中科院空间科学等专项取得重大成果 将举行专利拍卖

新浪科技讯 1月24日消息，中国科学院召开的2018年度工作新闻发布会上公布，中科院7年来实施的战略性先导科技专项（以下简称“先导专项”）取得一批重大原创成果，启动实施了17项A类先导专项，24项B类先导专项，目前已有10项通过结题验收。

先导专项分为A、B两类。A类先导专项侧重于突破战略高技术、重大公益性关键核心科技问题，促进技术变革和新兴产业的形成发展，服务国家经济社会可持续发展。B类先导专项侧重于瞄准新科技革命可能发生的方向和发展迅速的新兴交叉与前沿方向，取得世界领先水平的引领原创成果，占据未来科学技术制高点，并形成集群优势。

中科院在先导专项的组织实施过程中，积极探索、不断创新组织管理，持续激发创新活力。会上中科院科技促进发展局局长严庆介绍，中科院将在2018年3月举行首次专利拍卖活动，将1006件专利面向社会拍卖，覆盖新材料、节能环保、生物医药等多个国家重点支持的战略新兴产业，也将是我国专利公开拍卖数量最大、质量最高的一次。

A类先导专项取得的成果

“空间科学”专项，自主研制并成功发射了“墨子”“悟空”“实践十号”“慧眼”等系列科学实验卫星，取得了一批重大科学发现和实验验证成果，推动我国空间科学研究进入世界前列。相关成果连续列入党的十九大报告和2016至2018年习近平主席的新年贺词。

“未来先进核裂变能-钍基熔盐堆核能系统”专项，突破了氟盐腐蚀控制等7项核心关键技术，建成了高温熔盐实验回路系统等4套原型系统，世界首座TMSR仿真堆即将建成，确定TMSR实验堆的西部选址并启动工程前期工作，完成了2MW钍基熔盐实验堆优化方案设计并通过专家评议，提出了基于小型模块钍基熔盐示范堆（液态燃料）和钍基燃料盐干法批处理示范装置的钍资源高效利用方案。

“未来先进核裂变能-加速器驱动次临界堆嬗变系统” 专项，原创提出了加速器驱动先进核能系统方案并建成样机，可使铀利用率从目前的不到1%提高到95%以上，处理后核废料量不到乏燃料的4%，为我国核燃料更加高效、安全的使用奠定了基础。

“低阶煤清洁高效梯级利用关键技术与示范”专项，突破了加氢、热解等一批关键技术，获得了近300项专利授权，部分专利获得国际授权，相关技术已成功应用于神华宁煤400万吨/年煤油装置和甲醇制取低碳烯烃工业化生产，奠定了低阶煤清洁、高效利用产业化的技术基础，对推动煤电、煤化行业的转型升级和技术进步具有重要意义。

“干细胞与再生医学研究”专项，继在子宫内膜再生及脊髓神经再生的临床研究取得重大突破的基础上，再接再励，通过干细胞定植、分化等，成功地帮助卵巢早衰患者迎来了生育的希望之光。通过该项技术，2018年1月12日首例卵巢功能衰竭患者在南京鼓楼医院顺利诞下健康男婴。

“面向感知中国的新一代信息技术研究”专项，建立了国际上首个基于协议无感知（POF）的深度可编程广域网试验床；工业无线WIA-FA技术成为IEC国际标准，性能超过国际同类技术。

“分子模块设计育种创新体系”专项，已育成水稻、小麦、玉米、大豆模块新品系110个，其中5个水稻新品系通过省级和国家品种审定，示范面积达3万亩，推广面积26万亩。“中科902”“嘉优中科1、2、3号”“嘉优中科1号”等水稻品种成功实现了水稻超高产和抗性提升的完美结合。其中，嘉优系列荣获2017年度国家自然科学一等奖。

“热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响”专项，建成国际一流水平的深海探测与研究综合平台，首次开展南海多平台协同综合立体观测示范应用，海翼系列滑翔机实现我国最大规模集群组网同步观测。

“变革性纳米产业制造技术聚焦”专项，新建长续航动力锂电池多条规模化生产线，纳米光催化/吸附一体化牧区饮用水深度净化示范工程完成1200余牧户示范应用，建成世界首条免电解氧化纳米绿色印刷版材示范线。

“江门中微子实验”专项，建成并运行国内首条年产7500支20吋微通道板型光电倍增管生产线，打破了国外技术垄断，大大降低了专项成本，已获得中、美、俄、日四国专利。

“个性化药物”专项， 研制的6个新药2017年获批进入临床，目前19个临床研究阶段新药进展良好，抗老年痴呆新药971 III期临床完成全部病例入组，成功在望。

“南海环境变化”专项，面向南海可持续发展战略需求，在珊瑚礁生态修复、植被绿化、环境安全等方面取得重大突破性进展。

B类先导专项取得的成果

“量子系统的相干控制”专项，成功自主构建世界上首台超越早期经典计算机的光量子计算机，其速度比国际同行类似的实验加快至少24000倍，首次超过了人类历史上第一台电子管计算机和第一台晶体管计算机。入选2017年度中国十大科技进展新闻。

“拓扑与超导新物态调控”专项，在固体中发现外尔费米子，被美国物理学会评选为125年来对物理学最有影响的49项工作之一，是唯一入选的中国本土工作；首次观测到突破传统分类的三重简并费米子，为固体材料中电子拓扑态研究开辟了新方向。

“精密测量物理”专项，天宫二号空间冷原子钟在轨获得的原子钟信号，天稳达到10-16，三千万年误差小于一秒。获得了更准确的地球守时。

“超强激光与聚变物理前沿研究”专项，在国际上首次实现了300焦耳以上能量水平的宽带激光放大输出，激光脉冲的最高峰值功率可达10.3拍瓦，是目前已知的最高激光脉冲峰值功率。

“功能Pi-体系的分子工程”专项，通过新材料分子结构设计，突破经典材料体系光伏效率低于12%的瓶颈，被Nature期刊评述为“创造纪录性的光伏效率”。

“结构和功能导向”专项，首次提出的催化不对称去芳构化概念，为发掘潜在药物分子的全新骨架提供了可能。

“能源化学转化的本质与调控”专项，研制成功世界首台极紫外自由电子激光装置，为能源、化学、物理、生物、环境等相关科学研究提供独特的工具，推动我国成为这一领域的世界级研究中心。

“青藏高原多全圈层相互作用及环境效应”专项，提出了印度—欧亚大陆碰撞时限、方式和过程的新模式，改写了国际上普遍接受的碰撞时限和方式，为第二次青藏高原综合考察及泛三极国际合作奠定了基础。

“页岩气勘探开发基础理论与关键技术”专项，在贵州习水钻探到优质含气页岩层段，为进一步探明区块的页岩气储量奠定了基础。

“大气灰霾追因与控制”专项，提出了区别于伦敦烟雾和洛杉矶光化学烟雾的第三类霾化学烟雾的概念模型和理论框架，引领了我国后续一系列大气污染防控研究，并为APEC等一系列重大国际活动提供环境保障和支撑。

“海斗深渊前沿科技问题研究与攻关”专项，利用我国自主研发的“海翼号”水下滑翔机，3次突破水下滑翔机的世界下潜深度纪录，带领中国深渊科考迈进万米时代。

“脑功能联结图谱及类脑智能研究”专项，首次证明了臂旁核是大脑处理痒觉信息环路中的关键节点，为深入解析大脑中痒觉信息加工处理机制奠定基础，为寻找潜在治疗靶点提供了新的方向。

“作物病虫害的导向性防控-生物间信息流与行为操纵”专项，发现飞蝗聚群效应表观调控新机制，首次发现细菌识别植物激素受体，开辟新的研究领域。

“动物复杂性状的进化解析与调控”专项，揭示了哺乳动物胚胎染色体三维结构重编程规律，解决了使用少量细胞建立3D染色体结构图谱的难题，并首次发现染色体的高级结构与DNA甲基化的关联。

“细胞命运可塑性的分子基础与调控”专项，首次发现Piwi基因突变致男性不育并揭示了其致病机理，为此类男性不育症的精准医疗提供了理论基础和方法。（郭祎）