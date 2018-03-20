科学家对兰萨罗特火山隧道开展史上规模最大3D扫描

新浪科技讯 北京时间3月20日消息，据国外媒体报道，当人类有朝一日前往外星球定居时，他们也许会将地下洞穴网作为栖身之所。

近年来有科学家提出，月球和火星上的火星岩洞也许能成为安全的人类庇护所。但要确定其可行性，我们首先要研究一下地球上的相似系统。

一支由欧空局支持的研究团队近日深入探索了西班牙的兰萨罗特火山隧道，详细绘制了近8公里的隧道地图，这座“火山虫洞”内部错综复杂的细节得以对外展露。

研究团队利用点云技术，详细测绘了兰萨罗特火山隧道的内部形貌，用激光和照相机收集了数百万测绘数据。对岩洞进行测绘时，研究人员利用一套名为“帕伽索斯背包”（Pegasus）的可穿戴测绘设备，在没有卫星信号的情况下收集岩洞内部的几何数据。这是对地球上火山隧道开展的规模最大的一次3D扫描。

据欧空局表示，这是对地球上火山隧道开展的规模最大的一次3D扫描。研究人员称，在这座巨大的岩洞系统中，有些部位大得足以容纳整个居民区。虽然部分岩洞中灌满了水，但有一段长6公里的岩洞相对干燥，自然光也能照射进来。

作为欧空局Pangaea-X项目的一部分，在欧空局宇航员马蒂亚斯·毛雷尔（Matthias Maurer）的协助下，意大利帕多瓦大学的研究人员于去年对该岩洞系统开展了为时五天的探索行动，并利用3D扫描技术分析岩洞内部的复杂细节。

接下来，研究人员将这些数据结合起来、打造了一个3D模型。他们的研究目的便是在缺少卫星信号的黑暗环境中检验这些技术和工具的效果。总有一天，类似的技术将被用于地外探索。

一支由欧空局支持的研究团队近日深入探索了西班牙的兰萨罗特火山隧道，详细绘制了近8公里的隧道地图，这座“火山虫洞”内部错综复杂的细节得以对外展露。近年来有科学家提出，月球和火星上的火星岩洞也许能成为安全的人类庇护所。

一支由欧空局支持的研究团队近日深入探索了西班牙的兰萨罗特火山隧道，详细绘制了近8公里的隧道地图，这座“火山虫洞”内部错综复杂的细节得以对外展露。近年来有科学家提出，月球和火星上的火星岩洞也许能成为安全的人类庇护所。

欧空局解释道，利用月球与火星轨道探测器，我们已经在这两颗星球表面探测到了类似兰萨罗特这种由火山活动塑造的岩洞系统。

“火山隧道中环境温度恒定，可抵挡宇宙辐射与微型陨石侵害，因此可为人类提供安全的庇护所。”欧空局指出，“精确测定火山岩洞的几何形貌有助于科学家改进模型、更好地理解其它天体上火山岩洞的演化过程，因此，在地球上研究火山隧道测绘可帮助我们开展地外探索。”

对岩洞进行测绘时，研究人员利用一套名为“帕伽索斯背包”（Pegasus）的可穿戴测绘设备，在没有卫星信号的情况下收集岩洞内部的几何数据，然后用平板电脑当场检验数据可靠性。

“借助这套高科技‘背包’，无论是远足还是测绘都变得轻松而高效。”毛雷尔表示，“我能预见到该技术未来将被整合到宇航服中，帮助我们开展月球或火星探索任务。”（叶子）