美华裔科学家以人脑实验 找出阿兹海默症致病关键

中新网4月12日电 据美国《世界日报》报道，近日，以华裔科学家为主导的一个美国旧金山医学研究小组，以人脑取代鼠脑进行实验，找出了导致阿兹海默症的主要遗传因素，而且可能已研究出消除其破坏性的治疗方法。

当地时间4月10日，旧金山独立生物医学研究中心格莱斯登研究所的研究报告，发表在某医学期刊上。科学家们以人脑而非鼠脑进行测试，随后发现，带有称为载脂蛋白E4（ApoE4）基因的人脑，即便只拥有1个这种基因，罹患阿兹海默症的机率是其他人的两倍以上，若拥有两个以上该基因，则发病率将大幅增加为12倍。

研究人员发现，人脑内的载脂蛋白E4会增加β淀粉蛋白质生成。脑中如有过多β淀粉蛋白质，会聚集成块，继而破坏神经元的放电功能，导致人体出现与阿兹海默症相关的症状。这项发现令人感到意外，因为过去以鼠脑进行的研究，并未发现载脂蛋白E4会增加β淀粉蛋白质生成。

研究主导人黄亚东（Yadong Huang）是格莱斯登研究所的华裔资深研究员兼转化推进中心主任，他在声明中表示：“以老鼠为实验对象，进行对人类疾病的研究，一直为医学界所担忧和诟病。”他指出，许多药物在老鼠身上的成效非常显著，但用在人类大脑组织上却不具疗效。

为了减少有害蛋白质的累积，科学家尝试改变会制造这种蛋白质的载脂蛋白E4基因，通过使用结构校正剂（一种改变载脂蛋白E4基因形状的化合物，将其重塑为类似但无害的基因）处理人类载脂蛋白E4神经元，从而得以恢复脑细胞的正常功能。研究人员下一阶段将与制药公司合作，在人体上试验这种结构校正剂。

黄亚东表示：“过去10年里的阿兹海默症药物开发成果，基本上令人失望。”他和他的团队希望能够改变这个现状。