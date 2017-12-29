量子神秘学被指“伪科学” 旁观者：不可重复实验

原标题：量子神秘学： 有人灵修之，有人说瞎掰（下）

“科学是相信专家也会无知。”这句话，物理学界拿来嘲笑另类科学家，另类科学家用来抗议主流学界的挤压，总归谁也不服谁。

物理学家朱清时说，物理学与佛学殊途同归，这引起了很多科学支持者的不满。

科学家热衷于神秘学，应该宽容吗？科学界总归是不待见。

理查德·费曼曾说过一句：“科学是相信专家也会无知。”这句话，物理学界拿来嘲笑另类科学家，另类科学家用来抗议主流学界的挤压，总归谁也不服谁。

物理诺奖得主搞灵学，理直气壮

国外也有个朱清时，名气更大，更挑衅主流——诺贝尔物理学奖获得者布莱恩·约瑟夫森，超自然心灵能力研究者。1940年出生的他，少年得志发现了 “约瑟夫森效应”——就像幽灵穿墙，电流能通过两块超导体之间的薄绝缘层。33岁就拿了诺奖。

约瑟夫森马上在剑桥大学凯文迪许实验室获得终身教席。没想到，他放弃了主流的物理研究，一门心思钻研“意识—物质统一性”。

约瑟夫森二十几岁就喜欢研究超自然现象，如超感官知觉、心电感应等。他还相信量子力学与这些超自然现象有关联，想要解决“身心统一”这个千古难题。按主流物理学界的标准，他就此划入泥潭，跟灵学研究界混到一块儿去了。很快，物理学界侧目以视，他发论文哪儿也不收，还被预印本网站arXiv退稿。

据网上说朱清时是为了养生修习禅定。这与约瑟夫森的经历有些相似。1971年，约瑟夫森偶然接触了先验冥想术（transcendental meditation）。当时，患失眠症的约瑟夫森从收音机听到先验冥想术的讲座，随着指导放松精神，竟然不靠安眠药睡着了，由此对禅定和东方修炼法门大感兴趣。

近四十多年来，约瑟夫森教授孜孜不倦琢磨“心物联系”，探讨量子力学如何关联意识，科学和东方神秘主义的关系，解释通灵现象等等。敌军围困万千重，他自巍然不动。英国纪念诺贝尔奖百周年的诺奖得主邮票系列，有约瑟夫森一张。邮票上写：相信物理学将验证心灵感应，英国超自然研究将领先世界。约瑟夫森自称故意写这句，气一气狭隘的主流物理学界。

2010年约瑟夫森来清华演讲他的理论，还告诉在座听众“别轻信科学家”。他演讲声称：宇宙大爆炸之前就有不依赖物质的生命，演化出了宇宙；量子力学中观察者的作用，人脑超自然的能力都是这种原始形式的衍生。

科学名人堂里有一群灵学大腕

大科学家爱好神秘学，这事儿古已有之。且不说最著名的牛顿沉迷炼金术（炼金术就是那个时代的灵修学，理论实践兼备），从19世纪开始，科学活动最昌盛的英美，灵学也最活跃，颇具创新精神。

按照科学社会学者刘华杰的研究，近代唯灵论运动发源于1848年的美国；1882年心灵研究会在伦敦成立后，一批领头的科学家试图用心灵研究取代名声不好的唯灵论，让降神和神媒活动纳入实验科学轨道。

一群有识之士集合起来，试图唤出彼岸世界的精魂。其中有美国实用主义哲学和心理学大家威廉·詹姆士，有1913年诺贝尔生理学和医学奖得主，发现过敏反应的法国人查尔斯·里歇，还有跟达尔文共同提出进化论的阿尔弗雷德·华莱士。

拿华莱士来说，他是多年搜集自然证据和深思熟虑后提出了进化论，但又认为人类意识和精神文明的进化应该有超自然力量参与。他晚年一面召唤阴间亡灵，一面出版《达尔文主义》捍卫进化论。

写入教科书的成就看起来很“科学”，但科学家本人往往不科学，这部分常语焉不详。比如固执的约瑟夫森，他说“电流幽灵般穿越”就来自超自然现象的启示。再比如牛顿，鬼迷心窍浪费时间在炼金术，后来研究却显示，炼金术跟他的自然哲学有内在联系，牛顿从来严肃地一以视之。

心智研究，迷信和科学曾难解难分。发明脑电图的汉斯·伯格，年轻时骑马摔下来，差点被旁边的车队给碾死，他姐姐同时在几百公里外突感不祥和焦虑，发来电报询问。这事极大影响伯格。他由此相信心灵感应，并最终发明记录脑电的方法，用于研究心灵感应。

1927年灵学重大转折，领军人物莱茵，以杜克大学为基地创立“超心理学”（parapsychology），从此海纳百川。量子灵学就从属于它。超心理学后来上电视，商业化，与政府合作，大行其道；CIA长期资助超心理学现象（就是中国所谓特异功能）的“星门计划”，1995年才撤除。超心理学协会甚至在1969年以集体会员方式加入美国科学促进会。

科学超级大国美国也是灵学超级大国，神秘主义从未因科学昌盛失去活力，而是生机勃勃，在科学的土壤上发新芽。量子神秘学可谓是花园中的一朵奇葩。

他们想做实验证明：心灵超能力存在！

爱因斯坦曾说，没有哪个真正成功的理论是单靠思辨的。美国的灵学研究者想必也认同这句话。他们身体力行去证明自己正确。随举几例：

有灵学网站让访问者随便写一些单词，911事件后他们分析说，临近911时文字的“恐怖主义指数”大幅下降，或许很多人感到灾难恶兆，便积极地压制了负面想法；另一个测试让用户从五张图中选一张屏幕上即将显示的图， 911前，本该是20%的正确率降低到了1/2700，实验者认为这也说明人们不自觉地压制了预知能力。

还有一个争议极大的“预知”研究。2010年，社会心理学家达里尔·贝姆实验认为：人在记忆任务中，对任务结束后才接触到的词语印象更深。贝姆说这就是预知，或超认知（psi-cognition）现象的证据。贝姆的实验看似周全，论文也写得规范。但一些重复实验并没有支持这个结论。但贝姆仍坚信实验结果。

1993年，心理医生约翰·哈格林带领4000人在美国华盛顿集体禅定，并预言禅定将让华盛顿当年夏天的暴力犯罪率下降25%。哈格林一年后称自己预言成功，并写书说：发功的禅定者相当于整个社会的“洗衣机”。反对者则认为哈格林胡说，谋杀率其实上升了。

在许多旁观者看来，量子神秘学叫做科学理论颇为勉强，因为它与被公认的科学不同，不能提供可重复的实验操作指南；而及时贴上“伪科学”标签是维护科学纯洁性之必须。

无论如何，物理学家们如鲠在喉之时，使用科学概念的灵学，的确刺激和部分满足了许多现代人的好奇心。喜好神秘或许是人性倾向（科学传播者同样利用它来招徕顾客），有哲学家干脆认为：神秘像真实、美好和善良一样，是一种基础价值，人们渴望神秘和超自然。这或许是灵学绵延不绝的基础。

根据权威调查，如今六成美国成年人不同程度地相信：有些人有灵力或者超自然的力量。

本报记者 高 博