2017年度国家科学技术奖揭晓：获奖清单大全

来源：知社学术圈

今天，2017年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂开幕，党和国家领导人出席大会并为荣获国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖以及国际科学技术合作奖的科研人员颁奖。

获奖清单如下：

国家最高科学技术奖

国家最高科学技术奖获得者为南京理工大学教授、中国工程院院士王泽山和中国疾病预防控制中心病毒病所研究员、中国工程院院士侯云德。

国家自然科学奖

国家自然科学奖

国家技术发明奖

国家科技进步奖

特等奖3项

（一）通用项目2项

1 J-21702-0-01 特高压±800kV直流输电工程

主要完成人：李立浧等

主要完成单位：国家电网公司，等

2 J-23302-0-01 以防控人感染H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破

李兰娟等

浙江大学医学院附属第一医院等

一等奖21项

（一）通用项目9项

1 J-210-1-01 涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发 中国石油化工股份有限公司勘探分公司等

2 J-213-1-01 煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用张玉卓等 神华集团有限责任公司等

3 J-223-1-01 蛟龙号载人潜水器研发与应用徐芑南等 中国船舶重工集团公司第七〇二研究所等

4 J-21701-1-01 600MW超临界循环流化床锅炉技术开发、研制与工程示范吕俊复等 清华大学等

5 J-210-1-02 南海高温高压钻完井关键技术及工业化应用李中等 中海石油（中国）有限公司湛江分公司等

6 J-223-1-02 复杂环境下高速铁路无缝线路关键技术及应用高亮等 北京交通大学等

7 J-212-1-01 干喷湿纺千吨级高强/百吨级中模碳纤维产业化关键技术及应用张国良等 中复神鹰碳纤维有限责任公司等

8 J-206-1-01 中国电子网络安全与信息化科技创新工程 中国电子信息产业集团有限公司

9 J-213-1-02 高效甲醇制烯烃全流程技术谢在库等 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院，等

（三）创新团队3项

19 J-207-1-01 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冻土与寒区工程研究创新团队程国栋等

20 J-207-1-02 袁隆平杂交水稻创新团队袁隆平等

21 J-207-1-03 西安交通大学热质传递的数值预测控制及其工程应用创新团队陶文铨等