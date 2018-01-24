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中国超越美国成最大论文产出国 基础研究投入偏低

中国超越美国成最大论文产出国 基础研究投入偏低
2018年01月24日 14:46 新浪综合
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　　来源：知社学术圈

　　2018年1月18日，美国国家科学委员会 （National Science Board） 发布2018年度科学与工程指标报告（Science & Engineering Indicators）。报告显示，中国已经超越美国，首次成为世界最大论文产出国，但研发投入占GDP比例仍有差距，基础研究需进一步加强，论文影响力有待进一步提高。

　　研发投入

　　如下图所示，美国仍然是世界上研发投入最多的国家，2015年接近5000亿美金。中国在过去15年研发投入则有大幅度增长，2004年超越德国、2009年超过日本，2015年研发总额已经超过4000亿美金，与美国的差距已大幅度缩小。

　　事实上，如下图所示，在过去15年，中国对全世界研发投入增长的贡献，高达31.4%，充分体现中国经济的巨大增长和政府的高度重视。

　　值得一提的是，中国研发投入占GDP比例与不少国家比仍有差距，如下图所示，在2015年刚刚超过2%，远低于韩国和日本，也低于德国、美国和法国。

　　我们也需要看到，中国的基础研究投入在研发总投入的比例，如下表所示，远低于欧美和东亚其他国家，值得重视。

　　论文产出及影响力 

　　在2016年，中国科研论文产出首次超过美国，成为世界第一，如下图所示，总数超过40万篇，较10年前增长一倍多。

　　一个有趣的统计，是中国的生物医学论文与工程科学论文基本相当，如下图所示，而欧美生物医学论文数量则远高于工程科学。

　　在数量高速增长的同时，我们也需要看到，中国高引论文比例在过去十余年有大的增长，已经超过日本，但与美国相比还有不小差距，也低于欧盟。

　　另一个有趣的统计，是中国论文国际引用比例不断走低，本土引用比例不断增高，如下图所示。据称，这与中国论文数量大幅度增长有关。

　　总而言之过去15年中国研发投入大幅度增加，但占GDP比例仍有提升空间，基础研究有待进一步加强，论文影响力也待进一步提高。

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