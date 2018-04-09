中科院与恒大签署战略合作协议 将共同创建三大基地

签约仪式现场

4月9日，中国科学院与恒大集团在京签署战略合作协议。中科院院长、党组书记白春礼，恒大集团董事局主席、党委书记许家印出席签约仪式并讲话。中科院副院长、党组成员相里斌和恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧代表院企双方签署《中国科学院恒大集团有限公司战略合作协议》。签约仪式由中科院副院长、党组成员张涛主持。

许家印在讲话中表示，科技创新是牵动国家发展全局的牛鼻子，布局高科技产业，是恒大打造百年老店的重大战略决策。恒大计划在未来十年投资1000亿，在生命科学、航空航天、集成电路等重点领域，和中科院齐心协力，共同创建引领前沿科技的“三大基地”，为科学家团队提供世界一流的科研条件、世界一流的孵化基地、世界一流的后勤保障，以及灵活的激励机制，把“三大基地”打造成为全球顶级科学家的聚集地、世界级的科创中心。

白春礼讲话

白春礼在讲话中指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，特别强调科技创新要在高质量发展、经济供给侧结构性改革和现代经济体系构建中发挥核心支撑作用。中科院也在积极调整领域布局，把更多创新资源投入到人工智能、大数据、量子信息、新材料、生命健康等面向国民经济主战场的产业关键技术领域。希望双方以此次战略合作框架协议签署为契机，开展全方位深度合作，集中精力打造引领前沿科技的科学技术研究基地、科研成果孵化基地、科研成果产业化基地等三个基地，开创社会资本与国家战略科技力量合作的典范。

白春礼希望双方以合作组织实施若干重大项目为抓手，研发一批引领行业发展的新技术新成果；以粤港澳大湾区建设为契机，加强中科院所属科研院所尤其是在粤机构与恒大集团的全方位合作；充分发挥双方各自的优势，促进产业链、创新链、资金链的深度融合；进一步加强双方在高水平科技创新人才培养方面的合作，造就一大批具有市场意识的科技创新人才；加强在战略咨询领域的合作，为双方在科技和产业领域的科学决策提供有效支撑。

根据协议，双方将在生命科学、航空航天、集成电路、量子科技、新能源及智能交通、人工智能、机器人、现代科技农业等领域开展科技合作，共同建设一个科研中心、一个科研成果孵化基地和一个科研成果产业基地；恒大集团将在中国科学院大学设立奖学金等。

恒大集团相关领导，中科院机关相关部门、大学和企业有关负责人等参加会见并见证签约。