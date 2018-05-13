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美女模特经是“嵌合体人”：拥有两套DNA

美女模特经是“嵌合体人”：拥有两套DNA
2018年05月13日 11:09 环球网
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　　故事要从1985年说起，这一年，在两名助产士的帮助下，美国洛杉矶的亚历克斯（Alex）在家里生下了女儿泰勒·穆尔（Taylor Muhl）。顺产过程十分顺利自然，亚历克斯也没有发现任何异样。当助产士把孩子带去清洗称重完抱回到她身边时，她发现孩子腹部左右两边肤色不一样，看起来就像左腹有块巨大的“胎记”。

　　不过，她没有觉得有什么大的问题，仅仅对这个“胎记”之大好奇了一下而已。

　　可爱漂亮的泰勒就这样平静地长大了，知道她有这个“胎记”的只有她的家人和最亲密的几个朋友。生活中，家人只是告诉她这块颜色不同的腹部皮肤是胎记。恐怕大多数医生也会以为这只不过是个胎记。

　　直到20多岁时，她因多年的自身免疫性疾病去看医生时，才被查出她实际上是一个嵌合体，即在母亲子宫里孕育时她吸收了双胞胎兄弟姐妹的胚胎，这使她的身体里拥有了两套基因组合，包括两套DNA、两种血细胞和两套免疫系统。简单地说，就是她的一个躯体里藏着一对双胞胎的生命系统。

　　原来，泰勒的母亲亚历克斯（Alex）选择了一个完全自然的孕期，没有做任何超声波检查，因此在整个孕期完全不知道自己的子宫里最早是一对双胞胎。

　　从小就有颜值和高挑身材的泰勒，长大后当了一名模特。不过，当模特就意味着有时只能穿着内衣，不可避免地要露出大部分皮肤——包括腹部。于是身体上这么大的“胎记”就成了她内心过不去的一道职业砍儿。她想通过激光疗法祛除它。

　　然而，在第一次做完激光祛疤后，泰勒疼得流下了眼泪，她说，“我完全被震惊了，因为我想不通如果仅仅只是祛除一个胎记的话怎么会那么疼呢？”后来，医生想让她再回去做第二次治疗时她拒绝了，“这简直是无法忍受的痛苦，我不做了，就让它留在我身上吧!它从我出生那天起就在我身上，我要让它陪我到死的那一天”。

　　泰勒还是一名歌手，这也意味着出场表演经常要隐藏这个“胎记”。不过，渐渐地，她对自己的身体特征自信起来，如今已经完全不介意大胆秀出自己的腹部。

　　以前还害怕在工作中或拍照时露出腹部，客户就不会再和她合作了，或者她会要求摄影师把照片中腹部的“胎记”在后期处理掉。她没有安全感，担心这个“胎记”会毁了她美好的前程。

　　但如今，她想通了，豁达了，不想再躲藏和假装下去了。“总体上来说，所有女人都有自己感到不安全的地方，皮肤有两个颜色就是我感到不安全的一个地方。”“给我勇气，最终让我大胆接受自己是一名嵌合体是因为，我认识到了自己一直在隐藏这个，几乎在假装它不是我生命的一部分。”

　　更加可贵的是，她不仅自己接受自身不怎么让人待见的特点，还热情地鼓励他人也拥抱自身的与众不同之处，鼓舞他们大胆地向其他人展示自己可以成为模特、演员或歌手。

　　她告诉全世界的人们，“千万别让任何人告诉你不能做这，不能做那，或者你不能成为你梦想要成为的人。如果你有与众不同的地方，哪怕是身体畸形或有其他状况，这一点都不要紧。”

　　希望全天下所有的人都能拥抱自己与他人的不同之处，不要自惭形秽。忘了这些不同，勇敢自信地活出自己人生应有的精彩吧。

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