日本工程师制造28英尺高巨型机器人 体重超7吨

据路透社报道，来自日本的工程师Masaaki Nagumo制造了一个巨型的移动机器人。Nagumo小时候最爱的动画片是机动战士高达系列，这给了他创作机器人LW-Mononofu的灵感，它身高28英尺，体重超过7吨，在Sakakibara Kikai被制造出来，虽然这是一家农业机械制造商，但在过去十多年里它也一直在制造巨型机器人。

Sakakibara Kikai出租了它制造的机器人，以每小时约10万日元（930美元）到儿童派对和其他娱乐场所活动。

它可以向前和向后移动，但速度限制在每小时0.6英里左右，其右臂上有一个炫酷的气枪，能以每小时87英里的速度发射海绵球。它还可以移动手指，扭动它的上半身，问题在于它太大了，不能穿过工厂的入口，必须拆除才能出去。

今年1月，一家名为Furrion的公司发布了一段视频，展示了它的15英尺高、8000磅重的假肢机器人。Furrion公司希望在未来某个时候与其他机器人组建一个机器人展示比赛。

在去年战胜日本团队之后，“巨型机器人之战”背后的美国团队“Megabots”在Kickstarter上发起了一项众筹活动，为一场完整的锦标赛筹集资金。遗憾的是，在组织者意识到它永远无法达到目标后，很快就被取消了。