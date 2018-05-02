80后“高铁侠”邓自刚：未来高铁时速或超1000公里

时速达到350公里的“复兴号”，标志着我国成为世界高铁商业运营速度最高的国家。不少观众可能都会问，未来高铁的速度会不会更快呢？在四川成都，一位“80后”青年科学家正带领团队向着时速超过600公里的中国 “超级高铁”发起攻关。新时代，青年人可堪大任，今天我们一起来认识这位年轻的“高铁侠”。

邓自刚说，大家现在所看到的我们这个管道有点像那种时空隧道的感觉，那这个管道就是现在我们研究的最新的最前沿的真空管道高温超导磁悬浮交通。这也是世界上能够看到的第一个真实的这样一个管道，那真空管道就是可以消除这个空气阻力，我们在做的就是在我们的地面创造一个飞机飞行的环境，在这样的环境上，理论上这个车子是可以达到时速超过600公里或者超过1000公里都是没有问题的。

真空管道高温超导磁悬浮交通

早在1909年就有科学家提出，将磁悬浮列车放在真空的环境下跑出速度的极限，但一百多年来，这个设想始终只是在出现书本里，直到2013年，邓自刚带领团队首次把它的呈现给世人，这个看上去像是动画片里的时空穿梭机的设备不仅外型赚足了眼球，性能指标也被国外同行高度关注。之所以敢为人先，因为邓自刚有一份放不下的责任。

邓自刚说，当时2001年我的两位导师，就是高温超导磁悬浮的创始人王家素和王素玉教授，当他们研制成功世界首辆载人高温超导磁悬浮之后就引起了非常大的轰动，当时学校开了一次庆功会，我们作为学生就有幸去听了这场报告会，那一次会大概平均二三十秒钟就一次雷鸣般的掌声/这个技术是两位老师的原创、是我们学校的原创、中国的原创，所以我们有这种责任跟义务把这项技术发扬光大。

中国高铁要领跑世界，核心技术要掌握在我们自己手中。面对日、美、德等国纷纷展开时速超过600公里的磁悬浮铁路研发，中国的“高铁侠”也一直在接力赛跑。

西南交通大学牵引动力国家重点实验室首席教授张卫华说，我们高铁现在已经发展到现在的辉煌，但是速度也就是350公里。但是未来我们拿什么去引领，这个就是需要新的技术来体现，那么磁悬浮，特别是超高速这种真空管的技术/这个可以作为一种大国技术/我们在做这个未来超高速高铁，这种大国重器，肯定是年轻人是主力军。

新时代，青年人可堪大任。2012年，邓自刚在获得实验室提供的100万启动资金后，立即就展开了真空管道的搭建，他要和时间赛跑，让中国版的“超级高铁”能够先发制人。为了节约成本，他带着工人和学生把重达30多吨的钢架一块块拼装。

邓自刚说，我印象里面那个时候虽然很累，但是好像人并没有变瘦，因为感觉每顿吃饭都吃得特别多。真的是下苦力，比方说这些钢板全是我们自己台来装的，每块重几百斤，我觉得就特别的想尽快把它完成/我们老师经常讲这科学研究里面，只有第一名，没有第二名，这种主动性，不是说别人要求我们这样做，这是我们自己的事情。

国之所需，吾之所向，邓自刚只用了十个月的时间，就打造出全球首个真空磁悬浮轨道，为中国版的超级高铁提供了重要研究平台。当我们问邓自刚，当初报考西南交大这所以轨道交通研究闻名的高校，是心中有着火车情结吗？他却给出了我们不同的答案。

邓自刚说，我为什么要来到西南交通大学读书，因为那个时候报考这里的目的是希望毕业之后能够回去能够当一位交警，所以说和现在所做的事情是千差万别/其实我觉得每个人的梦想，它是随着自己的经历在不断的完善或者成熟的/我们国家的轨道交通它发展得很快，那另外一个角度也为我们的年轻人创造了很多的平台跟机会，所以我们才在这个年龄段，然后有机会去从事这样的事情。如果我觉得轨道交通大背景没有达到这种程度的话，我们也是没有这样的机会的，所以要感谢这个时代。