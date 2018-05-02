研究发现：越运动越快乐 经常运动者快乐感更高

中新网5月2日电 美国《世界日报》近日刊文称，研究发现，经常运动者会比“肢体不勤”者的快乐感多出52%。足够运动者的快乐感，比不运动者多了29%。换句话说，运动与快乐间，有直接或间接的关系存在。

资料图：晨跑的市民。 中新社记者 富田 摄

文章摘编如下：

美国密西根大学人体工学（kinesiology）华裔副教授陈蔚云（Weiyun Chen）新发布的一项分析报告显示，运动健身的频率及质量，是建立快乐与运动间正面关系的重要因素，而经常健身运动，快乐感比完全不运动者多出至少5成。

陈蔚云说，很多人都知道锻炼有助于降低焦虑及改善抑郁，因此医生时常会建议有精神压力或者心理问题的人士多多运动，但运动是否会带来“幸福”或“满足”之类的积极心理影响，却少有相关研究。

陈蔚云因此检视了23份运动与快乐幸福相关的研究文献，深入分析到底是运动的哪一方面与幸福相关，以及有哪类群众受益。

结果发现，其中15份研究都指出，快乐、幸福与运动有直接或间接的关系，其他8个研究则有不同观点。23份研究的受访或调查对象，包括许多国家的上千个成人、长者、青年、儿童 、癌症幸存者等。

陈蔚云表示，总结多个研究结果显示，经常运动者会比“肢体不勤”者的快乐感多出52%，尽管有运动但运动次数不高，这群人的快乐感，还是比全不运动者高出两成。足够运动者的快乐感，则比不运动者多了29%。换句话说，运动与快乐间，有直接或间接的关系存在。

不过，分析研究也发现，一周运动150到300分钟，与每周运动超过300分钟，快乐感并没有太大差别。

此外也有研究发现，如果体重相当，每周健身一次的年轻人，会比完全不运动者的快乐程度高出1.4倍。体型偏胖者，稍微运动者的快乐程度，更会比不运动的胖子高出1.5倍。

另外一个研究发现，每周至少健身两次的青少年，比一周运动一次或更少的人开心。大学生经常锻炼也比较少运动者的开心程度高1.3倍。

陈蔚云分析的众多文献中，有3份是针对老年人的运动与快乐感进行研究的，其中一个研究发现，健身与成人的快乐有关联。另有研究则显示，耆老每周运动次数与开心程度成正比。不过，也有研究指出，耆老的幸福与健康状况与他们是否参与社交活动有关。

至于卵巢癌幸存者，进行150分钟的中等到激烈运动时，会产生相对的快乐感。然而对脑瘫儿童、青少年及药品滥用者而言，无论运动多么激烈、次数多么频繁，所增加的快乐十分有限。