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情商竟也看天生？研究显示共情能力10%来自遗传

情商竟也看天生？研究显示共情能力10%来自遗传
2018年04月09日 10:05 新浪综合
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　　来源：奇点网

　　这几年，“原生家庭”这个词可是在网络上火了一把。正所谓你是你父母的投影。从个体的行为上，确实可以窥见家庭相处方式的一角。一个人是否能够体会他人的情绪，是否能够对此做出适当的回应，这些我们现在通常叫做情商的能力，与生长的环境是分不开的。

　　不过，和我们一般认知中略有不同的是，这些情感上的选择并不完全塑造于我们过往的经历，部分也是写在我们基因里的！

　　近期，在《自然》杂志的子刊《转化精神病学》上，来自剑桥大学自闭症研究中心的Simon Baron-Cohen教授团队，与著名基因检测公司23andMe达成合作，通过对近4万7千人的基因检测结果进行分析，涉及了近一千万个遗传位点！结果显示，在共情能力的影响因素中，遗传因素占比达到11%[1]。考虑到研究并未对全基因组数据进行分析，联系其他研究结果，遗传在共情中的影响可能会达到30%以上！

　　有趣的是，多项研究证实，女性共情能力普遍要高于男性，但是在本项研究中，这些与共情相关的遗传位点却并没有表现出显著的男女差异。除此之外，共情能力也被证实与自闭症、神经分裂症等精神障碍疾病有关

　　所谓共情（Empathy），也常被称为同理心，指的是一种理解他人的能力。共情也分为两类，一类是理解他人的情绪和感受的能力，称为认知共情；一类是对他人的情绪给予适当的情绪回应的能力，称为情绪共情。而衡量这种能力的指标，我们称为共情商数（Empathy Quoient，EQ）

　　让我们简称它为情商吧。不过此“情商”非彼“情商”。我们日常提到的情商一般是指情感智力商数（Emotional Intelligence Quotient），是个体识别自我和他人能力以及管理情绪的一种指标，常用在心理学研究等领域。本文提到的情商则是一种在精神障碍疾病领域常用到的临床指标。二者在内核上有些相似之处。

　　本项研究的通讯作者，剑桥大学教授Simon Baron-Cohen是自闭症研究领域的顶尖学者。1985年，他与同事们提出了共情商数的概念和评分标准，并发展出了心盲（Mind-Blindness）理论，以此来解释自闭症患者的社交障碍、沟通障碍等社会特征。

　　无论是沟通交流还是社会交往都需要顾虑对方的心理状态，自闭症患者在共情能力上有所缺乏，故而无法理解对话者的言外之意，自然也很难对他人的行为做出恰当的反应。自闭症患者在共情商数测试中，无论认知共情还是情绪共情，得分都比正常人要低

　　以心盲理论为基础，Baron-Cohen进一步提出了共情-系统化理论（Empathizing–Systemizing，E-S）。如果共情是我们的感情，那么系统化就可以理解为我们的理性，指的是在按照一定规则进行行动的能力。许多研究发现，虽然自闭症患者在共情能力上有缺陷，系统化却没有太大的损害、甚至要高于常人，从而解释了自闭症患者行为刻板、能力孤岛等现象。

Simon Baron-CohenSimon Baron-Cohen

　　根据E-S理论，Baron-Cohen将大脑划分为五种类型，E类型（E>S）、S类型（E<S）、B类型 （S = E）、极端E类型 （E > > S） 和极端S类型 （S > > E），自闭症患者一般为极端S型。据此，自闭症家庭成员可能具有更高的数学、科学等技术技能。

　　Baron-Cohen的理论认为，这些具有更高系统化评分的人结婚生子的话，更可能生出自闭症儿童。Baron-Cohen说：“实际上，一些geeker可能是自闭症基因的携带者，虽然在生活中没有表现出严重自闭症的迹象，但是如果他们之间组成家庭，那么他们的后代遗传自闭症基因的可能性更高。”

　　虽然这个看法没有得到研究的证实，但是一个有趣的事实是，素有“荷兰硅谷”之称的埃因霍温，自闭症的患病率确实要高出一倍（程序猿突然躺枪）另外，男性更普遍倾向于S型，女性倾向于E型。

