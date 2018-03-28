程开甲院士获“影响世界华人大奖”终身成就奖

来源：中新网

1964年10月16日，伴随一声惊天巨响，原子核裂变的巨大火球和蘑菇云升上了戈壁荒漠的上空，中国自主研制的第一颗原子弹爆炸成功。

这颗原子弹成功爆炸，展示了中国的国防实力，为中国在决定世界和平、制止战争、抵制霸权等国际事务中争取到了一个大国应有的话语权和决定权。第一颗原子弹爆炸成功，凝聚了无数国防科技工作者的贡献。程开甲院士就是他们中的卓越贡献者。

他是中国核武器事业的开拓者之一、中国核试验科学技术体系的创建者之一。半个世纪前，为了那一声让中国人在世界上挺起民族脊梁的东方巨响，程开甲呕心沥血，在之后的20年中，他隐姓埋名，将自己辛勤的汗水与智慧洒在了中国西部那片神秘土地上。他的贡献与他名字将永远铭刻在共和国史册上。他是中国的“两弹一星”元勋，国家最高科学技术奖的获得者。

▲研究所的院士们，左四为程开甲院士。

2018年3月27日，101岁高龄的他，因其对中国第一颗原子弹成功爆炸作出的卓越贡献，以及一生投身中国核试验事业呕心沥血的付出，华人盛典组委会公布程开甲院士获得“世界因你而美丽——2017-2018影响世界华人盛典”终身成就奖”。

受命牵头核试验的“核司令”

1960年，一纸命令将程开甲调入北京，加入中国核武器研究队伍。从此，他隐姓埋名，在学术界销声匿迹20多年。程开甲受命牵头起草了中国首次核试验总体技术方案，为圆满完成中国第一次核爆任务，他和他的团队把核试验需要解决的问题分解成上百个课题，走遍全国各科研院所和各军兵种许多单位，召开了几百次协作会议。在不到两年时间里，全国上下通力合作，很快研制出上千台测试、取样、控制等各类实验设备和仪器。

1964年10月16日，我国第一颗原子弹在罗布泊爆响，自动控制系统在瞬间启动千台仪器，分秒不差地完成了起爆和全部测试。回忆往事，程开甲非常自豪。当年法国人进行第一次核试验没 有拿到任何数据，美国、英国、前苏联也仅仅拿到很少的一部分数据，而我们拿到了全部数据。

程开甲是中国技术上指挥核试验次数最多的科学家。他成功参与主持决策了包括中国第一颗原子弹、氢弹、增强型原子弹、两弹结合以及地面、空中、地下等方式在内的核试验三十多次，解决了一系列理论和技术难题，建立了中国特色的核试验科学技术体系。他还带出一支高水平人才队伍，培养出10位院士和40多位将军，取得丰硕科技成果。人们称程开甲是“核司令”。

▲程开甲院士在第一颗原子弹爆炸成功40周年座谈会上

开天辟地，“程老就是这样一个有勇气，敢创新的人。”在科学研究领域，尤其是在一片空白的中国原子弹爆炸领域里，需要胆大心细，睿智决策。“决策上项目，决策用我，两个决策，都需要勇气，程老就是这样一个有勇气，敢创新的人。”中国工程院院士邱爱慈这样评价程开甲院士。

比如，第一颗原子弹采取何种方式爆炸？程开甲经过分析研究否定了原定的空爆方案，设计了“百米高塔爆炸”方式，确保了中国首次核试验可控可测。

还有一次，周恩来听取第一颗氢弹空投试验安全问题汇报。周总理问：“投弹飞机安全是否有把握？”在场的空军副司令指着程开甲说：“是程教授计算的。”周总理目光转向程开甲，程开甲肯定地点了头。周总理看到程开甲点了头，也重重的点了头，表示他放心了。“核试验的安全问题由程开甲负责”是周总理亲自下达给他的任务。程开甲说：“核试验安全问题大于天”，每次他都要反复研究、反复计算、反复检查。周总理只要听说安全问题，程教授已经把关了，他就会十分放心。

再比如，在第一、第二次地下核爆炸试验成功后，为了掌握第一手材料，程开甲多次进入爆后现场、甚至爆心。有一次还和朱光亚一起考察测试间，进入零后开挖的测试廊道时，其中一段十多米的廊道被挤压得只有80厘米直径，他们是匍匐爬行的。爆后现场考察是从未有人做过的事！谁都说不清洞里的辐射剂量和高温有多高，风险很大。但程开甲说，“不入虎穴，焉得虎子？”爆后的实地考察取得了我国地下核试验现象学的第一手资料。

▲朱光亚与程开甲院士在讨论

程开甲在科研上的勇气还表现在坚持真理。作为一名学者，他始终坚持不唯上、不唯书、只唯实。在各种学术讨论中，他与自己的上级争执过，与自己的同行争执过，与自己的下级争执过，在他的心中，没 有权威，如果有，也是“能者为师”的学术权威。一次争执后，他诚恳地对普通技术员说：“我向你们道歉，上次的讨论，你们的意见是对的。”

后来回忆往事接受采访时，程开甲带着几分遗憾说：“总理交给我的科研任务，我都完成了，但总理交给我学普通话的任务却没 有完成。”

“程开甲是一名纯粹的科学家。”中国核试验基地首任司令员张蕴钰这样评价程开甲。院士程开甲就是这样一位纯粹的科学家。

百岁院士自画人生

2017年8月3日，程开甲院士迎来了百岁生日。可是他仍然心系科学研究与国防科技发展，在为强军兴军的伟业贡献着自己的智慧和力量。老骥伏枥，谈起晚年创新成就，程开甲感慨地说：“我只是希望，我的建议、我的研究，能对我国的武器装备发展起到作用。”

回首往事。1918年8月生于江苏吴江。中学时代，程开甲就广泛阅读了伽利略、牛顿、爱因斯坦、詹天佑等世界著名科学家的传记，萌发了要当科学家的想法，并把追求真理的科学家作为人生榜样。1937年，他就读被英国著名学者李约瑟誉为“东方剑桥”的浙江大学，1941年毕业留浙江大学物理系任助教，并从事相对论和基本粒子的研究，完成了多项重要研究。1946年8月，程开甲抱着“科学救国”的思想赴英国爱丁堡大学留学，师从物理学大师玻恩教授。期间，程开甲主要从事超导电性双带理论的研究。

1948年秋，程开甲获哲学博士学位，任英国皇家化学工业研究所研究员。当看到解放军敢于向英国“紫石英”号军舰开炮时，他感到中国有希望了。程开甲婉谢导师和朋友好意，整理好行装，于1950年8月回到祖国。

从1963年第一次踏进罗布泊到1985年，程开甲一直工作、生活在核试验基地，在西部大戈壁滩上隐姓埋名20多年，程开甲在坚守中，展现了一位为科学奉献的淡定与从容。他为中国核武器研究和核试验事业，倾注了全部心血和才智。

1984年，考虑到程开甲年岁已高，组织将他调到北京，任国防科工委(总装备部)科技委常任委员、顾问，国家超导专家委员会顾问。

程开甲是全国人民代表大会第三、四、五届代表，中国人民政治协商会议第六、七届委员，中国科学院院士。他一生获奖无数，但是，对这些崇高荣誉，程开甲有自己的诠释：“我只是代表，功劳是大家的。”

“科学技术研究，创新探索未知，坚韧不拔耕耘，勇于攀登高峰，无私奉献精神。”这是程开甲院士曾经写下的几句话，这也正是院士程开甲百岁科学人生的自画像。