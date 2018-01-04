超级火山爆发威力如何预测：化学物质浓度或是关键

新浪科技讯 北京时间1月4日消息，据国外媒体报道，公元79年，维苏威火山爆发，数千吨熔岩与炽热的火山灰瞬间埋葬了庞贝古城。无数人因此丧生，城市也毁于一旦。至今，这仍是人类历史上最惨重的自然灾难之一。自此之后，科学家一直在试图预测什么时候会出现下一次超级火山爆发。

有些化学物质可改变岩浆黏度，从而直接影响火山喷发效果，并决定火山爆发为喷溢式还是爆炸式。

一项新研究显示，科学家可通过分析岩浆的化学成分来判断火山的爆炸威力。科学家指出，有些化学物质可改变岩浆黏度，从而直接影响爆炸效果。

布里斯托大学实验火山学与岩石学专家、该研究的共同作者迪·热内瓦博士（Dr Di Genova）表示：“我们找到了岩浆硬度变化的临界点。如果岩浆黏度很高（就像冷藏状态下的蜂蜜），气泡就无法轻易膨胀，产生极高压强；而如果岩浆黏度较低，气泡就能顺利膨胀、并从岩浆中逸出（就像一瓶气泡水），我们发现钠、钾、铝和铁元素含量的变化会影响岩浆黏度，进而影响火山喷发的威力。”

若钾浓度较高，火山爆发就会更为剧烈；而如果钠浓度较高，爆发过程则会更加温和。此外，即使铝的浓度仅仅“稍有变化”，也会对最终效果产生明显影响。

火山爆发分喷溢式和爆炸式两种。前者较为温和，后者则较为剧烈。

化学物质浓度的变化都极为细微，因此有些火山会在短时间内呈现出两种不同的喷发模式。而此前科学家并不清楚为何一些火山有时出现喷溢式喷发、有时则为爆炸式喷发。我们找到了解决这一谜题的证据，迪·热内瓦博士指出。

喷溢式喷发和爆炸式喷发区别巨大，对人类的影响也大为不同。虽然我们无力阻止火山喷发，但了解其潜在威力有助于将对人类生命的威胁降到最低，因此具有无上价值。虽然该研究提供的信息可帮助我们更好地了解火山爆发机制、以及影响火山威力的因素，预测火山爆发时间仍然极为困难。

今后，科学家希望致力于研究火山系统距上述“临界点”还有多远。迪·热内瓦博士表示：“我们需要在实验室内打造能够模拟岩浆物理状态的新情境。这意味着我们要处理极端高压（2000个大气压）和高温（最高可达1400摄氏度）。这项研究可帮助科学家寻找正确的警示信号。接下来，科学家则将研究如何在火山爆发事件中实际运用这些知识。（叶子。）