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多吃米饭白面可能会使女性更年期提前 易患心脏病

多吃米饭白面可能会使女性更年期提前 易患心脏病
2018年05月02日 09:27 中国新闻网
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　　中新网5月2日电 据外媒报道，英国一项研究发现，如果女性每天进食多一份精制碳水化合物，例如面粉类制品或米饭，可能会令更年期提早1年半来临，同时也会增加患心脏病的风险。研究也发现，如果进食较多的油鱼或豆类，则可能让更年期推迟3年。

　　报道称，英国利兹大学的研究员在4年间收集1.4万名英国女性的数据，并作问题调查，其中超过900名40至65岁女性在这段年龄内自然进入更年期，平均开始年龄为51岁。研究发现，如果这些女性每天进食多一份精制碳水化合物，更年期开始时间便会提前。

　　研究指出，精制碳水化合物会增加人体产生胰岛素阻抗性的风险，胰岛素阻抗性会影响性腺激素分泌，推高雌激素水平，可能导致更年期更早来临。

　　研究还显示，较早进入更年期的女性，会较易患上骨质疏松和心脏病，但较迟来更年期的人，也会有较大几率患上卵巢、子宫颈或乳腺癌。

　　研究发现，长期每天进食多一份的油鱼，可能会让更年期较正常迟3年或以上，原因是油鱼内的欧米伽3会刺激体内的抗氧化剂水平。进食大量富含抗氧化剂的豆类食品，也会让更年期较正常迟1年。此外，吸收较多的锌或维生素B6也可能推迟更年期。

更年期白面米饭
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