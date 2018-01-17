首尔一天花3600万治霾但效果不佳 韩专家又赖上中国

[环球网综合报道]《中央日报》1月17日报道称，为减轻连日来的雾霾，韩国首尔市从15日起向公众免费开放公共交通设施，上下班高峰期间乘坐公交车、地铁均是0元，但实行后收效甚微。

据悉，首尔市预计每天将花费60亿韩元（约合人民币3600万元）用以向公众免费开放公共交通设施。不少市民表示，这些交通费合起来就是一笔巨额税金，政府应该用这笔钱来帮助困难人群，或是用于改善环境等环保领域。

此外，韩国各地方政策方案的不统一也引起市民的不满，有市民称，首尔市与京畿道地理位置相邻，却适用于不同的政策方案，多少有些被差别对待的感觉。

报道还称，京畿道政府表示，首尔市政府应该将相关财政预算投入到引进环保电动公交车方面，而不是向公众免费开放公共交通设施。对此，韩国外国语大学大气环境管理科教授表示，减少车辆通行总量，在大方向上是正确的，但是仅靠首尔市很难达到预期的效果，针对这次从中国过来的雾霾，首都圈应和地方自治团体联系起来，进行国家层面上的应对。

另据《朝鲜日报》17日报道，对于首尔市实行的免费交通政策，韩国民主党议员也在脸书发文称，首尔市政府找错了雾霾对策，有50%的雾霾来自中国，找到了原因才能找到解决办法。