大鼠利用泪水“求爱”：味道反被小鼠视为天敌信号

大鼠的泪腺可释放出一些强效化学物质，雌鼠闻到后便会动弹不得，无法拒绝雄鼠的求爱。奇怪的是，小鼠也能闻到这些物质的气味，从而判断出自己的天敌——大鼠就在附近。

研究人员在大鼠泪液中发现了一种名叫CRP1的蛋白质，可使雌鼠更容易接受雄鼠求欢。

新浪科技讯 北京时间4月5日消息，据国外媒体报道，“真爱难寻”的问题不仅人类独有，普通的大鼠（rat）也要面临这一挑战。研究人员发现，大鼠会利用泪水中的信息素向配偶“求爱”。而这些物质的味道十分浓郁，就连小鼠（mice）也能闻到。

大鼠的泪腺可释放出一些强效化学物质，雌鼠闻到后便会动弹不得，无法拒绝雄鼠的求爱。奇怪的是，小鼠也能闻到这些物质的气味，从而判断出自己的天敌——大鼠就在附近，研究人员称，这是我们首次在哺乳动物中发现捕食者与被捕食者之间存在以气味为基础的“偷听”行为。

东京大学的研究人员此前曾在老鼠泪水中发现过一种信息素蛋白质，将其命名为ESP1。而在此次新研究中，他们提出假设，认为捕食者泪水中的蛋白质也许能改变其被捕食者的行为。

该团队首先在大鼠泪水中发现了一种新的化合物，命名为“胱抑素相关蛋白质1号”（CRP1）。这种蛋白质由雄性大鼠分泌后，可对雌鼠的犁鼻器（负责感受信息素的器官）造成刺激。雌鼠闻到CRP1后，便会停止不动，方便雄鼠爬到它们身上进行交配。

但研究人员发现，这种蛋白质也可激活小鼠犁鼻器中的信息素感受器。小鼠感受到大鼠释放的CRP1后，大脑中的“防御回路”便会随之激活，使小鼠停止活动、并降低心率和体温。

小鼠犁鼻器中有数种感受器可以探测到大鼠释放出的特殊蛋白质。研究人员对小鼠进行基因编辑、阻止其中一种感受器的基因表达后，它们便无法对大鼠释放的CRP1做出反应了。我们的研究显示，大鼠释放的CRP1可能为一种性信息素，而小鼠偷闻到这种信息素后，便会将其视为附近存在天敌的信号。”该研究的主要作者东原和成博士指出。（Dr Kazushige Touhara）

研究人员称，今后他们将进一步探索大鼠释放的信息素信号是如何激发小鼠的不同行为的。这一发现也为研究捕食者与被捕食者之间信号交流方式的演化提供了新思路。（叶子）