　　不仅仅是自闭症，在其他几种精神疾病，包括双相情感障碍、精神分裂、抑郁症等疾病中，都发现了与共情能力的关联。更好地理解共情能力，可能会有助于我们理解它在经神经病中的作用。

　　共情能力的测定以自我报告和个体表现为主，这是不利于量化研究的。迄今为止，也还没有利用全基因组关联研究（GWAS）系统地论证。所以，Baron-Cohen联手23andMe，进行了一项大规模的分析。

　　这项测试来自于23andMe的基因数据库，包括46861人的测序数据，其中24543人为女性、22318人为男性，97%为欧洲血统，平均年龄48.9岁。这些人全部进行了标准的共情商数测试，男性平均得分为41.9±13.5分，女性为50.4±12.6分（分数范围0-80）。

EQ分布EQ分布

　　研究者对这些基因数据的单核苷酸多态性（SNPs）进行了分析，涉及共计9955952个SNPs。统计结果显示，在所测定的这些SNP范围内，遗传对共情商数的影响达到11%±1.4%！其中确定了两个相关性较高的基因SEMA6DFBN2

　　同时研究者对中枢神经系统的表观遗传数据也进行了分析，发现其对共情商数的影响并不大。

　　有趣的是，虽然男性和女性在共情商数上差异很大，但是这并不体现在基因上。男女的情商差异在很小的时候就已经表现出来，所以研究者一直认为，性别差异是至少部分由基因决定的。然而数据说明事实并不是这样。未来研究方向可能会转向性激素以及大脑结构的差异吧。

遗传性分布遗传性分布

　　研究者进一步对受试者的其他基因指标进行了分析，包括六种精神疾病——厌食症、多动症（ADHD）、自闭症、双相情感障碍、抑郁症和精神分裂；以及外向等心理特征和教育水平。

　　数据结果显示EQ与自闭症、精神分裂、神经性厌食都有显著相关

　　其中共情商数与自闭症成负相关，与精神分裂成正相关。另外神经性厌食则是女性多发，数据也仅在女性中表现出显著意义。研究者认为EQ可以作为神经性厌食诊断的一个辅助指标。

　　此外，共情商数与教育水平居然没有相关性，这也是挺有趣了。

EQ与各项指标的基因相关性EQ与各项指标的基因相关性

　　本研究中显示遗传影响达到了11%，在另外一项双胞胎研究中[2]，遗传的影响则是达到了32%，其他研究的影响力从20%到69%不等。荟萃分析结果认为，遗传在共情能力的影响应当在35%左右[3]。

　　Simon Baron-Cohen教授在一次采访中说道：“人与人之间的共情能力具有差异，我们发现有一小部分是归因于基因的，这有助于帮助我们理解自闭症患者。这些人很难想象和理解其他人的想法与感受。自闭症并不比其他生理障碍者，例如阅读困难和视觉障碍者过得更容易。我们作为社会的一员，应当尽力去支持他们，寻找新的理解、沟通方式，帮助他们融入社会。”[4]

　　参考资料

　　[1] https：//www.nature.com/articles/s41398-017-0082-6

　　[2] Hatemi， P。 K。， Smith， K。， Alford， J。 R。， Martin， N。 G。 & Hibbing， J。 R。 The genetic and environmental foundations of political， psychological， social， and economic behaviors： a panel study of twins and families。 Twin Res。 Hum。 Genet。 18，243–255 （2015）。

　　[3] Knafo-Noam， A。 & Uzefovsky， F。 inThe Infant Mind： Origins of the Social Brain （eds Legerstee， M。 et al。） 97–121 （The Guilford Press， New York， 2013）。

　　[4]https：//www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312085124.htm

　　[5] https：//en.wikipedia.org/wiki/Simon_Baron-Cohen

　　[6] https：//en.wikipedia.org/wiki/Empathy_quotient

　　[7]https：//en.wikipedia.org/wiki/Empathizing%E2%80%93systemizing_theory

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