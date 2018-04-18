无处不在的粪便细菌：时刻包围着你除了接受别无他法

新浪科技讯 北京时间4月18日消息，据国外媒体报道，你或许听说过洗手间的干手机会将粪便细菌喷洒到人的手上，但你是否知道，粪便细菌的存在其实远超过我们的想象，甚至可以说无处不在！

可能你以前也看过或听过类似的新闻，说粪便细菌会出现在你的手上或家里用的水龙头上。虽然听起来有些耸人听闻，但这些研究积累起来，已经可以非常明确地说明，来源于人类粪便中的细菌绝对是无处不在。以下列出的便是科学家发现有粪便细菌出没的地方：

1.电脑键盘；

2.厨房里用的海绵，厨房排水管道和厨房水槽的水龙头把手（顺便说一下，同一项研究发现，厨房里的粪便细菌数量要比洗手间还多！厕所座椅其实是整个屋子里受污染最少的地方之一）；

3.你的整个手机；

4.室内攀岩墙上的“粪便贴面”；

5.杂货店的购物车；

6.你的鞋子里；

7.在你的所有衣服里，可能是因为你把它们和你的内裤一起洗——平均一条内裤可能会含有十分之一克的粪便细菌；

8.在每一间酒店客房里；

9.毫不夸张地说，在你呼吸的每一口空气里。

我们还可以把单子列得更长，但已经没必要了。现在你应该明白了：粪便的细菌无时无刻都在包围着你，而你对此完全无能为力。不过，为什么要为此烦恼呢？这些细菌在所有致病细菌中只占很小一部分——即使在粪便中数量也很少。在人体排出的粪便细菌中，有许多只不过从肠道中被裹挟出来的；它们在肠道中形成的菌群能帮助你消化食物，并调节各种身体功能。

我们完全没有必要害怕这些细菌。如果每一种微生物都能让我们生病或不舒服的话，那人类真的是很没用的物种。即使这些细菌具有潜在的威胁，它们也往往会被我们的免疫系统消灭。大部分细菌从来不会对我们造成伤害。

“粪便细菌”之所以听起来这么可怕，主要是因为许多危险、可怕的疾病是通过粪便传播的。肝炎、伤寒、霍乱、诺如病毒、脊髓灰质炎、大肠杆菌、绦虫、贾第虫和轮状病毒等，都是通过所谓的“粪口途径”——指某个宿主粪便中的病原体被引入到另一个宿主口腔中的传播方式——进行传播的。你肯定不想感染上述任何一种疾病，而这也是我们在演化过程中变得普遍厌恶粪便的原因——没事的话还是远离粪便为妙。

然而，不能因为某些可怕的疾病确实通过粪便传播就觉得我们发现的所有细菌都有危险。它们只是刚好来自粪便。没错，在你上完洗手间之后应该洗手，而且相比使用干手机，使用纸巾更能减少手上的细菌（根据梅奥医院的一篇详细的综述，喷气式干手机的效果要比标准型好，但仍比纸巾的效果要差）。

当然，事实还是摆在那里，来自粪便的微生物无时无刻不在你的周围萦绕着，除了接受它们的存在，你别无他法。它们是微小的病原体，却能帮助你增强免疫力，并在你的体内建立起多样性的微生物群落。“拥抱”它们吧！然后记得洗手。（任天）