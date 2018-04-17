新浪科技> 科学探索> 科技前沿 > 正文

当我们讨论西湖大学时 我们只是在讨论民办大学吗？

当我们讨论西湖大学时 我们只是在讨论民办大学吗？
2018年04月17日 09:46 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：中国科学报

　　摘要：建设一个好的民办大学和一个好的公立大学在要素上应该是一样的。除了资本，要靠一定的文化、理念、价值观和积淀。

　　十年树木，百年树人。民办大学也不是一夜之间建成的，需要很长时间的沉淀和积累。资本是一所好的民办大学的必要条件，但不是充分条件。

　　近日，教育部印发关于同意设立西湖大学的文件。作为非营利性的高等学府，西湖大学由浙江省统筹管理和指导，将聚焦基础性、前沿科学技术研究，坚持发展有限特色学科，注重学科深度交叉融合，着力培育拔尖创新人才，致力于集聚一流师资、打造一流学科、培育一流人才、产出一流成果。

　　我国民办教育发展正处于重要发展期，这会对我国高等教育产生何种影响？

　　关注办学制度改革

　　有一些舆论认为，西湖大学的建设，对民办教育来说，是具有“拐点”意义的大事，可以有力改变民办大学“低层次”办学的形象，也为民办学校办学探索出一条可以复制的发展道路。

　　熊丙奇

　　我们现在更应该关注的是民办大学在办学制度上进行的改革与探索。“这不仅对学校实现办学目标至关重要，也是西湖大学对我国高等教育改革，以及民办教育发展的最大贡献所在。”

　　2010年国家颁布中长期教育改革和发展规划纲要以来，我国高等教育领域一直在进行改革，但是，大多数公办院校在推进去行政化、建立现代大学制度改革方面，受到来自现实办学环境的阻力。

　　此前的南方科技大学作为民办大学办学制度改革的一项尝试，在办学多年后，目前整体的办学模式和其他传统公办学校并无多大不同。

　　熊丙奇

　　“相对而言，民办大学由于办学经费来自企业、社会募捐、学生学费，有更大的财政独立性，在探索教育改革方面，会有更大的灵活性，因此，如果学校办学能凝聚一批有教育理想和学术理想的人士，更有可能获得改革的突破。”

　　西湖大学采用基金会筹资的办学模式值得关注。

　　熊丙奇

　　“发达国家的民办大学，采取的大多是基金会办学模式。具体来说，就是所有举办者的经费和办学收入都进入基金会，由基金会举办大学。这和直接由企业或个人出资举办大学是不同的。采取基金会办学模式，有利于保证民办学校的非营利属性，以及办学自主权。而加强办学自主权是民办学校响应办学制度改革的积极意义之一。”

　　“在办学制度改革方面，西湖大学的探索，对所有选择非营利性民办学校的民办校举办者，包括大学以及中小学都将有启示意义。”

　　去行政化的期待

　　熊丙奇认为，中国高等教育的改革，核心仍旧是“去官化，去行政化”

　　熊丙奇

　　“建立现代大学制度，民办大学也同样需进行去行政化、去功利化的改革，这需要政府部门推进教育管办评分离改革，给大学更大办学自主权，同时，大学要建立现代治理结构，推进学术自治、教授治校。”

　　西湖大学提出，将按照现代大学制度的要求，努力构建完善的治理体系。学校设立董事会，校董会作为最高决策机构，实行董事会领导下的校长负责制。校长执行董事会决定，负责学校日常管理。同时设立监事会、顾问委员会、校务委员会、学术委员会和学位委员会等，按照章程和相关规定开展活动，形成董事会和校长依法行使职权、教师治学、民主管理、社会参与的大学治理体系。同时，学校将依法设立中共西湖大学委员会，党委书记通过参加董事会、校务委员会，参与学校重大事项的决策。

　　从上述治理体系来看，建立现代大学制度是建立民办大学的题中应有之义。“能否切实落实下去，将是我国未来民办大学建设最值得期待的地方。”

　　需要长时间积淀

　　沈保根    

　　“民办大学当然应该大力发展。”但我们应当注意的是我国现阶段民办大学的发展和积淀并不充分。

　　根据媒体报道，西湖大学的办学经费来源主要为举办者出资、办学收入、竞争性科研项目经费及人才政策支持经费和政府扶持资金等渠道，日常运行经费主要由西湖教育基金会承担。

　　沈保根    

　　资本是一所好的民办大学的必要条件，但不是充分条件。“建设一个好的民办大学和一个好的公立大学在要素上应该是一样的。除了资本，要靠一定的文化、理念、价值观和积淀。”

　　引入民间资本提高研究人员和民办高校教师的待遇是无可厚非的。“让科研人员生活有尊严，把精力放在做研究上，这个方向是对的。但是，待遇提高了，学校不一定能办好，最终反而有可能打乱正常的学术生态。”

　　“不管民办大学还是公办大学，培养人的目的是一样的。”

　　“十年树木，百年树人。民办大学也不是一夜之间建成的，需要很长时间的沉淀和积累。发展民办大学需要有一些民间资本投入到教育上，培养更多的人，为前沿科学研究的进展和国家经济发展的需要作贡献。”

　　总体来说，高等教育多元化发展是好事，但“做事情要实事求是，扎实求实”。沈保根强调，“不能太着急”。

　　“民办大学也应该被纳入到国家整体高等教育的考虑当中，要有正确的方向和价值观。让我们的教育系统在一定条件成熟的情况下，使民办大学在可预期的未来培养出优秀的博士生、硕士生，乃至本科生。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有