太空饮酒：美禁止俄默许 但火星酿酒有无限可能

史密森学会网站为我们科普了如何在太空中酿酒。天上不会掉馅饼。也不能有啤酒。2007年，NASA成立的健康状况调查小组确认历史上曾有宇航员在飞往太空前喝了大量的酒，此后NASA正式禁止宇航员在执行太空任务时喝酒。 为了保证宇航员工作期间保持清醒，国际空间站也禁止饮用碳酸饮料。在引力强大的地球上与在太空中，碳酸饮料的气泡表现有些不同。

在太空中，气泡不是浮在液体上层，而是平均分布其中。在太空时罐中倒出的啤酒会漂浮到半空，而气泡会呈现一种奇特的形态。饮料行业专家特里斯坦?斯蒂芬森（Tristan Stephenson）猜测，气泡会“凝聚在一起，形成青蛙卵般的团块”。

百威要造火星啤酒

英国杂志《新科学家》曾描述过，“没有重力让液体停留在胃的底部、并让胃中的气体浮起来，宇航员打的嗝都是湿漉漉的。”在太空中其实打个嗝都不容易。

所有这一切都阻止不了百威英博啤酒集团在太空中酿酒的无畏计划。去年12月，作为微重力研究的一部分，百威英博通过SpaceX的火箭把20颗大麦种子送到国际空间站。空间站的科学家进行了两次为期30天的实验，一次实验让种子暴露在太空培育环境中，另一次是让大麦发芽。在一份声明中，百威英博宣布其长期目标是成为首个把啤酒送上火星的酿酒商。

众所周知，水是啤酒的基本成分，在地球以外的太空领域中极为稀缺。但卫星成像证实，火星的岩石地表下方存在巨大的冰川。百威英博的创新和大麦研究团队负责人加里?汉宁（Gary Hanning）说，“有几所大学正在研究火星上的开采技术（包括采水技术）。开采者必须先取出冰块，再执行融化、澄清、净化冰块等操作。不过，这样开采出来的水依然十分有限。”

我们都知道百威英博运营得很好，但要把啤酒运往遥远的火星就另当别论了。火星和地球的距离随着轨道变化而变化，介于0.55亿至4亿千米之间。据NASA表示，航天运输成本约为每磅（约合0.45千克）1万美元。“啤酒的每加仑运输成本会很高，”汉宁承认，“我们希望在火星上种植食物和作物，并在那里生产啤酒，而不是把啤酒从地球运往火星。”但有人提出异议，室外温度零下几十摄氏度时，如何享用冷啤酒。而且啤酒作物无法生长在只有沙子和铁尘的地方。

百威英博的大麦种植尝试已经引发了一连串有关火星生活的问题，其中一些问题确实有点天马行空。如果《火星救援》中马特?达蒙能够在自己的粪便中种出土豆并以此为生，那么现实中的火星殖民者能否依靠百威啤酒为生？自动驾驶的火星车是否意味着在火星上人类不需要亲自驾驶？机器人会酿酒吗？机器人会不会干脆自己把酒喝了？现在，越来越多的商品都和太空挂钩了，什么“太空蛋糕”、“黑洞太阳”、“ 邪恶星云”、“克林贡啤酒”……那啤酒品牌得起什么样的太空名字才足以惊世骇俗？

还有种玩世不恭的说法，百威英博试图占领火星啤酒市场的原因在于，它在地球上的市场份额正逐渐萎缩。去年，百威啤酒几十年来首次被踢出美国三大畅销啤酒之列。由于生产手工啤酒（craft beer）的小作坊快速发展，所有的工业规模酿造商的销售额都已下滑。

啤酒极客往往抨击百威英博的啤酒口味寡淡如水，同时支持传统的手酿啤酒。添加秘传的配方（如血橙、鬼椒），有时还混合一些荒谬的原料（雄鹿精液、碾碎的月球陨石、酿酒师胡须中长出的酵母、由大象预先消化的咖啡豆），这些方法据说能产生比大型酿酒厂的啤酒更丰厚的口感。

