特朗普欲建天军打星球大战 网友：别遇上火星雇佣军

NASA承认废弃搅拌罐版“航天器”

参考消息网3月21日报道 当地时间3月13日，美国总统特朗普在一个海军陆战队航空站演讲时突然提出，美国应该组建“太空部队”，作为一个独立的新军种以执行“保卫太空”的任务。消息一出，便引起美国政军界和舆论的热议。2017年一直在为太空部队独立成军奔走的一些国会议员立即对此表示支持，持观望态度的一些美军高官则不免感到尴尬。当然，更多的网友对此事做出了各种调侃。有网友在社交网络上给《星球大战》系列电影的导演留言，称“外太空部队”即将成真；有网友“自作主张”为“太空部队”制作了具有魔幻色彩的军种标志，也有网友担忧特朗普的“太空部队”或许为争夺火星领土而对马斯克的火星雇佣军“开战”。由此，“太空部队”立即成为美国民众的舆论焦点。

不过，调侃归调侃，一向思路清奇却言出必行的特朗普，却有可能将太空部队独立成军的设想付诸实现。那么，从美国政局和太空军事力量的现状来看，组建太空部队的倡议蕴含着什么动机？其前景又如何呢？

从特朗普突然宣布组建太空部队的时间点和背景来看，这番言论可能既出于其让美军“再次强大”的构想，也与他所处的国内政局相关。特朗普此次演讲的要旨，即是向军人听众们强调他支持增长军费和扩充军备的决心，并在强化美国军力方面有所作为。因此，除强调继续增购F-35隐身战斗机和新型舰艇等老话题外，也需要太空部队这种引人注目的新倡议来吸引关注和资源。同时，此举恐怕也有为即将到来的国会中期选举注入“强心剂”的考虑。共和党在国会两院占据的优势，对特朗普推行各项富有争议的政策提供了政治运作层面的保障。如果国会的控制权易手，特朗普未来两年的日子恐怕会十分“难捱”。由此观之，特朗普在近期屡发惊人之论，可能也包含着拼凑政绩以争取对共和党支持的用意。

网友为美国太空部队设计的军种标志。

从美国太空部队的现状以及未来军用航天领域的发展趋势来看，太空部队独立成军也具有一定的必要性。无论是太空军事运用的范围，还是目前掌握的太空军事资产规模，美国都在全球处于首屈一指的地位。然而，在领导与指挥体制方面，美军却可能居于落后地位。近年来，俄罗斯通过整合组建空天军，将其太空军事力量整编集中，并制定了明确的太空发展规划。相比之下，美国的太空部队不仅在地位上附属于空军，在指挥链条上也存在多头管理的现象。目前，美国空军太空司令部，国防太空委员会以及主管太空作战行动的空军副参谋长均对太空部队的运用管理负有责任，在发展规划和资源分配方面经常难以协调。其他军种也在发展自己的太空军事资产。此外，同时管理航空力量、核力量和太空的力量的空军，对于太空部队的发展也愈发力不从心。这种离散式的指挥体制不利于美军对其太空军事资产进行整合利用，限制了美国太空军事资源优势和潜力。而太空部队脱离空军独立建军，或许能打破目前美军太空部队所处的体制困境。

虽然太空部队独立建军有着上述利好，也值得特朗普为此进行大胆尝试，但来自美国军界和国会的反对意见，对于这一设想的落实恐怕会起到阻碍作用。早在去年美国国会争论是否建立独立的太空部队时，美国国防部长马蒂斯就曾明确表示反对。而在马蒂斯背后，还有美国空军参谋长戈德费恩，美国参联会副主席塞尔瓦，以及现任战略司令部和太空司令部的司令等多名美军高官持相同的意见。马蒂斯认为在没有明确的战略规划和追加投资的情况下，盲目地使太空部队独立成军不但对太空力量整合没有益处，还增加美国国防管理体制的负担。而许多出身美国空军的高级将领则顾虑太空部队脱离空军会降低空军的地位和预算额度。虽然在特朗普公开提议建立太空部队以后，空军参谋长戈德费恩称乐见总统对于太空力量的重视。但基于避免体制混乱和维护空军利益的考虑，原本持反对意见的军界高层很难支持特朗普的设想。

在美国国会层面，对这一提议可能产生的反对意见则更为多元。除具有空军背景的议员会站在空军一边外，具有陆军、海军以及军工集团背景的议员政客们，对于太空部队这种争夺军费的“吞金巨兽”的出现也未必支持。此外，主张推动太空和平利用和限制太空军备竞赛的议员们，主张特朗普政府应控制军费开支的议员们，以及企图在政治议程上阻滞特朗普实现其政绩的在野党政客也都会成为太空部队建军的障碍。虽然特朗普有充分的动机和热情去推动“天军”的发展，但现实存在的诸多困难使得这一提议的前景殊难预料。（文/马骐騑）