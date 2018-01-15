载油量100万桶的油船东海爆燃沉没：溢油事故危害

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2018年1月6日20时许，隶属伊朗光辉海运有限公司（BRIGHT SHIPPING LIMITED）的油船SANCHI轮与香港籍散货船CF CRYSTALl轮在长江口以东约160海里（296公里）处发生碰撞，并爆炸起火。多日来，火势一直未能得到有效控制，油船船员生死未卜。

图片来源：Youtube网友上传

昨天，该事件有了最新进展。据交通运输部微信公众号消息，14日12时左右，“桑吉”轮突然发生爆燃，全船剧烈燃烧，火焰高达800至1000米左右。剧烈燃烧后，经确认，16时45分，“桑吉”轮已经沉没，沉没位置为北纬28度22分，东经125度55分，距离事发水域位置东南约151海里。

目前，船舶溢出的油仍在沉没海域燃烧。央视记者乘坐国家海洋局的海监飞机空中勘察发现，海上只有桑吉轮的残留物和残油在燃烧，且形成了10平方公里的油污带，溢油情况非常严重。

多日来，伊朗方面给我国海事部门施加了很大的压力，敦促我方尽快展开灭火以及搜救等工作。然而，多日来的救援和灭火工作还是未能取得大家期待的结果，最为不幸的后果还是发生了。那么，为什么船只会在茫茫大海上相撞？油船起火后又该如何开展救援？为何油船火情难以扑灭？后续带来的次生灾害又有哪些严重后果？

船只为什么会在海上相撞？

随着船只逐步向大型化方向发展以及海上运输量的不断增加，船舶进出港的次数也相应增加。由于在港口附近船只密度相对海上显著增加，发生碰撞的几率也成倍增长。当前，世界范围内突发性船舶碰撞事故时有发生发生。据Tuovinen（2006）统计，全世界每月平均有4.6艘船舶发生碰撞事故，其中不乏油船。

类似的油船起火、爆炸事故都有啥特点？

1。火势蔓延速度快，易形成立方体燃烧

由于船舶供生活和工作使用的舱室内在装饰装修中其舱壁、甲板、天花板，多数采用胶合板、聚氯乙烯板，聚氨酯泡沫塑料、化学纤维等材料，加之油船内储备了大量的可燃性燃料，导致了油船一旦发生火灾，火势会迅速向四周和上下层扩散蔓延，并在短时间内扩展为大面积、多层次的立方体燃烧。

此外，由于油船承载、储存的化工原料、化工产品本身具有高度的易燃易爆性、易腐蚀性、有毒性，一旦发生火灾或泄漏事故，就必然伴随着爆炸、复燃复爆、大面积、多火点等形式的燃烧。

2。环境污染严重，且易于产生国际纠纷

油船承载的化工原料以及自备燃料毒害性、腐蚀性的特点决定了其一旦泄漏或者排放到江河，就很容易造成大量人员伤亡和大气、水资源污染，并且对生态系统造成持久性干扰和损害影响。而且由于油船火灾、爆炸事故泄漏的污染物会随着水的流动而四处溢流，在海面上的灾害性事故造成的污染物不会局限或固定在某一点。一次污染可能会波及多个国家，进而引发国际纠纷。可以说油船爆炸、火灾是一种特殊的海上侵权行为。

3。救援难度大，救援人员伤亡往往惨重

油船安全事故一般来说现场都很复杂，常伴随着燃烧爆炸，火势蔓延猛烈。并且由于有些原料具有腐蚀性，这很有可能会腐蚀救援人员的皮肤及火灾救援器械等，而化工原料燃烧时，释放的有毒气体也会严重威胁到灭火救援人员的安全，极易形成群死群伤的重特大事故。一旦火势失去控制，必将烧毁许多精密仪器和船舶重要设施，使船舶的指挥中心丧失功能，这些都会增加灭火救援工作的难度。

溢油事故的危害

原油及其炼制品是复杂的化学混合物，它不仅具有火灾和爆炸危险，而且对人体有害，当溢到海面上或河流中会造成水体污染，还会危害水生物。这里的危害可分为健康危害、安全危害和环境危害。

1。健康危害

原油对健康的危害最典型的是苯及其衍生物，它可以影响人体血液，长期暴露在这种物质的环境中，会造成较高的癌症发病率（特别是白血病）。除了蒸汽中毒，原油的毒性还可以通过如下三种途径对人体产生危害：

