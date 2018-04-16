巧用表情包 英研究：个性表情提升少数族裔归属感

中新网3月16日电 据英国《英中时报》报道，最新研究显示，肤色较深的表情符号有助于少数族裔增强在社交媒体中的参与感。研究人员呼吁增加此类表情符号在肤色方面的多样性，以此增强他们在社交媒体中的参与感和归属感。

文章摘编如下：

当不同肤色的表情符号于2015年首次推出时，人们担心这些图标可能会被使用不当或滥用，甚至可能引发种族矛盾。

但是当研究人员分析了10亿份样本后，他们发现，大多数选择个性化表情的人是为了让表情更符合他们自己的肤色。甚至在表情符号肤色与用户肤色不同的文章中，帖子也大多是正面的。

爱丁堡大学的研究人员因此呼吁提供更多的个性化选择。

爱丁堡大学信息学院的亚历山大·罗伯逊（Alexander Robertson）说：“这一结果将鼓励人们增加对更多表情符号的选择，以实现自我表达，比如最近出现的红头发这样的表情符。”

“我估计，将来会出现更多的肤色和头发颜色组合（目前的组合数量受到限制，例如，你不能有金色头发和深色皮肤），以及比目前的五种肤色范围更广的选项。”

研究发现，根据某社交网站的个人资料，肤色较深的用户修改表情符号的可能性最大，而肤色较浅的用户修改表情符号的可能性较小。研究人员说，这凸显了在线表达身份对用户的重要性。

研究发现，约有一半的人选择使用浅色皮肤的表情符号，因为大多数使用者都是白色人种。

在世界大多数区域，甚至在非洲，最深肤色表情使用最少，这也许反映了发展中区域缺乏互联网接入。

领导这项研究的爱丁堡大学信息学院的瓦利德·玛格迪（Walid Magdy）博士说：“表情符号的肤色选择在代表多样性方面取得了成功，它们的广泛使用表明它们满足了用户的实际需求。”