戴琼海：人工智能已进入到脑科学在内的生物智能阶段

来源：中国电子报

4月9日，由工业和信息化部、深圳市人民政府共同主办，中国电子信息产业发展研究院、中国电子报社、中国电子器材有限公司、深圳市平板显示行业协会协办的中国电子信息博览会主论坛数字经济前沿论坛在深圳会展中心举行。中国工程院院士戴琼海出席论坛并发表题为《从脑科学到人工智能---机遇与挑战》的主题演讲。

戴琼海指出，IT产业变革周期十分频繁，平均每10年就会发生一次技术变革，如今已进入计算技术和人工智能技术为代表的智能化时代。尽管人工智能已经成为“工具”，逐渐渗透人类的生活，代替人类进行重复性工作，越来越多的机器将解放人类劳动力去追求创造性。但是“现有的算法和理想智能还有距离，迫切需要对脑科学进行探索。”因此，人工智能的发展进入到了包括脑科学的认知机理在内“生物智能”的发展阶段。

在介绍脑科学时，戴琼海表示“脑科学的认知是生命科学的最后一个堡垒。”人类大脑一般为1.4公斤左右，在大脑皮层有上百亿个神经元，每个神经元又包含一千多个分支，可谓十分复杂。脑科学的发展不但对于脑疾病的防治有巨大的推动作用。更不为人知的是，脑科学研究还有助于在人工神经网络技术中设计实现新的学习机理与拓扑结构。换句话说，脑科学的进步将强有力地推动人工智能的进一步发展。

认识到脑科学对人工智能的推动作用，美国、日本、澳大利亚和欧盟等世界各国和地区都在积极布局各自的脑计划，其总思路一是探索脑科学的秘密、研究人类大脑成像技术的机制、统计大脑细胞的类型、把神经科学与理论模型统计学结合整合；二是提出新一代的人工智能理论与方法，建立机器感知、机器学习到机器能够思维和机器决策的颠覆性模型和工作方式。

其中，值得一提的是，美国脑计划的目标一是开发大规模神经网络技术；二开发描述人类大脑成像技术的机器，其原因是大显微镜是脑科学研究的重要瓶颈之一，同时这也是我国脑计划的发展重点之一。目前，由清华大学主持，浙江大学与中科院上海光学精密机械研究所参加，中国人民解放军第三军医大学验证的多维多尺度高分辨率计算摄像仪器已经取得突破性实验进展，颠覆了科学发现，探索了疾病机理并推动了人工智能跨越式发展。

此外，戴琼海还详细介绍了我国的脑计划。我国创新地提出了脑认知功能的解析和技术平台为“一体”，认知障碍相关重大脑疾病诊治和类脑计算与脑机智能技术为“两翼”的“一体两翼”脑计划布局。“一体两翼”的中国脑计划目的有三：第一个是认识脑、第二个是保护脑、第三个是模拟脑。

最后，他认为脑科学与人工智能的发展符合与深圳市人工智能重点发展的战略布局，也将为深圳市人工智能发展带来以下几点机遇：一是将覆盖深圳全行业科技革命，二是将成为深圳科技产业从高速到高质量的利器，三是将引领创新、突破核心，产业拉动立体布局，四是将吸引国际国内有影响力的团队，建立脑认知、脑疾病、模拟脑研究机构，构筑产学研联盟。