无阳光货运箱：依靠水栽种植技术一年可收4吨蔬菜

“货运箱农场”主要生长多叶绿色农作物，例如：生菜和瑞士甜菜，因为它们生长速度较快，并且能够紧密地生长在一起。

新浪科技讯 北京时间3月28日消息，据国外媒体报道，杰米·西尔斯坦（Jaime Silverstein）每天在农场工作，这个特殊农场位于一个货运集装箱内部。在美国波士顿，她是人数日渐增多的城市农民群体中的一员，他们将使用有效的高科技水栽装置，缩短城市居民和他们食物之间的距离。

“城市丛林”中的农民

杰米是“货运箱农场”公司的一位农作物专家，该公司创建了一种“多叶绿色机器”——本质上是配备大量水栽装置和工具的货运箱，每年可生产2-4吨农作物，整个过程不受任何气候和地理位置的影响。她说：“你可以将这个货运箱放在停车场或者人行道，因此你不需要优质土壤，大多数城市地区都缺少优质土壤。”

“货运箱农场”主要生长多叶绿色农作物，例如：生菜和瑞士甜菜，因为它们生长速度较快，并且能够紧密地生长在一起。

虽然主要的一个卖点是在波士顿这样经常寒冷下雪地区成功种植气候敏感植物，但杰米的目光聚焦更大的目标——“货运箱农场”与美国宇航局建立合作关系，研究如何将“多叶绿色机器”运输至太空，生长的蔬菜可供宇航员食用。

杰米说：“我们正在研究如何加速农作物的生长时间，以及如何种植种子长出农作物，对农作物提供营养，之后再结出种子，反复地种植。在这个概念中，对农作物提供营养在太空环境中很难实现，我认为这是一项非常酷和有趣的任务，不仅在太空中，而且整个水栽培系统更有有效和封闭。”

杰米?西尔斯坦（Jaime Silverstein）每天在“货运箱农场”工作，监控农作物的生长情况。

“新一代农民”

希尔是日益增多、受过高等教育的人员之一，她认为新型农作物种植法是改变世界的一种方式。依据美国农业部的数据，2007-2012年之间25-34岁的农民数量增加了2.2%，这是自上个世纪以来第二次出现这种情况。在这些年轻的农民之中，69%拥有大学文凭，西尔斯坦说：“最初我上学是为了今后经商，我认为农业和种植粮食是减少人类环境足迹的最直接、最有意义的方式之一。”

图中是在货运箱中用LED灯照射多叶绿色植物。

使生活丰富多彩

西尔斯坦是一位农业专家，也是一位农民、科学家和上班族，她坐在办公室里，是一位客服代表，或者帮助顾客分析来自货运箱农场的数据资料。每天下班之后，她会将自己的双手弄脏，从种植小树苗，到尝试最好的方法获取可食用鲜花和辣椒，放在公司货运箱的紫外线墙上生长。

西尔斯坦与植物一对一的所有时间里，会增加她与植物之间的关系，同时，令西希斯坦遗憾的是，经常会有农作物死亡，对于西尔斯坦而言，这是工作中最难以面对的部分。她说：“你可以想像一下，我本来可以用不同的方式来做，或者这些农作物并不能表现得很好。我希望它们变得更好，你将与真实的植物本身存在这种关系。”（叶倾城）