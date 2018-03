医疗使人长生运动令人不老："这是人类最好的药物"

来源:知社学术圈

导 读

100多年前,英国国王乔治五世开始做一件很有意思的事——在臣民年满百岁时向其发送贺电。这一行为随后成为了英国王室的一个传统。乔治五世在位时共发出了24封贺信,而就在去年,英国女王共签署了16000封生日贺信,这一数字在2037年预计会增加到11万。医疗水平的快速发展和公共卫生的改善,使得人们在延长寿命方面取得了惊人的成果。

寿命变长但健康状况却变差,这使得人们在老年以后与身体衰弱和精神孤独为伴,这让很多人无法忍受。肌肉松弛,骨骼僵硬让他们行动不便;而免疫力退化丧失致使的易于感染让他们长期遭受疾病的折磨;似乎,老年人的生活就只剩下了躺椅、电视和药。

为了了解人类衰老的哪些方面是不可避免的,哪些方面是因为现代生活习惯引起的,且能够通过人为控制改善,英国伯明翰大学Janet M。 Lord教授与其同事以及伦敦大学国王学院的Stephen D。 R。 Harridge教授发起了新的研究。

今天的人类处在一个高度定居化的社会,欧洲心脏病学基金会的一项研究显示,大多数成年人每天坐着的时间长达15个小时,再加上睡眠8小时的话,那么,人们一天进行身体活动的时间只有1小时。此外,随着年龄的增长,人们的身体活动水平还会进一步下降。Janet试图在研究中确定,这样低频次的活动水平对诸多身体系统——包括肌肉,骨骼和免疫系统——的衰弱有多大危害;并且评估那些自成年起大部分时间都进行锻炼的人老年的健康状况,以佐证身体的有效活动是否会延缓衰老。

Janet和研究组人员招募了125名年龄在55-79岁的业余自行车手(84名男性,41名女性)。男性的纳入标准是能够在6.5小时内骑行100公里,而女性则需要在5.5小时内骑完60公里,并且这些受试者在测试前的3周内需要至少完成两次骑行。对比组则招募了没有运动习惯的成年人:75名年龄在57-80岁(43名男性,31名女性)和55名年龄在20-36岁之间的健康年轻人(30名男性,25名女性)。当然,所有的受试者中并不包括吸烟者、酗酒者和高血压或处于其他不健康状态的患者。

再更早的研究中,我们已经知道有几项身体机能会随着年龄增长而下降,比如肌肉和骨骼。在中年时期,人们开始以每年1%至2%的速度减少肌肉量和力量,在核磁共振成像下可观察到肌肉组织会慢慢变少并且转变成脂肪,使身体变得臃肿,难以执行诸如爬楼梯之类的正常活动。随着年龄的增长,人们的骨骼也变得越来越薄,这最终可能会导致诸如骨质疏松症等疾病。

而Janet的最新的研究结果显示,随着年龄增长,经常运动的人不会出现肌肉质量和力量的损失,他们的骨骼也只是略微变薄。自行车车手们也没有随着年龄增加他们的身体脂肪或胆固醇水平,并且男性的睾酮水平也保持高水平,这表明他们可能避免了大部分男性更年期。更令人惊讶的结果是,运动不仅仅使肌肉、骨骼受益,自行车车手们的免疫系统也几乎没有衰退。

免疫系统会随着年龄的增长而退化,使得老年人更容易感染流感和肺炎等疾病,并且他们对疫苗也不再敏感。但是,当把自行车手与无规律运动的老年人的免疫系统同年轻人对比分析时,我们发现自行车车手们的免疫系统看起来与年轻人最为接近。

一个名为胸腺的淋巴器官能够产生免疫T细胞,但它会在20岁之后开始萎缩,产生的T细胞也随之减少,到老年时几乎不在产生免疫T细胞。然而,Janet的研究发现,自行车手们体内的胸腺,像年轻人一样制造了新的免疫T细胞,从而大大减缓了他们免疫系统的退化。

胸腺随年龄萎缩

Janet的研究发现自行车手的血液中含有高水平的白细胞介素7(interleukin 7),这种激素有助于阻止胸腺萎缩。白细胞介素7由体内包括肌肉细胞在内的许多细胞生成,因此,研究者认为活动肌肉会得到更多这种激素以避免胸腺衰退。

更多的调查结果显示,65岁以上的人中,只有不到一半的人做了足够的运动来保持健康,而65岁以上的人中至少有一半患有至少两种疾病。时任伯明翰大学炎症与老化研究所所长的Janet说:“公元前400年的希波克拉底说,运动是人类最好的药物,但他的告戒随着时间流逝而被遗忘,现在是一个日益‘久坐不起’的社会。以往,人们认为年龄增长会不可避免地导致身体衰弱,而我们的研究打破了这一说法,我们有足够的证据宣称:持续规律的运动能够在寿命变长的同时保证身体的健康有力。”

时任伦敦大学国王学院人体与航空航天生理科学中心主任的Stephen D。 R。 Harridge教授说:“研究结果表明,骑自行车的人不需要额外的运动,因为他们的身体非常健康的。他们健康的原因是他们一生大部分时间都在运动”。“他们的身体已经被优化,不会产生通常由于缺乏运动带来的健康问题。 但如果不再骑车,他们的健康状况也可能会再次恶化”。

让你的身体的经常运动,以防止其随着年龄增长而衰弱。英国首席医疗官Sally Davies建议人们每周至少进行150分钟的有氧运动。虽然不能保证这一定就能保护您的免疫系统,但至少是一个好的开始。

参考资料:

