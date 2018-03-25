专利申请折射人脸识别热潮 中国监控类专利领先

英国《金融时报》3月22日文章，原题：专利申请折射中国对脸部识别技术的热衷 随着中国提高脸部识别和监控技术，去年中国的实体提交530件与摄像头和视频监控有关的专利，是美国同类专利申请量的5倍多。

中国居民已能够利用“刷脸”购物、支付和进入大楼。同时，政府和警方正利用同类技术追踪乱穿马路、偷拿公厕卫生纸等行为不检者，以及犯下更严重罪行的不法分子。该技术还因令人们日常生活变得更便利而获得喝彩，包括寻找走失儿童或老人等。

技术咨询公司CB Insights跟踪欧洲专利局Espacenet的数据库后发现，与中国相比，美国（去年）申请此类专利仅为96项，而中国还申请了900多项脸部识别专利。该公司称，申请者包括受政府支持的机构和私人行业。

这反映出中国正利用双管齐下的方式——使政策与阿里、腾讯等强大私营科技巨头及众多初创企业相结合，成为人工智能领域的冠军。

分析人士和业内人士指出中国占据数据优势。中国号称拥有世界上最庞大的国家级照片识别数据库。瑞信科技基金经理安格斯·缪海德说，“中国的其他天然优势是拥有世界上最庞大的互联网用户群体”，且其中许多人都使用智能手机。

业内人士表示，美国仍在技术上领先，而中国正在推进应用。在中国，该领域正受到人们更乐意接受新技术的推动。而且在中国，只要人们有主意，就会付诸实施，（政府）随之调整政策。（作者路易斯·卢卡斯，王会聪译）