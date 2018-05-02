新浪科技> 科学探索> 生命医学 > 正文

研究发现：越运动越快乐 经常运动者快乐感更高

研究发现：越运动越快乐 经常运动者快乐感更高
2018年05月02日 16:25 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　中新网5月2日电 美国《世界日报》近日刊文称，研究发现，经常运动者会比“肢体不勤”者的快乐感多出52%。足够运动者的快乐感，比不运动者多了29%。换句话说，运动与快乐间，有直接或间接的关系存在。

资料图：晨跑的市民。 中新社记者 富田 摄资料图：晨跑的市民。 中新社记者 富田 摄

　　文章摘编如下：

　　美国密西根大学人体工学（kinesiology）华裔副教授陈蔚云（Weiyun Chen）新发布的一项分析报告显示，运动健身的频率及质量，是建立快乐与运动间正面关系的重要因素，而经常健身运动，快乐感比完全不运动者多出至少5成。

　　陈蔚云说，很多人都知道锻炼有助于降低焦虑及改善抑郁，因此医生时常会建议有精神压力或者心理问题的人士多多运动，但运动是否会带来“幸福”或“满足”之类的积极心理影响，却少有相关研究。

　　陈蔚云因此检视了23份运动与快乐幸福相关的研究文献，深入分析到底是运动的哪一方面与幸福相关，以及有哪类群众受益。

　　结果发现，其中15份研究都指出，快乐、幸福与运动有直接或间接的关系，其他8个研究则有不同观点。23份研究的受访或调查对象，包括许多国家的上千个成人、长者、青年、儿童 、癌症幸存者等。

　　陈蔚云表示，总结多个研究结果显示，经常运动者会比“肢体不勤”者的快乐感多出52%，尽管有运动但运动次数不高，这群人的快乐感，还是比全不运动者高出两成。足够运动者的快乐感，则比不运动者多了29%。换句话说，运动与快乐间，有直接或间接的关系存在。

　　不过，分析研究也发现，一周运动150到300分钟，与每周运动超过300分钟，快乐感并没有太大差别。

　　此外也有研究发现，如果体重相当，每周健身一次的年轻人，会比完全不运动者的快乐程度高出1.4倍。体型偏胖者，稍微运动者的快乐程度，更会比不运动的胖子高出1.5倍。

　　另外一个研究发现，每周至少健身两次的青少年，比一周运动一次或更少的人开心。大学生经常锻炼也比较少运动者的开心程度高1.3倍。

　　陈蔚云分析的众多文献中，有3份是针对老年人的运动与快乐感进行研究的，其中一个研究发现，健身与成人的快乐有关联。另有研究则显示，耆老每周运动次数与开心程度成正比。不过，也有研究指出，耆老的幸福与健康状况与他们是否参与社交活动有关。

　　至于卵巢癌幸存者，进行150分钟的中等到激烈运动时，会产生相对的快乐感。然而对脑瘫儿童、青少年及药品滥用者而言，无论运动多么激烈、次数多么频繁，所增加的快乐十分有限。

 
健身运动肢体
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有