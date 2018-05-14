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为何过敏症状会随着年龄增长而改变？与年龄本身有关

为何过敏症状会随着年龄增长而改变？与年龄本身有关
2018年05月14日 08:20 新浪科技
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儿童和成人对花粉的免疫反应可能截然不同。儿童和成人对花粉的免疫反应可能截然不同。

　　新浪科技讯 北京时间5月14日消息，据国外媒体报道，我们对过敏的了解非常有限，但过敏患者数量极多，仅美国就有几千万人有过过敏经历。过敏可能时好时坏，可能病来“如抽丝”，病去“如山倒”。唯一可循的规律便是，过敏正变得越来越普遍。

　　不过对过敏患者而言，还是有一些好消息的。

　　“很多患者年龄增长后，过敏的症状都有所减轻，这大概是衰老的唯一好处。”纽约过敏与哮喘护理中心医学主任、纽约大学过敏学专家克利福德·巴塞特（Clifford Bassett）指出。随着年华老去，体内和体外的种种变化都会影响我们对过敏原的反应。这一现象可能由多种原因造成。

　　与年龄本身有关

　　约60%至80%对蛋奶过敏的儿童年过16岁后，过敏反应便会消失。但对花生过敏的儿童只有20%能克服这一问题，对木本坚果过敏的只有14%能够克服，能克服贝类过敏的儿童更是只有4%至5%。

　　但不幸的是，我们仍不清楚该现象的成因。我们只知道一些大致的关联，比如儿童对某种食物的过敏反应出现得越早，长大后过敏就越容易消失。此外，如果在孩子们小时候让他们接触少量食物过敏原（尤其是花生），也有助于预防过敏的产生。但我们不知道如何有效逆转已经产生的过敏反应。假如在童年时对某物过敏，就只能等待长大、看看耐受度能否改善了。

　　研究人员观察到，童年过敏消失确实存在一定时限。如果过敏在青春期之后仍未消除，就很可能伴随终身。

　　与居住环境有关

　　过敏在一生中的变数很大，特别是季节性过敏，但这与身体无关。你住过的每个地方都有一套独特的过敏原，所以搬家也可能会影响你的过敏反应。当你搬出父母家开始自立、或者因换工作改变住址时，过敏都可能加重或减轻。

　　产生过敏反应也需要时间。你头一次去某地度假时可能并不会对当地的某种植物过敏，第二次可能就会饱受过敏之苦。或者第一次遇到某条狗时一切无事，第二次去狗主人家中就会不停打喷嚏。因为第一次暴露仅会让你对过敏原变得敏感，第二次才会诱发过敏反应。

　　与个人体质有关

　　有些人就是运气差。我们还不清楚原因，但有些人的免疫系统特别容易将过敏原识别为潜在威胁，导致他们比常人更易过敏。对某种物质过敏的人也更可能产生其它过敏，除非与外界彻底隔绝，否则根本无从预防。既然大部分人都不愿意生活在保护罩中，就只能与打喷嚏相伴终生了。

　　不过，这种情况不同于特异性过敏。由于遗传原因，部分患者特别容易产生过敏，基本上接触到的一切有过敏可能的物质都会诱发过敏。养了条狗？你很快就会过敏。刚搬了家？祝你过敏愉快。有特异性体质的人也更可能患湿疹和哮喘。类固醇和过敏疫苗有时能帮帮忙，但过敏仍将伴随患者终身。

　　与身体变化有关

　　激素与过敏的关联尚未得到充分研究，但有些小规模研究和传闻显示，人类的免疫系统会随着激素的变化略有改变。和绝大多数激素相关的情况类似，有月经周期的人受影响最大。“在月经周期的不同阶段，女性体内雌激素等激素的影响可能会导致哮喘加重。”巴塞特解释道。青春期、妊娠期、更年期都是过敏常发生变化的时期。不过这只是一种民间说法，毕竟缺少相关研究文献。但在激素水平变化时，哮喘症状确实会随之改变，自身免疫疾病和免疫反应也会加重，说明女性性激素的确会对免疫系统产生重大影响。

　　巴塞特还指出，增重、肥胖等因素也会影响免疫系统，导致哮喘和其它过敏症状日益加重。人上了年纪之后，会激发免疫反应的抗体水平通常会下降，过去的食物和花粉过敏症状便会随之消失。但与此同时，很多老人又会丧失对贝类的耐受度。之前他们可能每天都吃螃蟹，步入老年后却开始对贝壳类食物过敏。

　　与……有关？

　　有很多影响过敏的因素，我们至今仍一无所知，大量与过敏有关的问题也至今无解。幸运的是，针对过敏的研究正呈爆炸式增长，这些问题也许不久便可获得解答。与此同时，如果你饱受过敏之苦，一定要针对自己的情况寻求帮助。过敏学家可对你的特殊情况做出判断，提出治疗方案。只要你付得起钱，就能更好地控制过敏症状。（叶子）

过敏过敏原免疫
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