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科学家霍金骨灰将安放在西敏寺 与牛顿达尔文为邻

科学家霍金骨灰将安放在西敏寺 与牛顿达尔文为邻
2018年03月21日 07:21 中国新闻网
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　　中新网3月21日电 综合报道，科学家和物理学家霍金的家人20日宣布，霍金的葬礼将于3月31日在剑桥大学的教堂举行。霍金的骨灰今年稍后将安放在伦敦西敏寺中，与牛顿及达尔文为邻。

　　报道称，霍金的葬礼将于剑桥大学的大圣玛丽教堂举行。大圣玛丽教堂位于剑桥大学的冈维尔与凯斯学院附近，霍金多年来就是在这个学院致力解开宇宙之谜。

　　西敏寺教堂牧师霍尔（John Hall）说：“霍金教授的骨灰完全适合安放在教堂内，和其他杰出的科学家为邻。”

　　英国剑桥市长乔治·皮普斯（CllrGeorge Pippas）此前曾对外界表示，剑桥市对霍金后事安排尚无计划，是否举行公开的悼念仪式和葬礼，完全遵从霍金家人的意愿。

　　据悉，霍金3月14日过世，享年76岁。霍金因罹患运动神经元疾病，终生坐轮椅，医生原本判断他只剩几年寿命，他却活得远比医生预估的时间久。

　　霍金被喻为是继爱因斯坦后最有才华的理论物理学家，32岁进入英国声望卓著的科学机构皇家学会（Royal Society），成为最年轻的研究员之一。

　　1979年，霍金获得剑桥大学卢卡斯数学教授职位，从牛津大学搬到剑桥大学，研究理论天文学和宇宙起源论。上一个获得这个职位的是17世纪英国科学家牛顿。

　　西敏寺是17位君王和英国史上一些最重要人物的最后安息地，牛顿1727年安葬于此，生物学家达尔文则是1882年。

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