啤酒花适合在火星上生长？

维拉诺瓦大学的一群学生在酿制太空啤酒的课题上已经取得了一些进展。几个月前，天文学和天体物理学教授爱德华?吉南（Edward Guinan）让一个班级学生进行实验，看看哪些陆生植物能够在火星密实的、凝固成块的土壤中茁壮成长。他回忆道，“（在考虑模拟哪个星球的土壤时）我排除了金星。它如同一个下着硫酸雨的高压锅。平均温度在475摄氏度左右。这就好比在比萨烤箱里种植东西。”因此他选择了火星土壤作为实验对象。

吉南的红拇指火星花园项目（Red Thumbs Mars Garden Project）中，学生们在他们制作的模拟土壤中播种，这些种子大多属于实用的营养蔬菜。但令人惊讶的是，有一个学生选择了啤酒花，啤酒酿制之初添加这种花能够产生一种苦涩的口感。

学生们用蛭石切割幼苗，并把幼苗种在校园花房的小片区域中。由于火星地表的光照不足地球上的一半，他们安装了一个网筛以遮挡部分阳光。光照稀薄，土壤厚实，哪种植物能够适应这种环境？实验结果显示，啤酒花茁壮成长，但《火星救援》中马特?达蒙在火星上种植、并赖以为生的土豆却长势不佳。

在吉南看来，这部电影还犯了一个科学错误。高氯酸盐是火星风化层富含的一种化合物，具有毒性并且会干扰人体吸收碘的能力。研究人员还发现，把高氯酸盐与火星地表也含有的氧化铁和过氧化氢结合，并用紫外线照射，会大大增加高氯酸盐的毒性，人类吸入或摄入后会导致甲状腺问题甚至死亡。吉南指出，若要在火星上种植啤酒花，必须先净化土壤中的毒物。“幸运的是，”他说，“高氯酸盐具有水溶性，种植者可以用水把有毒物质从土壤中冲洗出来。”《火星救援》中高氯酸盐似乎对达蒙没有产生丝毫影响。“在真正的火星上，他会死的，”吉南耸耸肩说，“不过电影制作人不希望观众知道那些细节。”

（吉南和他的学生们把莫哈韦沙漠的玄武岩和其他成分混合起来调制了45公斤的模拟火星土壤。）

（吉南和一个学生在查看树苗的PH值。）

（他们种植了大麦、萝卜和菠菜等植物。）

（啤酒花在这种土壤中长势很好。）

（这是土壤样本，模拟了火星风化层的富铁土壤。）

机器算法会酿酒

地球上我们已经能享用由机器人酿造的啤酒。在东伦敦铁路一个改建拱门中的小小空间里运营着一个开放式的“游击啤酒厂”，这其中采用了机器学习算法。啤酒爱好者每月支付费用就能使用这个啤酒小作坊的行业标准套件，并与其他会员分享酿酒技巧，顺便炫耀一下自己的聪明才智。装在不锈钢罐中的啤酒上覆盖着光滑细软的泡沫，就像是一块大馅饼上的蛋白霜。站在拱门中，闻着啤酒花和麦芽的气味，像新近修剪的田地一样辛辣，让人觉得飘飘然。

这个“啤酒厂”产自IntelligentX公司，联合创始人罗步?麦金纳尼（Rob McInerney）表示，“IntelligentX是会学习的啤酒。你喝得越多，就越糊涂，但IntelligentX会变得更聪明。”他今年33岁，在牛津大学完成了机器学习博士学位。

McInerney的啤酒厂运行的自动酿造智能（ABI）程序可根据消费者的反馈算法改进酿酒配方。ABI通过调整苦味、酒精含量和碳酸化水平等变量来不断改善酿造过程。该算法还可改变谷物、麦芽、啤酒花这些常备原料以及石灰、葡萄柚等非必要成分的百分比。

“ABI获得酿酒信息的方式在很大程度上同人类相同，”麦金纳尼说，“它先学习人类酿酒商设计的配方，然后汲取经验，提出自己的想法。”

