当我们讨论西湖大学时 我们只是在讨论民办大学吗？

来源：中国科学报

摘要：建设一个好的民办大学和一个好的公立大学在要素上应该是一样的。除了资本，要靠一定的文化、理念、价值观和积淀。

十年树木，百年树人。民办大学也不是一夜之间建成的，需要很长时间的沉淀和积累。资本是一所好的民办大学的必要条件，但不是充分条件。

近日，教育部印发关于同意设立西湖大学的文件。作为非营利性的高等学府，西湖大学由浙江省统筹管理和指导，将聚焦基础性、前沿科学技术研究，坚持发展有限特色学科，注重学科深度交叉融合，着力培育拔尖创新人才，致力于集聚一流师资、打造一流学科、培育一流人才、产出一流成果。

我国民办教育发展正处于重要发展期，这会对我国高等教育产生何种影响？

关注办学制度改革

有一些舆论认为，西湖大学的建设，对民办教育来说，是具有“拐点”意义的大事，可以有力改变民办大学“低层次”办学的形象，也为民办学校办学探索出一条可以复制的发展道路。

熊丙奇

我们现在更应该关注的是民办大学在办学制度上进行的改革与探索。“这不仅对学校实现办学目标至关重要，也是西湖大学对我国高等教育改革，以及民办教育发展的最大贡献所在。”

2010年国家颁布中长期教育改革和发展规划纲要以来，我国高等教育领域一直在进行改革，但是，大多数公办院校在推进去行政化、建立现代大学制度改革方面，受到来自现实办学环境的阻力。

此前的南方科技大学作为民办大学办学制度改革的一项尝试，在办学多年后，目前整体的办学模式和其他传统公办学校并无多大不同。

熊丙奇

“相对而言，民办大学由于办学经费来自企业、社会募捐、学生学费，有更大的财政独立性，在探索教育改革方面，会有更大的灵活性，因此，如果学校办学能凝聚一批有教育理想和学术理想的人士，更有可能获得改革的突破。”

西湖大学采用基金会筹资的办学模式值得关注。

熊丙奇

“发达国家的民办大学，采取的大多是基金会办学模式。具体来说，就是所有举办者的经费和办学收入都进入基金会，由基金会举办大学。这和直接由企业或个人出资举办大学是不同的。采取基金会办学模式，有利于保证民办学校的非营利属性，以及办学自主权。而加强办学自主权是民办学校响应办学制度改革的积极意义之一。”

“在办学制度改革方面，西湖大学的探索，对所有选择非营利性民办学校的民办校举办者，包括大学以及中小学都将有启示意义。”

去行政化的期待

熊丙奇认为，中国高等教育的改革，核心仍旧是“去官化，去行政化”。

熊丙奇

“建立现代大学制度，民办大学也同样需进行去行政化、去功利化的改革，这需要政府部门推进教育管办评分离改革，给大学更大办学自主权，同时，大学要建立现代治理结构，推进学术自治、教授治校。”

西湖大学提出，将按照现代大学制度的要求，努力构建完善的治理体系。学校设立董事会，校董会作为最高决策机构，实行董事会领导下的校长负责制。校长执行董事会决定，负责学校日常管理。同时设立监事会、顾问委员会、校务委员会、学术委员会和学位委员会等，按照章程和相关规定开展活动，形成董事会和校长依法行使职权、教师治学、民主管理、社会参与的大学治理体系。同时，学校将依法设立中共西湖大学委员会，党委书记通过参加董事会、校务委员会，参与学校重大事项的决策。

从上述治理体系来看，建立现代大学制度是建立民办大学的题中应有之义。“能否切实落实下去，将是我国未来民办大学建设最值得期待的地方。”

需要长时间积淀

沈保根

“民办大学当然应该大力发展。”但我们应当注意的是我国现阶段民办大学的发展和积淀并不充分。

根据媒体报道，西湖大学的办学经费来源主要为举办者出资、办学收入、竞争性科研项目经费及人才政策支持经费和政府扶持资金等渠道，日常运行经费主要由西湖教育基金会承担。

沈保根

资本是一所好的民办大学的必要条件，但不是充分条件。“建设一个好的民办大学和一个好的公立大学在要素上应该是一样的。除了资本，要靠一定的文化、理念、价值观和积淀。”

引入民间资本提高研究人员和民办高校教师的待遇是无可厚非的。“让科研人员生活有尊严，把精力放在做研究上，这个方向是对的。但是，待遇提高了，学校不一定能办好，最终反而有可能打乱正常的学术生态。”

“不管民办大学还是公办大学，培养人的目的是一样的。”

“十年树木，百年树人。民办大学也不是一夜之间建成的，需要很长时间的沉淀和积累。发展民办大学需要有一些民间资本投入到教育上，培养更多的人，为前沿科学研究的进展和国家经济发展的需要作贡献。”

总体来说，高等教育多元化发展是好事，但“做事情要实事求是，扎实求实”。沈保根强调，“不能太着急”。

“民办大学也应该被纳入到国家整体高等教育的考虑当中，要有正确的方向和价值观。让我们的教育系统在一定条件成熟的情况下，使民办大学在可预期的未来培养出优秀的博士生、硕士生，乃至本科生。”