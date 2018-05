如何做一个清醒梦？保持冷静很重要 避免紧张情绪

来源:利维坦公众号

利维坦按:先来分享一个关于梦的故事。布敦仁钦珠(Buton Rinchen Drub,1290-1364,藏传佛教夏鲁派创始人)有位弟子,与几位同伴前去冈底斯山闭关,途径哲达布热河。旅途劳累,再加上体质虚弱,弟子在过河时被湍急的水流冲走了。此时此刻,弟子觉得这是梦,于是从容自若地金刚跏趺坐,身浮水面,随波漂流。同伴们见他在水流中一起一浮,心急如焚,一边追赶一边向他甩过一根绳子。弟子接住绳子,忽然感觉不是梦,从禅定中惊怔而出,一下子沉入水中。经过同伴们的奋力抢救,他才幸免于难。

梦,一直是备受关注的奇异生理现象。无论是用梦境预测未来的占卜式解梦,还是以梦境来剖析潜意识的解析式研究,抑或是各种表现形态中对梦境极具神玄色彩的利用(比如上文的故事)——纷繁世界中,梦始终扮演着现实出口的角色。然而,当我们的思维涉足发生在自己身上的历史记忆时,亦有如重返梦境。也许正应了梵天一梦的说法,清明的灵识也难以判断梦境与现实。

在藏传佛教中,密宗无上瑜伽部中的睡梦(milam)是一种教徒们通过在梦里进行瑜伽来揭露清醒生活虚幻本质的方式,这也是对人类精神最神秘能力的仪式化。而这种能力有点像清明梦,是指在沉睡时也能意识到自己在做什么梦,也就是在做梦时保持清醒的状态(lucid dreaming)。

保持清醒(对梦境有意识)和控梦(对梦境体验进行掌控,包括对人事物进行召唤、获得超能力、到达奇幻世界等等)是不同的。但这两者密切相关,许多古老的精神传统文化告诉我们:随着时间和训练,梦境是可以服从于我们的意志的。那么,该如何做到呢?

作为心理学领域的研究者,笔者对这个问题进行了科学的研究。尽管在人类社会中对清醒梦的发现和认知已有很长的历史,但直到1975年才有研究人员用巧妙的方式经验性地对这一现象进行了验证。研究人员首先是发现在入睡后眼部的肌肉和身体的其余部分不同,眼部的肌肉并没有放松。

受到西莉亚·格林(Celia Green)研究工作的启发后,英国催眠治疗师基思·赫恩(Keith Hearne)推测能做清醒梦的人可通过未放松的眼部与外界相互联系。他的一位常做梦的受试者在实验室内睡了数晚,在受试者进入清醒梦后,赫恩用预先安排好的指示信号引导受试者弹自己的左眼和右眼。受试者完成了这个动作,赫恩也对这个动作进行了记录,而受试者的这个动作也恰好对应了快速动眼期(REM)。而之后的许多研究也很好地重复了这些发现。

但对引导清醒梦发生方式的探索过程可谓是相当磨折。尽管自从20世纪70年代起就有大约40项研究对这一问题进行了深入钻研,但绝大部分都没有成功——大部分的研究中,只有3%-13%的受试者能进入清醒梦的状态。但当我开始我的博士课题研究时,我发现之前的绝大部分研究都有很多局限性,譬如样本量小、实验方法不可靠等。因此在开展我自己的研究时,我尽量避开了这些问题,并试着去研究更行之有效的方法。

