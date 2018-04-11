沙尘天这么多 三北防护林说“我不背锅”！

4月10日，大风吹走了北京等地的沙尘，这已是今年出现的第7次沙尘天气过程。今年的沙尘天更多了？有网友质疑，今年北京的沙尘次数比往年多，听说是三北防护林的树被砍了。

国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登在接受科技日报记者专访时说，防护林带有固沙等作用，三北防护林工程所形成的林带还是太少了。

沙尘天为何来了又来？

有数据显示，从2000年以来，我国沙尘天呈明显减少趋势。上世纪60—70年代，西北地区春季年平均大风日数超过20天，2000年以来减少至15天以下。2011年至2017年，年平均出现沙尘天气10.3次，较1981年至2010年偏少4.6次。

国家气候中心解释说，沙尘发生的动力因素是大风，近年来大风呈减少趋势；同时，内蒙古、新疆等沙尘源地，春季降水量增多。空气湿度增加，有利于土壤墒情和植被生长，进而抑制沙尘的发生。

中国气象局环境气象中心高级工程师饶晓琴说，近期沙尘天气频繁出现与天气特点是紧密联系的。今年以来，不仅北京基本没有降水，北京周边地区降水也偏少。加上气温升高快，地表土壤基本解冻，冷空气活动较频繁，气象条件总体有利于沙尘天气的生成。

三北防护林是多了还是少了？

有传言说，三北防护林阻挡了风，导致京津冀雾霾天增多；由于三北防护林的树被砍了，所以沙尘天增加，“背锅”的总是防护林。

中国气象科学研究院徐祥德院士说，防护林带的主要作用，是固定沙地、保持水土、减缓风蚀、降低扬沙。冷空气和大风影响范围垂直方向在1500米以上的，二三十米高的防护林不可能阻挡冷空气或寒潮。

“三北防护林对治理沙尘是有效的，但效果是有限的。”彭应登强调，这是因为三北防护林工程所形成的林带还是太少了。

由百名科研人员历经4年完成的国家林业公益性行业重大科研专项“森林对PM2.5等颗粒物的调控功能与技术研究”显示，北京海淀等城六区所有植物年均总滞尘量9789吨，其中PM2.5滞尘量为105吨；森林植被可使北京每年空气质量达二级优良的“蓝天”增加15天。

彭应登说，三北防护林有类似作用。目前的“新沙源”是西北农业荒地和耕地，河套地区的半干旱半湿润地区等。要在这些地方尽快进行植树绿化、植被覆盖，扩大三北防护林的范围。

空气质量考核指标没有沙尘？

彭应登说，从地方政府来看，近年来对沙尘的重视程度是有所下降。一方面是沙尘天气呈减少的趋势，另一方面，跟我国空气质量考核指标设计有关。不管是日常公布的空气质量指数（AQI），还是“大气十条”等年度考核，除了由本地产生的局地扬尘外，由外地传送的沙尘对空气质量的影响都会从指数统计和考核中剔除。

“这是由于把沙尘的产生归结为自然因素。”彭应登强调，沙尘并非完全是自然产生的，是可以治理和预防的。当前除了尽快治理沙源地区外，还要预防和避免更多地面裸露成为沙尘的新来源。