美媒：白宫因“间谍忧虑”考虑对中国科研人员设限，有可能限制入境

【环球网报道 记者 张骜】近期美国频频对中国发难，从中国商品到中国企业，这次又将目光投向了在美的中国科研人员。4月30日，《纽约时报》报道称，白宫因“间谍忧虑”考虑对中国研究人员设限。

这次又是为了什么？

据《纽约时报》的描述，今年4月，中国据说测试了一种隐形斗篷，能让普通战斗机突然从雷达屏幕上消失。

这一进展“听起来像是科幻电影里的情节”，或成为一项关键的情报突破。美国官员担心，中国可能是从一名2008年参与杜克大学实验室类似研究的中国研究人员那里获得的技术。这名研究者当时曾引起一些怀疑，受到联邦调查局（FBI）调查，但未被指控任何罪名。

报道称，这个人回到中国后，成为了亿万富翁，还开设了研究机构，从事与他在杜克大学的研究有关的项目。

介绍了这一背景后，《纽约时报》援引知情者消息称，特朗普政府担忧中国日益增长的技术实力，考虑采取严厉措施阻止中国公民在美国大学和研究所从事敏感研究。

为此，白宫正在讨论是否要限制中国公民进入美国，包括限制发放某些类型的护照，以及扩大和细化有关对在美企业和学校从事军事和情报项目的中国研究人员的相关规定。

报道称，目前尚不清楚具体哪些项目将会受到限制。不过，有关措施或针对“中国制造2025”中的重点前沿领域，涉及先进材料、软件和人工智能、电动车等其他技术。

报道也没有透露有多少人会受到影响，但推测称在美国持有临时签证的研究生、博士后研究人员和技术公司的员工也许受影响最大。每年在美国的留学生超过100万人，其中约三分之一都来自中国。

这些限制将针对的是中国公民，但不包括持有绿卡、拥有在美国永久居留权的中国人，以及那些因在“本国受到迫害而获得庇护”的中国人。此外，放弃中国国籍、成为美国人的华裔也将获豁免。

在今年4月的一次美国国会听证会上，前国家反情报官员米歇尔•范•克利夫就曾表示，美国的自由和开放使该国成为“间谍的天堂”。她还声称，中国和俄罗斯的特工都带着“详细的购物清单”来到美国。

然而，《纽约时报》也表示，为保护美国技术而设置障碍可能会让国家付出高昂代价。限制人员和信息的自由流动会破坏美国实验室的创新。而世界各地有才华的研究人员都将美国实验室看做重要目的地。同时，美国这一决定会威胁到自己的大学从外国学生那里获取丰厚利润，鉴于这些留学生基本上都在缴纳全额学费。

报道还认为，这一举动会导致歧视。一些人担心，中国一直是美国容易政治攻击的目标，特朗普政府对中国的全面挑战正在培养华盛顿“把所有中国人都视为敌人”的排外、冷战思维。