新浪科技> 科学探索> 科技前沿 > 正文

程开甲院士获“影响世界华人大奖”终身成就奖

程开甲院士获“影响世界华人大奖”终身成就奖
2018年03月28日 19:36 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：中新网

　　1964年10月16日，伴随一声惊天巨响，原子核裂变的巨大火球和蘑菇云升上了戈壁荒漠的上空，中国自主研制的第一颗原子弹爆炸成功。

　　这颗原子弹成功爆炸，展示了中国的国防实力，为中国在决定世界和平、制止战争、抵制霸权等国际事务中争取到了一个大国应有的话语权和决定权。第一颗原子弹爆炸成功，凝聚了无数国防科技工作者的贡献。程开甲院士就是他们中的卓越贡献者。

　　他是中国核武器事业的开拓者之一、中国核试验科学技术体系的创建者之一。半个世纪前，为了那一声让中国人在世界上挺起民族脊梁的东方巨响，程开甲呕心沥血，在之后的20年中，他隐姓埋名，将自己辛勤的汗水与智慧洒在了中国西部那片神秘土地上。他的贡献与他名字将永远铭刻在共和国史册上。他是中国的“两弹一星”元勋，国家最高科学技术奖的获得者。

▲研究所的院士们，左四为程开甲院士。▲研究所的院士们，左四为程开甲院士。

　　2018年3月27日，101岁高龄的他，因其对中国第一颗原子弹成功爆炸作出的卓越贡献，以及一生投身中国核试验事业呕心沥血的付出，华人盛典组委会公布程开甲院士获得“世界因你而美丽——2017-2018影响世界华人盛典”终身成就奖”。

　　受命牵头核试验的“核司令”

　　1960年，一纸命令将程开甲调入北京，加入中国核武器研究队伍。从此，他隐姓埋名，在学术界销声匿迹20多年。程开甲受命牵头起草了中国首次核试验总体技术方案，为圆满完成中国第一次核爆任务，他和他的团队把核试验需要解决的问题分解成上百个课题，走遍全国各科研院所和各军兵种许多单位，召开了几百次协作会议。在不到两年时间里，全国上下通力合作，很快研制出上千台测试、取样、控制等各类实验设备和仪器。

　　1964年10月16日，我国第一颗原子弹在罗布泊爆响，自动控制系统在瞬间启动千台仪器，分秒不差地完成了起爆和全部测试。回忆往事，程开甲非常自豪。当年法国人进行第一次核试验没 有拿到任何数据，美国、英国、前苏联也仅仅拿到很少的一部分数据，而我们拿到了全部数据。

　　程开甲是中国技术上指挥核试验次数最多的科学家。他成功参与主持决策了包括中国第一颗原子弹、氢弹、增强型原子弹、两弹结合以及地面、空中、地下等方式在内的核试验三十多次，解决了一系列理论和技术难题，建立了中国特色的核试验科学技术体系。他还带出一支高水平人才队伍，培养出10位院士和40多位将军，取得丰硕科技成果。人们称程开甲是“核司令”。

▲程开甲院士在第一颗原子弹爆炸成功40周年座谈会上▲程开甲院士在第一颗原子弹爆炸成功40周年座谈会上

　　开天辟地，“程老就是这样一个有勇气，敢创新的人。”在科学研究领域，尤其是在一片空白的中国原子弹爆炸领域里，需要胆大心细，睿智决策。“决策上项目，决策用我，两个决策，都需要勇气，程老就是这样一个有勇气，敢创新的人。”中国工程院院士邱爱慈这样评价程开甲院士。

　　比如，第一颗原子弹采取何种方式爆炸？程开甲经过分析研究否定了原定的空爆方案，设计了“百米高塔爆炸”方式，确保了中国首次核试验可控可测。

　　还有一次，周恩来听取第一颗氢弹空投试验安全问题汇报。周总理问：“投弹飞机安全是否有把握？”在场的空军副司令指着程开甲说：“是程教授计算的。”周总理目光转向程开甲，程开甲肯定地点了头。周总理看到程开甲点了头，也重重的点了头，表示他放心了。“核试验的安全问题由程开甲负责”是周总理亲自下达给他的任务。程开甲说：“核试验安全问题大于天”，每次他都要反复研究、反复计算、反复检查。周总理只要听说安全问题，程教授已经把关了，他就会十分放心。

