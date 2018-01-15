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马克龙访华为什么要带一个数学家？

马克龙访华为什么要带一个数学家？
2018年01月15日 14:49 新浪综合
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　　来源：赫本不会做 公众号

　　本月8日至10日，法国总统马克龙对中国进行首次国事访问。很多人都注意到，其访华团队里有个“怪咖”。

　　在西安大明宫遗址公园，他戴礼帽，系领结，一脸络腮胡，仿佛刚从19世纪的法国穿越而来。

　　而在北京，他又象个背包客，别人都西装革履轻装上阵，唯有他背一个塞得鼓鼓囊囊的包，十分扎眼。

　　是的，他不是普通政要。他是响当当的法国数学家赛德里克·维拉尼（Cedric Villani）。

　　现年44岁的维拉尼在2010年获得菲尔兹奖。该奖号称“数学界的诺贝尔奖”，每四年颁发一次，只颁给40岁以下的青年数学家。

　　维拉尼是公认的解决偏微分方程的顶尖数学家，他曾在美国伯克利大学、普林斯顿大学任教。

　　但他不仅仅会数学。

　　他会打扮。

　　出生于1973年10月5日的维拉尼，与一般数学家深居简出潜心学问不修边幅的传统形象不同，他穿三件套西装，戴怀表，留披肩长发，最爱色彩鲜艳的丝质领结，具有另类时尚感。

　　此外，他的衣服翻领上，总是别着一个很大的蜘蛛胸针。至于为什么是蜘蛛他拒绝透露，他保持着某种神秘感。

　　他会讲故事。

　　2016年2月他在温哥华做TED演讲，题目是“数学为什么这么性感？”，获得了超过140万页面的浏览量。

　　他在演讲中说，巴黎的数学家比世界上任何城市都多，因为法国文化喜欢抽象和理性思考。

　　他说，数学可以跟性一样令人愉悦。数学就是发现宇宙的深层规律，它可以用来“代表和再现我们周围的世界和现象。”

　　有人问他为何如此迷恋数学？他答，爱情无法解释。

　　他曾在BBC主持布雷迪·哈兰在YouTube上的一档节目“Numberphile”中亮相。

　　他个性开放，乐于与媒体打交道，也乐于在各种公众场合，向人们讲述数学的美。

　　在巴黎，他作为亨利·庞加莱学院的院长，走在大街上经常会被人拦住，他那19世纪的打扮无法不让人侧目。

　　略显夸张的外形和对公众活动的热衷，使他迅速成为国际名人，也给他带来了“数学界的Lady Gaga”这一外号。

　　他还热爱政治。

　　维拉尼认为数学里躺着金钱，数学可以创造财富。数学家还能帮助公众理解和应对气候变化。

　　去年法国总统大选，他是中间派马克龙的有力支持者。

　　他欣赏马克龙“热爱而不是怀疑欧洲”、“摒弃政治的左右两分法”，以国家未来为导向的政策主张，以及马克龙“让地球更伟大”的环保立场。

　　维拉尼认为，马克龙的横空出世传递了一个信息，即人们不必成为职业政客来竞选公职。

　　去年，维拉尼作为马克龙创立的政党“前进运动”的候选人，参加法国议会选举，并成功当选议员，担任法国议会评价科学和技术选择委员会主席。

　　一个执政团队里有一个顶级的数学家，这本身是一件神奇的事。他还随马克龙一起访华，就更引人注目了。

　　这可能传递出一个信息——马克龙希望在人工智能领域分一杯羹。

　　早在马克龙出访中国前，《欧洲时报》就报道，法国力争在生态型城市、蓬皮杜中心上海分馆项目和人工智能方面取得进展。而维拉尼将在其中扮演重要角色。

　　为什么数学对人工智能这么重要？

　　简单来说，因为人工智能本质上就是数学和编程。

　　计算机以及人工智能是一台机器，它不与你分享理性、形状、士气等概念，它只适用于非常简单的物体。到目前为止，除了数学之外，没有其他方法可以告诉机器如何执行这样的程序。

　　而随着人工智能领域的竞争加剧，数学从来没有像今天这样热门和敏感。

　　有报道说，特朗普政府计划收紧签证，限制外国人尤其是中国人前往美国学习科学、技术、工程、数学专业（简称STEM），以防止知识产权被盗用。

　　数学在中国

　　中国寻求称霸全球人工智能行业，计划在2030年在人工智能领域达到世界领先水平。中国拥有人口、数据、资金等优势，但中国的大学基础教育仍然薄弱。

　　哈佛大学终身教授丘成桐最近在接受英国《金融时报》的采访时指出，所有具有深入和长远前景的科技必须要有理论的支持，中国对于理论的投入还不够。没有基础科学和理论的支持，国内红火的应用科学如人工智能、大数据、云计算等，恐怕只能跟着欧美来发展

　　丘成桐教授是微分几何和数学物理界泰斗，也得过菲尔兹奖。他是美国科学院院士和中国科学院外籍院士。

　　他说，目前美国科技仍然领先中国。中国在什么项目上最容易超前？他同意杨振宁20年前的说法：数学

　　不过他认为，一些中国学术机构领导人误导了数学的研究方向，急功近利，在基础数学还没有打好基础前，就全力发展应用数学的一些分支，结果应用数学也没有做好。这种做法和成功的美国名校的做法背道而驰。中国的创业多过创新。

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