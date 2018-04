小扎夫妇承诺资助1500万美元！改善人类健康和疾病

来源:生物探索

4月19日,Facebook创始人扎克伯格(Mark Zuckerberg)和妻子普莉希拉•陈(Priscilla Chan)成立的基金会Chan Zuckerberg Initiative(CZI)宣布投入1500万美元,资助85个研究项目,旨在开发支持人类细胞图谱的工具和数据集。

Chan Zuckerberg Initiative Photo via Facebook

2016年9月, CZI宣布将在未来十年内投入30亿美元巨额资金资助科学家们,共同努力推动基础科学研究,其中最令人惊叹的就是“人类细胞图谱计划” (the Human Cell Atlas)。同年10月,人类细胞图谱计划启动会议(Human Cell Atlas Launch Meeting)的召开引起了科学界和全社会的广泛关注。

人类细胞图谱计划是一项大型国际合作项目,致力于建立一个健康人体所包含的所有细胞的参考图谱,包括细胞类型、数目、位置、相互关联与分子组分等。该计划聚集了全世界范围内优秀的生物学家、技术专家、病理学家、内科医生、外科医生、计算机科学家、统计学家等共同讨论提出的具有划时代意义的国际合作项目。

4月19日,CZI表示,提供1500万美元资助85个项目,这些项目旨在创建计算工具、算法、可视化和基准数据集,以方便更广泛的科学界利用人类细胞图谱参与者所生成的大量分子和成像数据。

这笔资金提供给了包括佐治亚理工学院、东芬兰大学、Broad研究所和魏茨曼科学研究所等在内的53个机构的85名主要从事细胞生物学和相关技术研究的研究人员。

Chan在Facebook上写道,该项目的目标是“将人体内的每个细胞作为一种资源来理解,旨在改善人类健康和疾病,”这有助于我们对生物学有一个百科全书式的理解,为科学家提供与人类基因组计划相同规模的资源。

CZI的科学主管Cori Bargmann表示,“我们很高兴能与来自全球各地的新合作伙伴一起开展这些有前景的项目。他们都是实验生物学,工程学和计算生物学方面的专家,这是我们推进生物医学科学的核心。”

End

参考资料:1)Chan Zuckerberg Initiative to Fund Human Cell Atlas Projects

2)Chan Zuckerberg Initiative hands out $15 million to help scientists ‘map every cell in the human body’