研究者称艾滋病药新发现处动物实验阶段 勿过度解读

原标题：研究者称艾滋病药新发现处动物实验阶段 媒体勿过度解读

4月26日，媒体又发“重磅”消息，称“港大：新药可除艾滋病”，但药物研究者对一财表示目前只是小鼠实验结果。

据报道，由香港大学（港大）李嘉诚医学院微生物学系艾滋病研究所领导的研究团队，利用基因工程技术，研制出一种新型的串联双价广谱中和抗体（bi-specific bNAb），可有效抑制所有测试过的艾滋病病毒株，并促进清除人源化小鼠体内的潜伏感染细胞。

“这个实验是小鼠试验结果，有的报道太夸张，媒体可能也是为了吸引眼球。如果描述为‘动物模型的结果’就比较准确。不过我们最后目标是一定要做到人体实验，造福于病人。”4月27日，香港大学李嘉诚医学院微生物学系教授、艾滋病研究所所长陈志伟教授对第一财经表示。

全世界，艾滋病病毒（HIV）已经导致约4，000万人死亡，目前仍有约3，690万人携带着艾滋病病毒生活。2017年，中国检测2亿人次，新诊断感染者有13.5万人。到2016年底，全国总存活感染者人数数是66.5万，到2017年底是75.9万。为了遏止艾滋病的全球大流行，研究出有效的艾滋病疫苗或治愈疗法十分重要。然而，HIV的高突变率和抗病毒药物无法清除的潜伏库，仍然是两大科学挑战。因为在人体内极难利用合适的抗原诱导出具有抑制各种艾滋病变异病毒的广谱中和抗体（bnAbs），利用已发现的bNAbs进行被动免疫，就成为艾滋病预防和免疫治疗的实用方法。

“我们主要是用基因工程的方法，把抗体基因进行人工改造，在技术上属于一个革新。就是把两个抗体串联在一起，经过这种基因融合之后，可以同时表达出来两个抗体的活性，且作用是两个单抗体同时作用的100倍。 同时具有广谱性，能够中和124种假病毒毒株。”陈志伟表示。

据陈志伟介绍，其研究团队发明了一种单基因编码的串连双价广谱中和抗体，并将其命名为‘BiIA-SG’，具有‘一石二鸟’的效果 。BiIA-SG通过结合宿主细胞表面的CD4蛋白，有策略性地伏击HIV，进而保护CD4+ T细胞不被感染。BiIA-SG不仅展示出强大的功效，在体外能有效中和124株不同基因亚型的HIV，而且可以完全保护人源化老鼠免于多种HIV活病毒的感染。此外，基因导入的BiIA-SG可以在人源化老鼠体内持续发挥功效，并且清除已被HIV感染的细胞。因此，此项研究为BiIA-SG作为一种新型抗体药物用于HIV预防和免疫治疗提供了概念验证。这项研究成果已在最新一期《临床研究杂志》发表，该期刊为全球权威的生物医学期刊之一。

“这个研究具有功能治愈艾滋病的功能。在小鼠体内会发现，注射了这个药物后，不在感染艾滋病毒，此外，已感染艾滋病毒的小鼠，持续注射这个药物3个月后，病毒水平会降低，42%的小鼠体内找不到艾滋病毒。当然我们喜欢能够在猴子身上以及人类体内也达到这个效果。”陈志伟表示。

美国波士顿BIDMC医学中心博士后王宇歌则认为，HIV治愈有“根治”和“功能性治愈”两种。“根治”需要HIV病毒蛋白（WB）、HIV RNA和HIV DNA完全消失，最终HIV抗体也完全消失。 “功能性治愈”也叫“长期缓解”，是指停抗病毒药后病毒长期不反弹，不反弹越久越趋近根治。

王宇歌表示，从2013年密西西比婴儿和VISCONTI队列开始，功能性治愈的例子不绝于耳，而在一些早治疗的队列出现很高比例的功能性治愈（被称作PTC），RV254和我们实验室的某些队列长期缓解率可高达26%。所以当看到临床前和临床试验中，停药不反弹的例子，其实并不是个例，而已经成为一种不鲜见的现象。

“所以我现在不惊讶于恒河猴或者病人停药后很久不反弹，而现在更关注于寻找停药不反弹的biomarker，这样可以使更多的病人进行试验性停药，从而减少依从性要求和歧视。寻找PTC标记物也是近期NIH和amfAR立项资助的项目。”王宇歌表示。

虽然从动物研究成果到临床应用还有一段很长的路要走，但是这个突破依然是人类与艾滋病毒斗争路上的一个成功的机会。而对于陈志伟，药物的成功更意味着有望成为首个“香港制造”。自2009年香港引入抗HIV病毒治疗及预防手段以来，已确诊的HIV感染病例，从2009年的4，443宗已倍增至2017年的 9，091宗。目前估计，香港每年用于HIV抗病毒治疗药物的花费超过5亿5千万港元，其中还未包括终身服药的财政负担、药物毒性和耐药病毒等问题。BiIA-SG作为一种普遍适用的抗体药物，其广谱性和有效性有明显改进，将有望真正成为首个‘香港制造’，适用于临床治疗HIV的抗体药物。