（1）吸入：原油的薄雾或者飞溅的泡沫通过呼吸直接吸入肺部；

（2）皮肤接触：这是原油危害健康的主要途径，任何原油制品都对皮肤有毒性影响。原油通过皮肤表层、毛囊和汗腺直接对人体造成危害，并且这种危害很快；

（3）摄取：这是由于用被污染的手取食物或者抽烟引起的，意外吞食的情况也会发生。

2。安全危害

由于原油具有易燃易爆的特点，这对个人安全和公共安全都会产生威胁。

海上浮油中的轻质原油或者轻质炼制品的厚油区可能会存在易燃气体，这些气体遇到明火会燃烧而导致复燃。且当浓度很高时，如果清污的工作人员不慎带入火种，就可能引发火灾；此外，清污作业的铁具撞击都会产生火花；甚至非防爆通讯工具的启用也会产生火星，雷雨天气对清污应急作业也存在安全威胁。

此外，当溢油区域离岸近，岸边又有遮蔽物的条件下，适宜的风向能将油气吹至遮蔽区，当油气浓度累积到一定程度时，也会引发火灾，同样也是一个很大的安全隐患。

3。环境危害

原油本身具有毒性，进入水体后对水体的危害也是多方面的。从自然环境到野生动物，从自然资源到养殖资源都会受到不同程度的危害，并且这种危害的周期往往很长。

（1）对鸟类及其他动物的危害

水体中的浮油对鸟类危害最大，尤其是潜水觅食的鸟类。这些鸟类以浮游生物及鱼类为食，当接触到油膜后，羽毛能浸吸油类，导致羽毛失去防水、保温能力；另一方面，它们可能会因为不能觅食而饥饿或者嗫取油类，损伤内脏最后中毒而死；

（2）对浮游生物的危害

浮游生物是最容易受污染的初级生物，一方面它们对油类的毒性特别敏感，即使在原油浓度很低的情况下，它们都会被污染；另一方面，浮游生物与水体是连成一片的，水面上的浮油会被浮游生物大量吸收。此外，油膜的遮蔽作用影响着浮游生物的光合作用，也会使其腐败变质，这会直接影响到其他较高级以浮游生物为食的其他生物的生存。

（3）对渔业的危害

成鱼有着敏感的器官，因此，当它们一旦嗅到油味，会很快地游离污染区域。油对成鱼的影响主要是鱼饲料，而幼鱼生活在近岸浅水域容易受污染。浮油对渔民的影响不仅是因渔业资源受污染造成的，网具的污染所遭受的危害也是较大的。养鱼网箱里的鱼不能逃离，受污染后不能食用。此外，养殖网箱受原油污染后很难清洁，只有更换才能彻底消除污染，这样带来的额外成本也是十分昂贵。

我国溢油应急管理及现状

鉴于上面提到的危害，对溢油现象有没有应急管理和清除措施出台呢？这里先提一下溢油应急反应。

溢油应急反应是指，按事先制定的应急计划对突发的溢油事故采取有效的控制、清除措施，以减少溢油对环境的污染危害的活动。目前，国际上关于溢油应急处理的公约最著名的是《1990年国际油污防备、反应和合作公约》（International Convention on Oil Pollution preparedness response and co-operation，1990，简称OPRC1990）。该公约于1995年5月13日生效，主要分为三个方面：溢油防备、反应和合作。

为了对突发溢油事故作出迅速、有效的应急反应，将溢油污染损害降低到最低程度，保护海洋环境，我国一方面积极加入OPRC1990和相关的国际公约，加大对溢油应急设备的投入，提高履约能力；另一方面加快完善相应的法律法规，建立国家溢油应急反应体系，制定污染应急计划，提高溢油应急反应能力。

其中最显著的法律是2000年4月1日生效的新修订的海环法，使得海事主管部门加大溢油应急工作力度，加强对溢油应急反应的组织管理。目前我国的应急反应机制可以利用船舶、航空、卫星和岸边交管系统等多种方式进行监视，运用多种高科技手段向指挥中心报告，快速组织船舶溢油防治作业。

目前清除泄露原油的方式有哪些？

（1）物理清除法：包括用抽吸机吸油，用水栅和撇沫器刮油，用油缆阻挡石油扩散等；

（2）化学清除法：采用清除剂或分散剂，把原油分解，使其形成能消散于水中的微小颗粒；

（3）生物清除法：采用微生物，如嗜油菌吃掉原油，或用一些植物来吸附原油。

总结

环境是经济发展的基础。因此，必须加强环保宣传，使全社会都认识和理解保护水域环境的意义，尤其要加强对港口、航运企业的管理人员和一线操作人员的安全、环保意识教育和技术培训，通过教育、宣传等途径，使得人们认识原油污染的危害，从而促进经济的可持续发展。

参考文献

（1）海上溢油渐成环保大患 [J]。世界环境，2011，6：40-41

http://new.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=sjhj201106015

（2）海损事故下油船溢油风险研究 [J]。江苏科技大学学报，2010，06：529-533

http://new.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hdcbgyxy201006002

（3）溢油应急处理的优化决策 [J]。海洋环境科学，2001，03：35-39

http://new.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hyhjkx200001008