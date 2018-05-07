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为何学渣常觉得自己考得不错 学霸老觉得自己考砸了?

为何学渣常觉得自己考得不错 学霸老觉得自己考砸了?
2018年05月07日 11:35 新浪科技综合
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　　来源：把科学带回家公众号

　　如果你读书的时间足够长，很有可能会遇到这样的两类人：一类学渣，一类学霸。考试考完了，如果你问学渣他们考得怎样？他们可能会说考得感觉不错；学霸则经常哭喊着表示考砸了。

　　如果你信了他们的话就太天真了，因为结果很可能是反过来的。

　　所以问题就来了，为什么水平越差的人常常自我感觉良好，而一些水平不错的人反而很没有自信呢？

　　实际上，这是一个很正常的心理现象，我们每个人都会遭遇这种情形，因为我们都不善于评价自己，而且常常会高估自己的能力。

　　这个现象，就被称为邓宁-克鲁格效应（Dunning-Kruger Effect）。

　　有100多项研究发现，人类有虚幻的优越感，总觉得自己比别人棒。在许多研究中，感觉自己比一般人好的人的比例是超出50%的，这显然不科学。

　　比如，在对2家软件公司的员工的研究中，分别有32%和42%的程序员认为自己在单位里是属于前5%的员工。

　　在另一项研究中，88%的美国司机认为自己的驾车水平高于平均水平。

　　平均来说，大多数人都认为自己比大多数人更优秀，不管是在健康水平、领导力还是道德情操方面。

　　最有意思的是，能力越差的人越容易高估自己。

　　比如，在逻辑推理、语法、金融知识、数学、情商、医学实验操作、国际象棋等测试上得分越低的人越觉得自己水平和高手一致。

　　这是为什么呢？

　　邓宁-克鲁格效应的发现人、心理学家邓宁和克鲁格认为，这是因为能力越差的人发现不了自己和别人的差距。

　　比如，在一项研究中，那些在大学辩论赛里排倒数25%的队员输了80%的比赛，但是他们却认为自己赢了60%的比赛。这些人对辩论规则并不熟悉，因此连自己什么时候被别人驳倒了都拎不清。

　　换句话说，水平差的人不知道自己不知道什么。

　　可是，这个现象并不只适用于那些学渣，我们所有人都会在某个方面觉得自己的水平和专家一样好，因为我们每个人都有不擅长的领域。

　　不过当你对某个领域有了一定认识以后，你反而会开始能够认识到自己和高手之间的差距，这就是为什么那些水平中等的人常常不自信的原因。

　　他们开始知道自己不知道的东西。

　　那么，那些高手会怎么看待自己呢？

　　高手知道自己知道，但是他们却会犯另一种错误——认为许多人和自己一样厉害，自己并没有什么特别的。

　　所以，不管是学霸还是学渣，都很难对自己有清晰的判断。学渣常常毫无自知之明，学霸则觉得大家都和自己一样厉害，而中游选手对自己也很没自信，所以会出现文章开头的那种情况。

　　那么，怎么才能正确地评价自己的真实水平呢？

　　首先，忠言逆耳，多听别人的评价。

　　其次，多学习，你知道的越多，就越不容易掉入自我膨胀的陷阱。

克鲁格邓宁学霸
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