　　再比如，在第一、第二次地下核爆炸试验成功后，为了掌握第一手材料，程开甲多次进入爆后现场、甚至爆心。有一次还和朱光亚一起考察测试间，进入零后开挖的测试廊道时，其中一段十多米的廊道被挤压得只有80厘米直径，他们是匍匐爬行的。爆后现场考察是从未有人做过的事！谁都说不清洞里的辐射剂量和高温有多高，风险很大。但程开甲说，“不入虎穴，焉得虎子？”爆后的实地考察取得了我国地下核试验现象学的第一手资料。

▲朱光亚与程开甲院士在讨论▲朱光亚与程开甲院士在讨论

　　程开甲在科研上的勇气还表现在坚持真理。作为一名学者，他始终坚持不唯上、不唯书、只唯实。在各种学术讨论中，他与自己的上级争执过，与自己的同行争执过，与自己的下级争执过，在他的心中，没 有权威，如果有，也是“能者为师”的学术权威。一次争执后，他诚恳地对普通技术员说：“我向你们道歉，上次的讨论，你们的意见是对的。”

　　后来回忆往事接受采访时，程开甲带着几分遗憾说：“总理交给我的科研任务，我都完成了，但总理交给我学普通话的任务却没 有完成。”

　　“程开甲是一名纯粹的科学家。”中国核试验基地首任司令员张蕴钰这样评价程开甲。院士程开甲就是这样一位纯粹的科学家。

　　百岁院士自画人生

　　2017年8月3日，程开甲院士迎来了百岁生日。可是他仍然心系科学研究与国防科技发展，在为强军兴军的伟业贡献着自己的智慧和力量。老骥伏枥，谈起晚年创新成就，程开甲感慨地说：“我只是希望，我的建议、我的研究，能对我国的武器装备发展起到作用。”

　　回首往事。1918年8月生于江苏吴江。中学时代，程开甲就广泛阅读了伽利略、牛顿、爱因斯坦、詹天佑等世界著名科学家的传记，萌发了要当科学家的想法，并把追求真理的科学家作为人生榜样。1937年，他就读被英国著名学者李约瑟誉为“东方剑桥”的浙江大学，1941年毕业留浙江大学物理系任助教，并从事相对论和基本粒子的研究，完成了多项重要研究。1946年8月，程开甲抱着“科学救国”的思想赴英国爱丁堡大学留学，师从物理学大师玻恩教授。期间，程开甲主要从事超导电性双带理论的研究。

　　1948年秋，程开甲获哲学博士学位，任英国皇家化学工业研究所研究员。当看到解放军敢于向英国“紫石英”号军舰开炮时，他感到中国有希望了。程开甲婉谢导师和朋友好意，整理好行装，于1950年8月回到祖国。

　　从1963年第一次踏进罗布泊到1985年，程开甲一直工作、生活在核试验基地，在西部大戈壁滩上隐姓埋名20多年，程开甲在坚守中，展现了一位为科学奉献的淡定与从容。他为中国核武器研究和核试验事业，倾注了全部心血和才智。

　　1984年，考虑到程开甲年岁已高，组织将他调到北京，任国防科工委(总装备部)科技委常任委员、顾问，国家超导专家委员会顾问。

　　程开甲是全国人民代表大会第三、四、五届代表，中国人民政治协商会议第六、七届委员，中国科学院院士。他一生获奖无数，但是，对这些崇高荣誉，程开甲有自己的诠释：“我只是代表，功劳是大家的。”

　　“科学技术研究，创新探索未知，坚韧不拔耕耘，勇于攀登高峰，无私奉献精神。”这是程开甲院士曾经写下的几句话，这也正是院士程开甲百岁科学人生的自画像。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有