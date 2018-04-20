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春天最后一个节气！谷雨节气有哪些讲究你都知道吗？

春天最后一个节气！谷雨节气有哪些讲究你都知道吗？
2018年04月20日 09:55 新浪综合
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　　4月20日是谷雨节气，谷雨是春季的最后一个节气。是的！春天还没过够，夏天就已经要来了。

　　那么，谷雨的到来，会给我们的大自然、气候带来哪些变化？谷雨节气都有哪些习俗和讲究呢？快来了解一下！

谷雨后大自然会有哪些变化？谷雨后大自然会有哪些变化？

　　谷雨，是反映我国北方自然降水的一个节气。《群芳谱》：“清明后十五日为谷雨，雨为天地之合气，谷得雨而生也。”《月令七十二候集解》：“三月中，自雨水后，土膏脉动，今又雨其谷于水也。雨读作去声，如雨我公田之雨。盖谷以此时播种，自上而下也。”“时雨乃降，五谷百果乃登。”“雨生百谷”，反映了“谷雨”的农业气候意义。这时候降水明显增加，雨水促使谷类作物生长发育。

　　古代将谷雨分为三候：一候萍始生；二候鸣鸠拂其羽；三候戴胜降于桑。是说谷雨后降雨量增多，浮萍开始生长，接着布谷鸟提醒人们播种，随后，桑树上出现一种头顶棕红色或沙粉红色羽冠的鸟，那就是戴胜鸟。

戴胜鸟戴胜鸟

　　宋代，洛阳以谷雨为牡丹开候，俗称牡丹为 “谷雨花” ，以期在谷雨开花，有 “谷雨三朝看牡丹” 的谚语。时至暮春 “幽蛰蠢动，万物乐生。依依杨柳，翩翩浮萍。 桃之夭夭，灼灼其荣。鹊营巢于高树，燕衔泥于广庭……” “清明忙种麦，谷雨种大田” ，由此可以看出，谷雨到，我国高纬度的东北地区也出现了一派勃勃生机的景象。

　　谷雨节气有什么习俗和讲究？

　　谷雨节气人们的农业生活联系密切，那么这个时节都有哪些讲究和习俗呢？ 

　　谷雨这天，山东沿海的渔民祈求海神保佑，举行隆重的 “祭海” 活动， 向海神娘娘敬酒，然后扬帆出海捕鱼。山西临汾一带，谷雨日，画张天师符贴于门首， 名曰 “禁蝎” 。陕西凤翔木刻禁蝎咒符：“谷雨三月中，蝎子逞威风。神鸡叼一嘴，毒虫化为水。”画面中央雄鸡衔虫，爪下是一只大蝎子。北方妇女有 “走谷雨” 的风俗，或走亲访友，或到野外转上一圈。

　　“明前雨后” 正是采茶的好时机。谷雨茶又称雨前茶、二春茶。谷雨时节雨量充沛，茶树芽叶肥硕，色泽翠绿，富含多种维生素和氨基酸，滋味鲜活，香气怡人。

　　“雨前香椿嫩如丝” 。香椿具有提高机体免疫力、健胃、 理气、 止泻、 润肤、 抗菌、消炎、 杀虫之功效。北方有谷雨食香椿的习俗。这时候，香椿上市，醇香爽口。 

　　不同的地方，习俗和讲究都不太一样，你们家那边的谷雨节气都有哪些习俗呢？欢迎“写留言”和大家交流哦！

谷雨香椿戴胜鸟
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