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未来高铁时速或超1000公里 全球首次引入真空管道

未来高铁时速或超1000公里 全球首次引入真空管道
2018年05月01日 16:36 央视新闻
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　　央视新闻5月1日消息，如今，中国的高铁已经跑在了世界的最前面。下一代革命性的技术研发，中国科学家也没有丝毫松懈，四川成都的工程师们正准备用磁悬浮列车，来改变世界轨道交通的未来。

本文图片来自“央视新闻” 本文图片来自“央视新闻”

　　未来高铁 时速有望超1000公里？

　　没有最快，只有更快。前沿科技，拼的就是要比别人快。

　　这个跟玩具一样的模型，利用的是同极相对的两块磁铁互相排斥的原理。

　　西南交通大学牵引动力国家重点实验室博士副教授邓自刚团队，搭建了全球第一个真空管道超高速磁悬浮列车环形实验线平台。载重1吨时，列车能稳定地悬浮地面20毫米以上，以每小时50公里的速度行驶。这项技术可将列车理论时速提高到1000公里以上。

　　与西方国家相比，中国的磁悬浮技术起步晚了六十年。1986年，高温超导材料被发现，西南交大第一代研究人员抓住了机会，验证了高温超导磁悬浮列车的可行性。不过，从可行到实现，却并不容易。

　　邓自刚教授：最困难的就是得到别人的认可，因为你做的是一个前沿性的东西，有很多置疑。

　　自主创新 全球首次引入真空管道

　　更严峻的挑战是技术和材料的空白。

　　总长45米的环形平台，麻雀虽小却五脏俱全。初期建造时涉及高温超导材料、永磁轨道、驱动等十几个子系统，实验室和生产厂家一一对接提出生产要求进行研制。

　　为降低阻力，邓自刚团队还将高温超导磁悬浮和真空管道相结合，这当时在全球还是第一次。

　　时不我待 国际竞争激烈？

　　目前，多国都在加紧磁悬浮列车研制。日本在做低温超导磁悬浮车的商业运行线，美国正在研制每小时1000公里的超级高铁。邓自刚说，技术创新日新月异，每一天他都很着急。

　　邓自刚教授：这种国际的竞争，逼着我们必须要加快脚步。

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