新浪科技> 科学探索> 科技前沿 > 正文

量子神秘学被指“伪科学” 旁观者：不可重复实验

量子神秘学被指“伪科学” 旁观者：不可重复实验
2017年12月29日 09:32 科技日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：量子神秘学： 有人灵修之，有人说瞎掰（下）

　　“科学是相信专家也会无知。”这句话，物理学界拿来嘲笑另类科学家，另类科学家用来抗议主流学界的挤压，总归谁也不服谁。

　　物理学家朱清时说，物理学与佛学殊途同归，这引起了很多科学支持者的不满。

　　科学家热衷于神秘学，应该宽容吗？科学界总归是不待见。

　　理查德·费曼曾说过一句：“科学是相信专家也会无知。”这句话，物理学界拿来嘲笑另类科学家，另类科学家用来抗议主流学界的挤压，总归谁也不服谁。

　　物理诺奖得主搞灵学，理直气壮

　　国外也有个朱清时，名气更大，更挑衅主流——诺贝尔物理学奖获得者布莱恩·约瑟夫森，超自然心灵能力研究者。1940年出生的他，少年得志发现了 “约瑟夫森效应”——就像幽灵穿墙，电流能通过两块超导体之间的薄绝缘层。33岁就拿了诺奖。

　　约瑟夫森马上在剑桥大学凯文迪许实验室获得终身教席。没想到，他放弃了主流的物理研究，一门心思钻研“意识—物质统一性”。

　　约瑟夫森二十几岁就喜欢研究超自然现象，如超感官知觉、心电感应等。他还相信量子力学与这些超自然现象有关联，想要解决“身心统一”这个千古难题。按主流物理学界的标准，他就此划入泥潭，跟灵学研究界混到一块儿去了。很快，物理学界侧目以视，他发论文哪儿也不收，还被预印本网站arXiv退稿。

　　据网上说朱清时是为了养生修习禅定。这与约瑟夫森的经历有些相似。1971年，约瑟夫森偶然接触了先验冥想术（transcendental meditation）。当时，患失眠症的约瑟夫森从收音机听到先验冥想术的讲座，随着指导放松精神，竟然不靠安眠药睡着了，由此对禅定和东方修炼法门大感兴趣。

　　近四十多年来，约瑟夫森教授孜孜不倦琢磨“心物联系”，探讨量子力学如何关联意识，科学和东方神秘主义的关系，解释通灵现象等等。敌军围困万千重，他自巍然不动。英国纪念诺贝尔奖百周年的诺奖得主邮票系列，有约瑟夫森一张。邮票上写：相信物理学将验证心灵感应，英国超自然研究将领先世界。约瑟夫森自称故意写这句，气一气狭隘的主流物理学界。

　　2010年约瑟夫森来清华演讲他的理论，还告诉在座听众“别轻信科学家”。他演讲声称：宇宙大爆炸之前就有不依赖物质的生命，演化出了宇宙；量子力学中观察者的作用，人脑超自然的能力都是这种原始形式的衍生。

　　科学名人堂里有一群灵学大腕

　　大科学家爱好神秘学，这事儿古已有之。且不说最著名的牛顿沉迷炼金术（炼金术就是那个时代的灵修学，理论实践兼备），从19世纪开始，科学活动最昌盛的英美，灵学也最活跃，颇具创新精神。

　　按照科学社会学者刘华杰的研究，近代唯灵论运动发源于1848年的美国；1882年心灵研究会在伦敦成立后，一批领头的科学家试图用心灵研究取代名声不好的唯灵论，让降神和神媒活动纳入实验科学轨道。

　　一群有识之士集合起来，试图唤出彼岸世界的精魂。其中有美国实用主义哲学和心理学大家威廉·詹姆士，有1913年诺贝尔生理学和医学奖得主，发现过敏反应的法国人查尔斯·里歇，还有跟达尔文共同提出进化论的阿尔弗雷德·华莱士。

　　拿华莱士来说，他是多年搜集自然证据和深思熟虑后提出了进化论，但又认为人类意识和精神文明的进化应该有超自然力量参与。他晚年一面召唤阴间亡灵，一面出版《达尔文主义》捍卫进化论。

　　写入教科书的成就看起来很“科学”，但科学家本人往往不科学，这部分常语焉不详。比如固执的约瑟夫森，他说“电流幽灵般穿越”就来自超自然现象的启示。再比如牛顿，鬼迷心窍浪费时间在炼金术，后来研究却显示，炼金术跟他的自然哲学有内在联系，牛顿从来严肃地一以视之。

　　心智研究，迷信和科学曾难解难分。发明脑电图的汉斯·伯格，年轻时骑马摔下来，差点被旁边的车队给碾死，他姐姐同时在几百公里外突感不祥和焦虑，发来电报询问。这事极大影响伯格。他由此相信心灵感应，并最终发明记录脑电的方法，用于研究心灵感应。

　　1927年灵学重大转折，领军人物莱茵，以杜克大学为基地创立“超心理学”（parapsychology），从此海纳百川。量子灵学就从属于它。超心理学后来上电视，商业化，与政府合作，大行其道；CIA长期资助超心理学现象（就是中国所谓特异功能）的“星门计划”，1995年才撤除。超心理学协会甚至在1969年以集体会员方式加入美国科学促进会。

　　科学超级大国美国也是灵学超级大国，神秘主义从未因科学昌盛失去活力，而是生机勃勃，在科学的土壤上发新芽。量子神秘学可谓是花园中的一朵奇葩。

　　他们想做实验证明：心灵超能力存在！

　　爱因斯坦曾说，没有哪个真正成功的理论是单靠思辨的。美国的灵学研究者想必也认同这句话。他们身体力行去证明自己正确。随举几例：

　　有灵学网站让访问者随便写一些单词，911事件后他们分析说，临近911时文字的“恐怖主义指数”大幅下降，或许很多人感到灾难恶兆，便积极地压制了负面想法；另一个测试让用户从五张图中选一张屏幕上即将显示的图， 911前，本该是20%的正确率降低到了1/2700，实验者认为这也说明人们不自觉地压制了预知能力。

　　还有一个争议极大的“预知”研究。2010年，社会心理学家达里尔·贝姆实验认为：人在记忆任务中，对任务结束后才接触到的词语印象更深。贝姆说这就是预知，或超认知（psi-cognition）现象的证据。贝姆的实验看似周全，论文也写得规范。但一些重复实验并没有支持这个结论。但贝姆仍坚信实验结果。

　　1993年，心理医生约翰·哈格林带领4000人在美国华盛顿集体禅定，并预言禅定将让华盛顿当年夏天的暴力犯罪率下降25%。哈格林一年后称自己预言成功，并写书说：发功的禅定者相当于整个社会的“洗衣机”。反对者则认为哈格林胡说，谋杀率其实上升了。

　　在许多旁观者看来，量子神秘学叫做科学理论颇为勉强，因为它与被公认的科学不同，不能提供可重复的实验操作指南；而及时贴上“伪科学”标签是维护科学纯洁性之必须。

　　无论如何，物理学家们如鲠在喉之时，使用科学概念的灵学，的确刺激和部分满足了许多现代人的好奇心。喜好神秘或许是人性倾向（科学传播者同样利用它来招徕顾客），有哲学家干脆认为：神秘像真实、美好和善良一样，是一种基础价值，人们渴望神秘和超自然。这或许是灵学绵延不绝的基础。

　　根据权威调查，如今六成美国成年人不同程度地相信：有些人有灵力或者超自然的力量。

　　本报记者 高 博

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有