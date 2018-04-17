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你晒情侣照为哪般？心理专家：好秀恩爱易分手

你晒情侣照为哪般？心理专家：好秀恩爱易分手
2018年04月17日 13:41 中国新闻网
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　　中新网4月17日电 据马来西亚《诗华日报》文章称，相信大家在社交网络上总会有类爱秀恩爱的朋友，每篇贴文都是跟另一半的恩爱合照，配以动人情话，幸福宣言等，然后每次都会有人留言祝福，赞好，令人艳羡不已。大家有没有想过他们是否真的如此幸福呢？不难发现，爱秀恩爱的情侣大多数都是不久就以分手收场。

一对情侣相拥在布鲁克林大桥旁。一对情侣相拥在布鲁克林大桥旁。

　　到底真正恩爱的情侣，是否会喜欢这样频繁地在网络上发布自己的感情点滴呢？其实大家不难发现，爱秀恩爱的情侣有大多数以分手收场，那不是因秀恩爱而导致分手，而是因为对感情的信任度不足才出现秀恩爱行为，感情不够稳固，那就当然很快会分手。

　　一个人如果在恋爱中缺乏安全感，往往会不断想办法去增加或证明这段感情的坚固度，在社交网络上发文是其中一个途径。通过发布跟爱侣的亲密照片或约会故事，而吸引朋友的赞好和留言，这些支持会大大增加他们对这段感情的信心。

　　有时就算明知感情已出现危机，但在自欺欺人的情况下，还是会继续发文秀恩爱，希望在留言中找点支持及慰藉，逃避实际情况，那就解释了为何会有些情侣明明前天还在秀恩爱，今天突说分手了。另外，有些人如果拥有强大的控制及占有欲，也会是“爱秀”一族，通过发表爱侣的身份来宣示主权，告诫狂风浪蝶识趣远离。

　　越爱发文秀恩爱的，也显示了这个人较没自信，稍为自卑。他们喜欢和人比较，例如跟别人的发文比拼谁较恩爱，谁秀的较多，谁约会的餐厅较高级，谁收的礼品较高档等，这些比较其实对恋情一点帮助都没有，反之你无此境的追求，只会给另一半带来压力。

　　至于有自信和外向的人，会倾向喜欢在现实世界中与人互动，而较少在贴文来回“洗牌”。再者，如果情侣们相处得充实快乐的话，实在是不会浪费时间常在网上贴文，或检视另一半有否上传两人的合照。

　　因为一段感情最重要是彼此真实的相处感觉，不是比较秀恩爱的量及依靠他人的赞及留言来让你快乐的。

 
分手爱秀情侣
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