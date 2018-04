“独角兽”家族又添新成员 史前巨兽库班猪

来源:中科院古脊椎所

独角兽是传说中的神秘生物。在西方,独角兽被认为是高贵、高傲和纯洁的象征,形象通常是修长的白马,额前有一螺旋角;有些人则认为它是独角的山羊般的生物或四肢似大象,上半身像山羊,头上有一黑螺旋纹的角的凶猛怪兽。

The gentle and pensive maiden has the power to tame the unicorn, fresco, probably by Domenico Zampieri, c。 1602 (Palazzo Farnese, Rome)