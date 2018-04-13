美国大学开发新型人造心脏：有望实现永久性修复

来源：中国科学报

人造心脏图片来源：生物谷

尽管人造心脏已经存在一段时间了，但在美国目前只有一种被批准用于人类使用，而且只是为了让患者在接受心脏移植手术时继续让他们的心脏保持跳动。然而，近日由美国俄勒冈健康与科学大学（OHSU）开发的人造心脏，有望实现永久性修复。

该人造心脏由美国俄勒冈健康与科学大学退休教授理查德?万普勒博士发明，该设备与其他人造心脏不同，它只有一个移动部件，没有可能卡住的阀门，此举就是为了尽量减少机械故障的可能性。

活动部件是钛合金涂层的空心杆，在钛管内前后穿梭，悬挂在流体动力轴承上的管内。该装置与心脏的两个下腔室具有相同的目的，首先将血液输送到肺部，然后将血液输送到整个身体。

将该人造心脏与其他设备区分开来的另一个事实是，它产生了一种模拟人体自然脉搏的血流，而不是连续流动。据美国俄勒冈健康与科学大学研究人员介绍，这种设计减少凝血的出现，并且还可以降低消化道出血和中风的风险。人造心脏的电源来自一个组合控制单元和可充电电池组，可以放在口袋里或佩戴在腰带上。

据了解，早期的人造心脏版本已经成功地短期植入牛和绵羊体内。科学家现在正在开发一个较小的模型，他们希望植入绵羊体内进行为期三个月的测试，然后再进行人体试验。