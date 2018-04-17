杨振宁任西湖大学校董会名誉主席 施一公当选校长

杨振宁

澎湃新闻记者 贺梨萍

4月16日，民办研究型大学西湖大学在杭州召开了西湖大学创校校董会第一次会议。

据杭州市西湖教育基金会，上述会议首先确定了定西湖大学第一届校董会成员。韩启德等21位候选人为西湖大学首届校董会成员，由清华大学经济管理学院院长钱颖一担任校董会主席，现年96岁的中国科学院院士、世界著名物理学家杨振宁担任校董会名誉主席。

根据《西湖大学章程》，第一届校董会成员候选人由西湖教育基金会推荐、地方政府推荐、顾问委员会推荐、大学教职工代表大会选举、学生选举等程序产生。

钱颖一在致辞中表示，西湖大学是中国高等教育改革创新的产物，是探索依靠社会力量举办研究型大学的尝试。根据《西湖大学章程》，西湖大学实行校董会领导下的校长负责制。钱颖一提出三条建议：以制度为基础按规则办事；给校长最大的治校空间；给教师最大的治学自由。

会议通过决议，西湖大学创始捐赠人皆担任西湖大学创校荣誉校董，包括马化腾、王健林等在内。会议任命刘旻昊为校董会秘书。

钱颖一还宣布51岁的施一公为首任校长候选人。施一公在竞聘演讲中说， “办好西湖大学是我肩上义不容辞的责任。人生为一件大事而来。西湖大学就是我生命中的这件大事，我已经做好准备，毫无保留地付出我的全部心力，以不忘初心、无问西东的务实态度，带着全社会、国家、政府、和全体师生员工的重托，使西湖大学成为国家和民族的骄傲。”

随后，经校董会投票表决，施一公当选为西湖大学首任校长。

施一公

施一公1967年出生于河南郑州市，本科就读于清华大学生物科学与技术系。此后，他前往美国约翰霍普金斯大学医学院攻读博士学位。2003年，施一公获得美国普林斯顿大学分子终身教职，成为该校分子生物学系最年轻的正教授。

2008年，旅美18年的施一公突然选择回国工作。施一公曾解释回国原因，“我回来的根本目的是为了育人，教育一批人，育人在育心，做科研是育人的一个重要环节。……我希望自己可以培养出一批胸怀大志而又脚踏实地的人才。”此前的1月初，施一公已请求辞去清华大学副校长职务。

会议还任命许田、仇旻为西湖大学副校长，批准了西湖大学2018年预算及发展规划，并讨论通过了西湖大学其它若干重要事项。

许田于近日放弃了耶鲁大学终身教职，全职加入西湖大学。许田担任过15年的耶鲁大学遗传系副系主任以及11年的耶鲁大学校长顾问，曾长期参与科学管理和政策制定。施一公对许田全职加盟评价，“是西湖大学发展历程中的重要一步。”

仇旻则在24岁获得了浙江大学理学博士学位，26岁获得瑞典皇家工学院博士学位并留校任教，34岁在该校获得终身正教授职位。2005年，仇旻获得瑞典战略研究基金会第二届“未来科研带头人”项目资助，于2010年下半年到浙江大学任职。在加入西湖大学之前，仇旻为浙江大学现代光学仪器国家重点实验室主任、光电学院微纳光子学研究所所长。

附：

西湖大学创校校董会成员（按照姓氏拼音排序）：

David Baltimore、陈佳洱、陈十一、陈一丹、陈越光、程纯、董建岳、董清源、郭禾阳、郭孔丞、韩启德、李牮、李伊頔、潘建伟、钱颖一、秦英林、饶毅、施一公、徐益明、叶庆均、张磊

首批西湖大学创校荣誉校董会成员（按照姓氏拼音排序）：

曹挺、邓锋、邓营/侯屈平夫妇、葛航、龚虹嘉、黄昌华、林刚、马化腾、倪良正、沈月华、石聚彬、王东辉、王健林、吴亚军、徐海照、薛景霞、姚忠良、张拥军、赵心竹、朱献福、朱新红