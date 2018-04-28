“碱孕宝”助生男娃？专家：没有科学证据

新京报快讯(记者戴轩)近日，淘宝网上一则广告引发热议。一款名为碱孕宝的产品暗示其有助于孕妇怀上男孩，而改变酸碱环境进行性别选择一直是民间传播甚广的“秘方”。记者采访到生殖医学科与妇产科专家，其表示，该理论并没有确凿的科学证据。

“生了女儿，二胎用碱孕宝”。近日，淘宝网上一则广告暗示有性别选择效果的产品引发热议。记者搜索发现，以“碱性”为卖点的产品还有不少，除了入口的压片，还有碱胶等涂抹类产品。有的会在产品页面上通过“添丁”“凑好字”来暗示其产品有性别选择功效，还有的则在产品名称上加上“备孕”等字样吸引顾客，其下方的评论中，大量顾客反馈想生男孩、为了生男孩而来。

人的性别由两条不同的性染色体决定，女性为xx，男性为xy。有民间说法称，x精子更耐酸，而碱性环境更利于y精子。这些以“碱性”为卖点的产品，就是出自这个理论。该理论究竟有没有科学依据?

记者采访了北京大学人民医院一位生殖医学科专家，她表示，虽然有相关说法称碱性的阴道环境更利于y精子受精，但是直到目前为止，都没有确凿的科学证据来证实该说法。人体内的ph值也是恒定的，有其自稳机制，“怎么可能就把人体给吃‘碱’了?”

而宣武医院一位妇产科专家则表示，从没听说过什么产品能够改变胎儿性别，这种说法并不科学。且女性的阴道有其稳定的酸碱环境，人为改变容易导致阴道炎等疾病，不利于人体健康。