酿酒罐上印有一个Facebook Messenger聊天机器人的链接网址，该网址负责收集饮酒者对啤酒的评价。机器人会根据顾客的偏好口味向每个进入网址的人提出不同的问题。答案可选择“是”或“不是”，顾客可从1到10选择评分。麦金纳尼表示，很快他们将更改链接，顾客将进入的是公司网站，数据将直接输入到算法中以便收集反馈。一旦获得数据，ABI引擎将解读并反馈给一位酿酒专家，他将调整酿制配方。

IntelligentX现在供应的四种基本口味分别是金黄色、琥珀色、浅白色和黑色，它们都已经历了配方上的数十次迭代改进。McInerney计划开放公司算法研制出的每种独特配方，使家庭酿酒爱好者可以自己动手酿酒。

McInerney公司还设想，通过ABI程序记录顾客饮酒的速度、饮用时啤酒的温度以及酒杯的剩余酒量。麦金纳尼指出，“我相信未来我们将看到人工智能技术促进人类技能的提升。IntelligentX利用人工智能技术赋予酿酒商超人一般的技能，使他们能够较以往更快地获得反馈。”

美国手工啤酒厂Dogfish Head的创始人山姆?卡拉卓尼（Sam Calagione）表示，这种做法让他感到不安。他说，“如果你只是靠算法，那你无法针对现有的产品做出创新。人们必须先品尝啤酒，才能提出更想要什么样的口味。”

BrewDog酿酒公司的詹姆斯?瓦特（James Watt）支持算法酿酒的做法，“我们喜欢酿酒业各个方面的创新。从自动化算法学到的信息量是相当惊人的。但面向大多数顾客的啤酒失去了独特性，只是满足了最低的水准，不会让顾客感到期待，无法培养顾客忠诚度。”

太空饮酒简史

1969年，阿波罗11号宇航员巴兹?奥尔德林（Buzz Aldrin）在和阿姆斯特朗登月前数小时进行了一次圣餐仪式。他在2009年的回忆录《华丽的苍凉》中描述，“我从一个密封的塑料容器中向小酒杯（图）中倒了少许葡萄酒，等待着打旋的酒停下来，在那里月球的引力只有地球的六分之一。”

1994年，康胜啤酒公司赞助了科罗拉多大学研究生柯尔斯顿?斯特雷特（Kirsten Sterrett）的航天飞机实验，该实验旨在测试微重力对发酵的影响。图中是她用实验谷物酿制的啤酒。她说，这个小样本不足以让人品尝，“但为什么要扔掉呢？”

1997年，扑灭了一场火后，俄罗斯和平号（Mir）空间站的宇航员们开了一瓶白兰地酒庆祝。虽然NASA禁止宇航员在太空中饮酒，但俄罗斯的规定没有这么严格，和平号还供应法国和亚美尼亚白兰地。美国宇航员杰里?林恩格（Jerry Linenger）当时也在现场但拒绝喝酒。他表示，白兰地随无人驾驶供应船被带到空间站中，俄罗斯的地面控制系统“对这种做法睁一只眼闭一只眼”。和平号的指挥官瓦西里?特西布利耶夫（Vasily Tsibliyev）说，“太空舱中是有那么一点（酒）。但这是需要的，你可以想象身处太空中的那种压力。”

2006年，日本和俄罗斯的研究人员把大麦种子送到国际空间站中，这些种子被种在星辰号（Zvezda）服务舱中。五个月后，这些植株长出的第四代大麦被带回地球，并酿成Space Barley啤酒，六瓶装的售价约为110美元。

2013年，科罗拉多州的六年级学生米查尔?波德兹安诺斯基（Michal Bodzianowski）制作的一套迷你酿酒原料（装有啤酒花、酵母、水和大麦麦芽的管状容器）被送到国际空间站中，以了解太空中这些成分的相互作用。第二年，这些原料产生的六种酵母由民用火箭带回地球。回收标本后，酿造商Ninkasi把这些酵母、榛子、八角茴香和可可豆粒混合酿制了烈性啤酒Ground Control。