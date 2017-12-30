太空探索变热闹：科企为争奖金铆劲要登月球和火星

中新网12月30日电 据香港《文汇报》30日报道，太空探索虽然耗费不菲，但不少科企近年看准航天科技蕴藏庞大商机，不惜花费巨资投入，并催生出许多太空科技初创公司，为人类最终在月球和火星建造基地迈出一大步。太空探索初创公司“月球快递”行政总裁理查德德直言，终极目标是令人类成为“不同星体的种族”。

2017年9月25日消息，欧洲航天局9月22日发布3D打印月球基地效果图。预计到2040年，将有100人生活在月球上，融冰为水，3d打印房屋和生活工具，在月球土壤中种植植物。

据悉，网络搜寻公司Google举办比赛，向首间能将无人飞行器登陆月球行走500米，并传送视频至地球的公司，给予3000万美元奖金，预计明年颁发。

“月球快递”是参赛企业之一，打算仅花1000万美元完成此项任务，还计划2020年把月球上的岩石带返地球，制成订婚戒指等饰物售卖。

另一参赛企业iSpace则构思在自家登月器上刊登广告，赚取近1000万美元广告费，与“月球快递”一样，希望最终把月球上的氧气、氢气及其他物质，转化成空气、水分和火箭燃料，售予未来登月的太空旅客。

太空技术公司Space X创办人马斯克拟在明年底前，实现月球旅游计划，2022年派宇宙飞船飞往火星，到2024年展开载人探索火星任务。Space X还计划明年5月把航天员送上国际太空站，创私人公司先河，收费低于俄罗斯宇宙飞船。