产前血检方法大突破 只需指尖一滴血便可知宝宝性别

新浪科技讯 北京时间5月2日消息，据国外媒体报道，每个准妈妈都想知道自己肚子里的宝宝是男是女。如今，孕妇们只需在怀孕两个月时做一次简单的指尖取血测试，便可轻松得知未来宝宝的性别。

过去，准妈妈们通常要等到孕中期，才能通过超声波检查获知宝宝的性别。但近几年来，越来越多的孕妇在孕早期便可得知这一消息。这要归功于一种新型血检技术。除了鉴定胎儿性别之外，还能检测出唐氏综合征。

这种非侵入性产前检测（NIPT）可对渗入母亲血液的胎儿DNA碎片进行分析。做该检测时，一般需要用针管从孕妇手臂上提取约20毫升的血液。

而巴西医学诊断公司“萨宾实验室”（Sabin Laboratory）的古斯塔沃·巴拉（Gustavo Barra）如今进一步简化了检查过程。他的研究团队证明，只需从孕妇指尖提取一滴血，便足以判断胎儿的性别。

研究人员对100名孕妇展开研究后发现，指尖取血能够在怀孕8周后以百分之百的准确率预测胎儿性别。并且过程非常简单：先用稀释后的消毒液擦拭孕妇指尖，去除可能污染样本的外界DNA，然后刺破指尖，提取一滴血液。接下来，血样将被送去扫描，寻找来自Y染色体的DNA。由于只有男性携带Y染色体，如果母亲血液中出现了这样的DNA，则胎儿必为男性；若未检测出Y染色体，则胎儿必为女性。

巴拉指出，指尖取血测试的优势在于过程方便快捷，且对怕打针的孕妇更友好。他相信准妈妈们“很快”便能用上这项技术了。

但澳大利亚悉尼皇家北岸医院的安德鲁·麦克雷南（Andrew McLennan）认为，由于该技术可在孕早期鉴定胎儿性别，因此可能导致更多人因为胎儿性别不合心意而堕胎。很多国家都存在这一现象，如加拿大、印度和中国等。他们通常会在孕中期接受超声波扫描后选择堕胎。而如果能在胎儿发育早期就得知性别，这种做法恐将更加普遍。

麦克雷南指出，鉴定胎儿性别一般来说不具备医学意义，只是为了满足准爸妈的好奇心。除非胎儿可能患有严重的伴性遗传病。例如，如果母亲携带杜兴氏肌肉营养不良症基因，生下的男孩便会罹患此病，女孩则不然。

此外，巴拉目前正在研究指尖取血测试是否还能在孕早期用于唐氏综合症的鉴定。（叶子）