到无比瘙痒的各种癣症，其病因可以是多达40类真菌，另外还有数十种类似的疾病也会感染人类。如果这还无法让你惊奇，请想一下香蕉，尤其是大米七香蕉，这是20世纪50年代之前在美国销售的主要香蕉品种。就在那时候，这种香蕉成为了黄叶病（又称巴拿马病）的受害者。这是一种由尖孢镰刀菌古巴专化型引起的植物病，主要感染香蕉根部。这种真菌能分泌毒素，导致香蕉出现程序性细胞死亡。黄叶病的流行迫使农民不得不改种其他香蕉品种，主要是香芽蕉。香芽蕉也由此成为世界主要种植的香蕉品种。

不过，从上个世纪开始，我们已经越来越多地将这些丰富多样、具有孢子的生物视为朋友，而不是敌人。真菌一直在帮助我们酿造啤酒和发酵面团。到了1928年，伦敦圣玛利亚医院的亚历山大·弗莱明（Alexander Fleming）发现了青霉素，这是一种改变世界的抗生素，由普通的青霉菌制成。今天，医疗市场上有大约1600种抗生素的存在要归功于这些微小的菌丝体。还有一些研究者试图用蘑菇作为肉类、皮革和发泡胶的替代品。科学家还在尝试用真菌来治疗创伤性压力综合征患者，以及用它们来帮助蜜蜂对抗螨虫，以避免种群崩溃。

一些可以食用的蘑菇

然而，这并不意味着真菌就会停止对碳基宇宙的侵蚀。它们仍然具有强大的腐蚀能力，能消灭任何遇到的东西。之所以现在看起来一切都好，只是因为人类更好地利用了它们的这种能力，从而为自己服务。

丹麦生物技术公司诺维信（Novozymes）正利用从细菌和真菌中提取的酶制造对环境更友好的洗衣剂。汰渍（Tide）和七世代（Seventh Generation）等公司也不再依赖人工化学产品，转而使用天然配方，而自然界中的真菌便是这些配方的来源之一。

“我会带着蘑菇篮去森林里，”诺维信公司的霉菌学家Mikako Sasa说道。如果她发现一种诺维信公司从未采集过的真菌，她就会带一份样品回到实验室。“这不是一个数字游戏，而是一个多样性游戏，”Mikako Sasa补充道，“我希望增加多样性，因为我们向非常多的产业出售非常多的酶和产品。”在2016年，诺维信公司产生的利润就达到22亿美元。

诺维信公司的研究者发现，一些真菌酶能减少洗衣服所需的能量。比起实验室制造的化学物质，这些酶只需要很少的能量就能激活，从而减少清洗衣物时的总碳排放量。真菌酶在处理污渍方面也同样出色。当与水混合时，水解酶会破坏化合物的化学键。在所罗门群岛吃掉美军所有帐篷的里氏木霉就能够水解纤维素。另一些真菌则擅长破坏粘在衣服上的其他东西，比如血液、汗渍或污垢。

科学家还在研究真菌酶及其在垃圾回收和修复土壤中的作用。2011年，有一篇关于罕见真菌小孢拟盘多毛孢（Pestalotiopsis microspora）分离物的论文引发了许多讨论。这种真菌能够降解聚氨酯（PU）——一种耐用的塑料，出现在过山车车轮、现代艺术品及其他大量物品中。许多研究显示，蘑菇能吸收毒素，包括重金属等，因此能被用于清洁受污染的土壤。

归根结底，我们必须与无处不在的真菌达成微妙的平衡。它们当然可以帮助我们减少碳足迹，并治疗一些疾病，但是在真菌学的历史中，有一件事是非常清楚的：真菌完全可以非常可怕。（任天）