过去200年南极降雪增加10% 但这并不是一个好消息

来自英国南极调查局（BAS）的科学家采集南极洲大陆79个冰芯，观察几百年以来积累的冰雪层结构。冰芯观测数据表明，从21世纪开始平均降雪量比19世纪同时期高10%。

新浪科技讯 北京时间4月12日消息，据国外媒体报道，南极洲是一片荒凉、企鹅居住的冰荒之地，这里可能看上去不像是一个发现更多下雪的区域。然而，科学家近期宣称，在过去200年里，这个全球最南端的大陆降雪量增加了10%。

你可能会感到疑惑：增加10%的降雪，是不是很多？这是否是一件好事？是否意味着全球气候变化并不是那么糟糕？

然而，这听起来像是一个好消息，但事实证明并非如此。首先，来自英国南极调查局（BAS）的科学家采集南极洲大陆79个冰芯，观察几百年以来积累的冰雪层结构。冰芯观测数据表明，从21世纪开始平均降雪量比19世纪同时期高10%。

从这个角度来看，增加的降雪量达到2720亿吨（544万亿磅），这相当于死海质量的两倍，所以南极洲增加的降雪量非常可观。这一点非常重要，因为南极洲冰层中添加了更多的冰水，其过程是缓慢的，但可以肯定的是，这将促使南极洲逐渐滑入海洋之中。

让我们解释一下为什么会这样，温暖大气层会产生更多的水分，这导致南极洲降雪量增加，这也是全球气候变化的预期影响之一。但是科学家还不确定南极洲降雪量增加会降低南极洲海平面升高，因为它可作为水库资源，为地球带来更多的水，或者加速南极洲海平面升高。

令人遗憾的是，这项最新研究表明，南极洲降雪量增大可能意味着海平面更快地升高。最新一项研究表明，南极洲冰层上堆积的积雪会产生一定压力，加速南极洲冰层坍塌融入海水之中。南极冰层位于陆地，不像北极冰层是漂浮在海面上，这意味着当南极洲冰层融化时，就像把一大块冰扔进充满水的玻璃杯之中。

研究报告作者、英国南极调查局（BAS）利兹·托马斯（Liz Thomas）在一份新闻稿中称，对于科学家来讲，完全理解和解释现今我们所看的南极洲冰层变化是具有挑战性的，影响南极洲冰层有两个主要因素——冰层增加（来自降雪）和大规模损失（来自冰层融化）。这项最新研究将进一步增强我们对南极洲状况的认知和理解。（叶倾城）