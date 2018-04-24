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我们是否正在接近人类的生物极限？逐渐进入平稳期

我们是否正在接近人类的生物极限？逐渐进入平稳期
2018年04月24日 08:30 新浪科技
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到了21世纪，包括田径800米比赛、跳高和铅球等基础体育运动的表现正趋于平稳。到了21世纪，包括田径800米比赛、跳高和铅球等基础体育运动的表现正趋于平稳。
从每个世纪的平均身高变化来看，人类似乎已经不再长高了。从每个世纪的平均身高变化来看，人类似乎已经不再长高了。

　　新浪科技讯 北京时间4月24日消息，据国外媒体报道，在20世纪中，人类的生物学特征出现了前所未有的提升。人类的平均寿命从1900年的31岁增长到2000年的66岁；成年人的身高增长了8厘米以上，体育记录更是每年都会更新。

　　然而，到了21世纪初，人类的提升速度出现了显著放缓，而这一变化似乎成为了一种趋势，而不是某种反常现象。美国未来学家雷蒙德·库茨魏尔（Ray Kurzweil）可能会对此感到十分沮丧，他曾预测未来的人类将能活到200岁以上。在没有实质性技术突破的背景下，我们这个物种并未显示出向新高度迈进的迹象。相反地，我们逐渐接近平稳期。

　　就在去年，阿德里安·马克（Adrien Marck）和法国生物医学和体育流行病学研究所的研究团队在《生理学前沿》（Frontiers in Physiology）杂志上发表了一篇论文，提出了一个强有力的观点：人类可能正在接近生物学极限。

　　“现在已经可以通过体育记录、寿命或身高来确定人类这一物种的生物学极限，”他们写道，“这些特征不再继续增长，尽管未来在营养、医学和科学研究上会持续进步。这意味着，现代社会已经使人类达到了自己的极限。我们是最先发觉这些极限的一代人。”

　　马克和同事们将这些极限清晰地展现在我们面前。正如图片中所展示的，包括田径800米比赛、跳高和铅球等基础体育运动的表现正趋于平稳。从每个世纪的平均身高变化来看，人类似乎已经不再长高了。而且，请考虑这样一个事实：过去一个世纪中，最年老男性和女性的死亡年龄一直大约在110岁至120岁之间。只有一个人，法国的雅娜·卡尔芒（Jeanne Louise Calment），她在1997年逝世，活了122岁又164天，是近代史上已知最长的寿命。

　　这些数据并不能表明物种正在向新的生理学高度前进，而是意味着越来越接近潜在的、无法突破的生物学极限。在机器人、人体增强和神经机械学领域的努力或许能使我们越过这些极限，但代价是损失我们自己的人类特质。

　　尽管智人作为一个物种可能进入了平稳期，但马克和他的同事们认为，如果想确保每个人都有机会发挥最大的潜能，还有很多工作需要做。

　　了解人类这一物种的极限对任何国家制定明确的目标都有帮助；各个国家政府在进行管理时，应当能提升个人的体型、寿命和生理表现，从而使大多数人达到最高值。当达到平稳期时，应当采取足够的卫生健康措施，以避免出现退化；越接近上限时，护理的成本就会越高。这一目标将是本世纪最为激烈的挑战之一，特别是人类活动的压力正在对人类自身和自然环境造成有害影响。我们可能会找到解决方法，并采取集体行动来减轻这种压力。从乐观的角度看，达到并保持上限是很有可能的。（任天）

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