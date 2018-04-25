顾冬冬获弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖 首位获奖大陆学者

来源：南京航空航天大学

4月19日，德国洪堡基金会主席Hans-Christian Pape教授发来确认函，祝贺我校材料科学与技术学院顾冬冬教授荣获Fraunhofer-Bessel Research Award（弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖）。顾冬冬教授是该奖项设奖以来首位获此殊荣的中国大陆学者。

弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖

弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖以德国科学家、发明家Joseph von Fraunhofer和德国天文学家、数学家Friedrich Wilhelm Bessel联合命名，是德国洪堡基金会的一个重要奖项，奖励获得博士学位不超过18年、在其研究领域中具 有国际声望的学者，旨在肯定其迄今为止已取得的学术成就，并支持该学者基于中德合作在前沿研究领域继续产生原 创性成果及影响。获奖者将被邀请到德国从事由自己选定的合作研究项目，时间为6个月至1年。

弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖需由隶属德国Fraunhofer学会的研究所所长提名，与被提名人不同国籍的数位国际专 家推荐，最终由洪堡基金会经外审专家函评、学术委员会投票遴选等严格程序选出。

顾冬冬教授由德国Fraunhofer激光技术研究所ILT所长、美国激光学会LIA主席Reinhart Poprawe教授提名申报。

我校顾冬冬教授长期从事高性能难加工金属构件激光增材制造（3D打印）研究工作，系统研发了面向金属激光3D打印的成套装备及新型粉末耗材，建立了复杂金属构件激光3D打印工艺调控关键技术及理论，为航空航天等领域复杂金属构件的短周期、低成本、高性能制造提供了科学与技术支撑，与中国商飞、西门子中国、航天八院等单位建立了产学研合作平台，取得了系列创新性研究成果。

顾冬冬教授是国家“万人计划”科技创新领军人才，国家“万人计划”青年拔尖人才，教育部“长江学者奖励计划”青年学者，国家优秀青年科学基金获得者。

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德国亚历山大·冯·洪堡基金会是德意志联邦共和国为促进国际研究合作而设立的非赢利基金会，是为了纪念德国伟大的自然科学家和社会活动家亚历山大·冯·洪堡（Alexander von Humbolt， 1769-1859）于1860年而成立，是德国最负盛名及最重要的国际科研人才资助机构之一。洪堡基金会择优支持国外青年科学家来德国从事合作研究，奖励由德国知名科学家提名的、国际认可的优秀外国科学家，至今洪堡基金会已向130多个国家的约26000名科学家提供了研究奖金，其中50多位科学家获得了诺贝尔奖。洪堡基金资助的唯一标准是申请者的学术水平和研究能力，不受国别、种族、学科、性别的限制。洪堡基金会认为，受洪堡资助和奖励的外国学者在国际上产生的影响不在于其在德国学习和研究期间，而在于今后回到世界各地后的丰硕的科学研究成果。