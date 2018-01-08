2017国家最高科学技术奖获奖者500万的奖金怎么花？

来源：中国新闻网，部分内容综合自法制日报、科技日报等

中共中央、国务院1月8日在人民大会堂举行2017年度国家科学技术奖励大会。

国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖和国际科技合作奖五项大奖结果公布，王泽山和 侯云德共同获得2017年度国家最高科学技术奖。

国家最高科学技术奖有多牛？

也许很多人只是听过“国家最高科学技术奖”这个名字，但是并不知道它到底有多厉害。

国家最高科学技术奖是中国科技界的最高荣誉。主要奖励在当代科技前沿取得重大突破，或者在科技创新和科技成果转化中，创造巨大经济或社会效益的杰出科学家。自2000年奖项正式设立到现在，已经有 29位科学家获奖，平均年龄超过了80岁，每位获奖者的奖金为500万元人民币。

也就是说，只有非常顶尖的科学家才有机会获得这个奖项。

获奖的科学家有多牛？

既然是中国科技界的最高荣誉，那今年获奖的两位科学家到底有多牛呢？

说起来就厉害了，他们一位是中国著名的火炸药专家；另一位是国家“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项技术总师。

王泽山

王泽山出生于1935年，如今已经82岁高龄，是中国工程院院士、南京理工大学教授。他被称作“火药王”，研究火炸药60余年，先后攻克了废弃火炸药再利用等3项世界性难题，把中国火炸药领域的整体实力提升到了世界前列。

图为王泽山院士在辽阳试验场。 朱志飞 摄来源：法制日报

王泽山出生于吉林，当时东北三省已被日军占领，生于战火年代，目睹家园沦陷，这样的经历告诉他，没有国家的强大，就没有个人的自由，于是他在心里埋下“救国图存”的种子。

1954年，考入哈尔滨军事工程学院的王泽山，选择了其他同学都不愿意去的火炸药专业。他回忆报考原因时说：“既然是国家设立的，是国家需要的，都需要有人去做”。

王泽山介绍，火炸药是火炮、火箭、导弹、航弹、鱼雷等火力打击武器的能源，把火炮弹丸发射出去、把火箭发射出去完成爆炸毁伤，就是靠火炸药。反过来说，如果没有火炸药，坦克就不能发射坦克弹，轰炸机、战斗机就成为废品。

20世纪80年代以来，王泽山团队接连攻克难题，提高火炸药的含能性能。他们成为国家科学技术奖励大会的“三冠王”：

凭废弃火炸药再利用的多项关键技术获1993年度国家科技进步奖一等奖；

凭降低武器对环境温度敏感性这一尖端技术获1996年国家技术发明奖一等奖；

凭等模块装药和远程、低膛压发射装药技术获2016年国家技术发明奖一等奖。

最后一项技术难题，王泽山用了20多年的时间才攻克，他开始这项研究时，已经61岁。

王泽山曾在接受采访时说：“国家把（火炸药）这件任务交给我，我就要把这件事做好，给国家有所交代，如果国家给我的任务没有做好，我就会觉得耻辱。”

如今，这位已培养出90多名弟子的“80后”院士仍然活跃在科研一线。王泽山说，中华民族的伟大复兴是每个中国人渴求的，也是人人有责，“正是这个信念始终支撑着我”。

侯云德

侯云德1929年在江苏常州出生，是中国分子病毒学、现代医药生物技术产业和现代传染病防控技术体系的主要奠基人。

来源：中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所

1955年，侯云德毕业于同济大学医学院七年制，1962年被原苏联医学科学院破格授予医学博士学位。回到祖国后，他历任中国预防医学科学院病毒研究所所长、中国工程院医药卫生学部主任等职。

他从事科研工作60余年间，曾率先研发出中国首个基因工程药物——重组人干扰素α1b，应用于上千万名患者的临床治疗。

此外，他率领团队成功应对近十年来国内外发生的多次重大传染病疫情。

2009年，侯云德率队实现人类历史上首次对流感大流行的成功干预，其中在疫苗方面“独具匠心”。87天研制成功疫苗， 打破世界纪录。由侯老提出的不加佐剂、仅需注射1剂，推翻世界卫生组织“需要注射2剂”的专家共识。

第三方评估表明，得益于正确的甲流应对措施，中国减少2.5亿人发病和7万人住院，减少经济损失逾2000亿元人民币。

在侯云德主导下，中国已建立“应对新发突发传染病的综合防控网络体系”，实现了72小时内鉴定152种已知病毒、147种已知细菌以及新病原检测确认和筛查。

“双鬓添白发，我心情切切。愿将此一生，贡献四化业。”侯云德曾赋诗明志。耄耋之年的他仍然矗立在“病毒地狱”大门前，守护着万千黎民的安康。

500万的奖金怎么花？

相信很多人都好奇，两位科学家分别获得了500万元的奖金，他们会怎么花这笔钱呢？

小新采访到了两位科学家，他们的回答都是……用于科学研究。

“把奖金用于团队建设是很自然的事，因为成绩都是大家干出来的。”王泽山对小新说，他计划使用这笔奖金设立“青年成长基金”，鼓励更多年轻学子投身科研事业。

历届国家最高科技奖得主都是谁？

国家最高科技奖自2000年正式设立到现在，已经有29位科学家获奖，历届的获奖者都是谁呢？

2016年度

赵忠贤。中国高温超导研究的奠基人之一。

屠呦呦。发现青蒿素，2015年获得诺贝尔生理学或医学奖。

2015年度

空缺

2014年度

于敏。中国著名的核物理学家、核武器研究和国防高技术发展的领军人物。

2013年度

张存浩。中国高能化学激光、分子反应动力学开拓者和奠基人。

程开甲。中国核武器发展的开拓者和奠基人。

2012年度

郑哲敏。国际著名物理学家、力学家、爆炸力学专家。

王小谟。“中国预警机之父”。

2011年度

谢家麟。中国粒子加速器事业的开拓者和奠基人。

吴良镛。被誉为“人居环境科学创建者”。

2010年度

师昌绪。被誉为“高温合金之父”。

王振义。内科血液专家、血液研究的领军人物。

2009年度

谷超豪。享有国际盛誉的数学家。

孙家栋。“两弹一星”功勋科学家、著名的航天技术专家。

2008年度

王忠诚。中国神经外科的开拓者之一。

徐光宪。著名的化学家和教育家、“稀土之父”。

2007年度

闵恩泽。石油化工催化剂专家。

吴征镒。著名植物学家，植物区系研究的权威学者。

2006年度

李振声。著名遗传学家、小麦育种学家。

2005年度

叶笃正。著名气象学家。

吴孟超。“中国肝胆外科之父”。

2004年度

空缺

2003年度

刘东生。中国环境学专家、地质学家、“黄土之父”。

王永志。中国载人航天工程总设计师。

2002年度

金怡濂。中国巨型计算机事业的开拓者之一。

2001年度

王选。汉字激光照排系统的创始人。

黄昆。中国固体物理学、半导体技术奠基人之一。

2000年度

吴文俊。中国数学机械化研究的创始人之一。

袁隆平。“杂交水稻之父”。

他们是中国科学事业的领路人，是社会进步的开拓者。他们用尽毕生的精力，只为推动中国科学事业的发展。

科技兴国、科技强国，只有领先世界的科技水平，才能从根本上提升国家的综合国力。

两位科学家获此荣誉实至名归，他们是民族的骄傲，是国之瑰宝！