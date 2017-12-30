新浪科技> 科学探索> 科技前沿 > 正文

太空探索变热闹：科企为争奖金铆劲要登月球和火星

太空探索变热闹：科企为争奖金铆劲要登月球和火星
2017年12月30日 10:10 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　中新网12月30日电 据香港《文汇报》30日报道，太空探索虽然耗费不菲，但不少科企近年看准航天科技蕴藏庞大商机，不惜花费巨资投入，并催生出许多太空科技初创公司，为人类最终在月球和火星建造基地迈出一大步。太空探索初创公司“月球快递”行政总裁理查德德直言，终极目标是令人类成为“不同星体的种族”。

　　2017年9月25日消息，欧洲航天局9月22日发布3D打印月球基地效果图。预计到2040年，将有100人生活在月球上，融冰为水，3d打印房屋和生活工具，在月球土壤中种植植物。

　　据悉，网络搜寻公司Google举办比赛，向首间能将无人飞行器登陆月球行走500米，并传送视频至地球的公司，给予3000万美元奖金，预计明年颁发。

　　“月球快递”是参赛企业之一，打算仅花1000万美元完成此项任务，还计划2020年把月球上的岩石带返地球，制成订婚戒指等饰物售卖。

　　另一参赛企业iSpace则构思在自家登月器上刊登广告，赚取近1000万美元广告费，与“月球快递”一样，希望最终把月球上的氧气、氢气及其他物质，转化成空气、水分和火箭燃料，售予未来登月的太空旅客。

　　太空技术公司Space X创办人马斯克拟在明年底前，实现月球旅游计划，2022年派宇宙飞船飞往火星，到2024年展开载人探索火星任务。Space X还计划明年5月把航天员送上国际太空站，创私人公司先河，收费低于俄罗斯宇宙飞船。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有